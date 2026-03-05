Rusko a Ukrajina si vyměnily po dvou stovkách válečných zajatců

Rusko a Ukrajina si vyměnily dalších dvě stě válečných zajatců na každé straně, informovalo ve čtvrtek dle státní agentury TASS ministerstvo obrany v Moskvě. Výměnu potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který na síti X sdílel fotografie vracejících se ukrajinských vojáků. Poradce Kremlu Vladimir Medinskij na telegramu uvedl, že Moskva si s Kyjevem nyní vymění celkem pět set zajatců na každé straně v rámci dohody, které dosáhly válčící strany v Ženevě.
„Z území kontrolovaného kyjevským režimem bylo 5. března vráceno dvě stě ruských vojáků. Výměnou bylo předáno dvě stě vojáků ukrajinských ozbrojených sil,“ sdělilo ruské ministerstvo. Vrácení ruští vojáci se podle TASS nyní nacházejí na území Běloruska a následně zamíří do vlasti.
Ruské ministerstvo zahraničí vzápětí podle stejné agentury oznámilo, že další výměna ve formátu tři sta za tři sta zajatců bude následovat v pátek. Ukrajinský koordinační štáb pro otázky zacházení s válečnými zajatci návrat dvě stě lidí označil za první fázi současné výměny.
Mezi nyní se vracejícími Ukrajinci jsou podle Zelenského mimo jiné obránci města Mariupol, kterého se Rusko zmocnilo v roce 2022, nebo vojáci, kteří proti invazním silám bojovali v Doněcké, Luhanské, Charkovské a Záporožské oblasti.
Medinskij podrobnosti nepřidal, nedatoval ani zmíněnou ženevskou schůzku. Tu ale zmiňuje v souvislosti se současnou výměnou také ukrajinský koordinační štáb, který zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a Spojeným státům za jejich práci na návratu Ukrajinců z ruského zajetí. V Ženevě se nedávno odehrála třístranná jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války, v čele ruské delegace byl právě Medinskij.
Výměny i repatriace
Obě strany války, kterou Rusko proti sousední zemi rozpoutalo před více než čtyřmi lety, si zajatce vyměnily opakovaně už v minulosti, vícekrát také repatriovaly těla zabitých vojáků. V některých případech se na tom dohodly na podobných zprostředkovaných mírových jednáních, jako byly právě nedávné rozhovory v Ženevě.
Poslední výměna se odehrála koncem února, kdy Rusko podle Medinského předalo Ukrajině těla tisícovky ukrajinských vojáků výměnou za pětatřicet těl Rusů. Tyto výměny jsou jednou z mála oblastí spolupráce mezi Moskvou a Ukrajinou od zahájení plnohodnotné ruské invaze v roce 2022.