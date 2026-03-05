Chci být osobně zapojen do výběru příštího lídra Íránu, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely. Zároveň označil syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího za nepřijatelnou volbu. Šéf Bílého domu to řekl v telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.
Prezident připustil, že 56letý syn zabitého vůdce Modžtaba Chameneí je nejpravděpodobnějším nástupcem. Zároveň ale dal najevo, že by tuto volbu pokládal za zcela nepřijatelnou.
„Chameneího syn je pro mě nepřijatelný. Chceme někoho, kdo Íránu přinese mír a harmonii,“ uvedl Trump s tím, že USA nechtějí někoho, kdo bude v Íránu pokračovat ve stejné politice, protože by to Spojené státy do pěti let zatáhlo do války.
„Musím být do volby zapojený, jako v případě Delcy ve Venezuele,“ dodal Trump s odkazem na americkou intervenci ve Venezuele, kde vládu převzala viceprezidentka Delcy Rodríguezová poté, co americké síly v lednu unesly ze země prezidenta Nicoláse Madura. Trump poté v tradičním projevu o stavu unie označil Venezuelu za „našeho nového přítele a partnera“ a řekl, že od Madurova svržení USA od Venezuely obdržely přes 80 milionů barelů ropy.
Modžtaba Chameneí zatím nebyl oficiálně jmenován nástupcem svého zavražděného otce, ale hovoří se o něm jako o favoritovi. Není vysoce postaveným duchovním, nezastává žádnou oficiální politickou funkci a na veřejnosti dosud vystupoval jen zřídka, přesto se podle analytiků řadí k vlivným zástupcům íránského režimu a těší se i oblibě u íránských revolučních gard.
Izrael v úterý bombardoval v íránském městě Kom budovu, kde sídlí rada duchovních odpovědná za výběr příštího nejvyššího vůdce. Cílem bombardování bylo zastavit sčítání hlasů, poznamenal Axios.