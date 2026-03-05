Rusko a Ukrajina si vyměnily po dvou stovkách válečných zajatců


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Rusko a Ukrajina si vyměnily dalších dvě stě válečných zajatců na každé straně, informovalo ve čtvrtek dle státní agentury TASS ministerstvo obrany v Moskvě. Výměnu potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který na síti X sdílel fotografie vracejících se ukrajinských vojáků. Poradce Kremlu Vladimir Medinskij na telegramu uvedl, že Moskva si s Kyjevem nyní vymění celkem pět set zajatců na každé straně v rámci dohody, které dosáhly válčící strany v Ženevě.

„Z území kontrolovaného kyjevským režimem bylo 5. března vráceno dvě stě ruských vojáků. Výměnou bylo předáno dvě stě vojáků ukrajinských ozbrojených sil,“ sdělilo ruské ministerstvo. Vrácení ruští vojáci se podle TASS nyní nacházejí na území Běloruska a následně zamíří do vlasti.

Ruské ministerstvo zahraničí vzápětí podle stejné agentury oznámilo, že další výměna ve formátu tři sta za tři sta zajatců bude následovat v pátek. Ukrajinský koordinační štáb pro otázky zacházení s válečnými zajatci návrat dvě stě lidí označil za první fázi současné výměny.

Mezi nyní se vracejícími Ukrajinci jsou podle Zelenského mimo jiné obránci města Mariupol, kterého se Rusko zmocnilo v roce 2022, nebo vojáci, kteří proti invazním silám bojovali v Doněcké, Luhanské, Charkovské a Záporožské oblasti.

Medinskij podrobnosti nepřidal, nedatoval ani zmíněnou ženevskou schůzku. Tu ale zmiňuje v souvislosti se současnou výměnou také ukrajinský koordinační štáb, který zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a Spojeným státům za jejich práci na návratu Ukrajinců z ruského zajetí. V Ženevě se nedávno odehrála třístranná jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války, v čele ruské delegace byl právě Medinskij.

Výměny i repatriace

Obě strany války, kterou Rusko proti sousední zemi rozpoutalo před více než čtyřmi lety, si zajatce vyměnily opakovaně už v minulosti, vícekrát také repatriovaly těla zabitých vojáků. V některých případech se na tom dohodly na podobných zprostředkovaných mírových jednáních, jako byly právě nedávné rozhovory v Ženevě.

Poslední výměna se odehrála koncem února, kdy Rusko podle Medinského předalo Ukrajině těla tisícovky ukrajinských vojáků výměnou za pětatřicet těl Rusů. Tyto výměny jsou jednou z mála oblastí spolupráce mezi Moskvou a Ukrajinou od zahájení plnohodnotné ruské invaze v roce 2022.

Rusko v únoru vypálilo proti Ukrajině nejvíce střel od začátku roku 2023, uvádí AFP
Nespecifikovaná ukrajinská tepelná elektrárna poškozená ruským útokem (9. února 2026)

Kurdové v Iráku popřeli průnik milic do Íránu

Kurdské opoziční strany v severním Iráku popřely zprávy o tom, že jejich síly překročily hranici s Íránem. Píše to server BBC News. Několik amerických médií včetně Fox News tvrdilo, že kurdsko-íránské milice zahájily pozemní operaci v severozápadním Íránu. Stanice CNN už ve středu s odkazem na své zdroje informovala, že americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v islámské republice.
00:33Aktualizovánopřed 13 mminutami

Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

Izraelská armáda vyzvala stovky tisíc obyvatel jižního předměstí Bejrútu Dahíja k okamžité evakuaci. Napsala to agentura AFP. Lidé mají odcházet pouze směrem na sever a na východ. Jakýkoliv pohyb jižním směrem může podle armády znamenat ohrožení životů.
14:48Aktualizovánopřed 14 mminutami

Rusko a Ukrajina si vyměnily po dvou stovkách válečných zajatců

Rusko a Ukrajina si vyměnily dalších dvě stě válečných zajatců na každé straně, informovalo ve čtvrtek dle státní agentury TASS ministerstvo obrany v Moskvě. Výměnu potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který na síti X sdílel fotografie vracejících se ukrajinských vojáků. Poradce Kremlu Vladimir Medinskij na telegramu uvedl, že Moskva si s Kyjevem nyní vymění celkem pět set zajatců na každé straně v rámci dohody, které dosáhly válčící strany v Ženevě.
před 14 mminutami

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan, sdělilo ve čtvrtek dopoledne středoevropského času ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí. V prohlášení informovalo také o dvou zraněných a dopadu jiného dronu u budovy školy. Baku incident odsoudilo a předvolalo si íránského diplomata. Ázerbájdžánské ministerstvo obrany ve svém vyjádření napsalo, že takové údery neponechá bez odpovědi. Íránská armáda podle AFP dronový útok na Ázerbájdžán popřela a vinu svalila na Izrael.
10:19Aktualizovánopřed 18 mminutami

Izrael útočí na Teherán, Emiráty hlásí zraněné. Katar vyhlásil stav nouze

Íránské drony zranily v Abú Dhabí v Emirátech šest lidí. Katarské úřady vyhlásily stav nouze po explozích v Dauhá, uvedla katarská stanice al-Džazíra. Izraelské letectvo ráno udeřilo na pozice režimu v Teheránu. Írán opakovaně vyslal balistické rakety na židovský stát, podle agentury AFP byly v Jeruzalémě slyšet výbuchy. Mohutná exploze se ozvala i na tankeru kotvícím u břehů Kuvajtu, jeho posádka je ale v bezpečí, uvedla Britská vojenská námořní služba (UKMTO).
05:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Za útok u památníku holocaustu v Berlíně poslal soud Syřana na 13 let do vězení

Na třináct let poslal německý soud ve čtvrtek do vězení Syřana, který loni v únoru zranil u památníku holocaustu v centru Berlína nožem španělského turistu. Podle generálního státního zastupitelství byl motiv tehdy devatenáctiletého mladíka radikálně islamistický a antisemitský. Útok se odehrál dva dny před předčasnými parlamentními volbami.
před 3 hhodinami

Tři klíčové grafiky o demografii Íránu ukazují mladou a rozdělenou zemi

Útok Spojených států a Izraele na Írán souvisí s dynamickými změnami, které v této zemi probíhají. Velká data ukazují, jak velkou roli tato země hraje na Blízkém východě.
před 3 hhodinami

Kubu zasáhl rozsáhlý blackout

Masový výpadek elektřiny zasáhl většinu Kuby, uvedla ve středu kubánská státní energetická společnost. Tamní komunistická vláda v poslední době čelí tlaku Trumpovy administrativy, která omezila dodávky ropy do země a ovlivňuje tak i jejich energetiku. Kuba však zažila několik velkých blackoutů ještě před americkými ropnými restrikcemi. Výpadek donutil vládu přerozdělovat klíčové služby jako vývoz odpadu a dopravu. Omezení energií však nezastavilo život ostrovního státu.
před 4 hhodinami
