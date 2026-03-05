Souhrn dne
Poslanci jednají o vydání Babiše a Okamury | Izrael útočí na Teherán, Emiráty hlásí zraněné | Paliva zdražila Zobrazit

Chci být osobně zapojen do výběru příštího lídra Íránu, řekl Trump


5. 3. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely. Zároveň označil syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího za nepřijatelnou volbu. Šéf Bílého domu to řekl v telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.

Prezident připustil, že 56letý syn zabitého vůdce Modžtaba Chameneí je nejpravděpodobnějším nástupcem. Zároveň ale dal najevo, že by tuto volbu pokládal za zcela nepřijatelnou.

„Chameneího syn je pro mě nepřijatelný. Chceme někoho, kdo Íránu přinese mír a harmonii,“ uvedl Trump s tím, že USA nechtějí někoho, kdo bude v Íránu pokračovat ve stejné politice, protože by to Spojené státy do pěti let zatáhlo do války.

Chameneí je po smrti, potvrdil Trump a íránská státní média
Nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí

„Musím být do volby zapojený, jako v případě Delcy ve Venezuele,“ dodal Trump s odkazem na americkou intervenci ve Venezuele, kde vládu převzala viceprezidentka Delcy Rodríguezová poté, co americké síly v lednu unesly ze země prezidenta Nicoláse Madura. Trump poté v tradičním projevu o stavu unie označil Venezuelu za „našeho nového přítele a partnera“ a řekl, že od Madurova svržení USA od Venezuely obdržely přes 80 milionů barelů ropy.

Prozatímní venezuelská prezidentka vyzvala k dohodě s opozicí, píše AFP
Delcy Rodríguezová

Modžtaba Chameneí zatím nebyl oficiálně jmenován nástupcem svého zavražděného otce, ale hovoří se o něm jako o favoritovi. Není vysoce postaveným duchovním, nezastává žádnou oficiální politickou funkci a na veřejnosti dosud vystupoval jen zřídka, přesto se podle analytiků řadí k vlivným zástupcům íránského režimu a těší se i oblibě u íránských revolučních gard.

Izrael v úterý bombardoval v íránském městě Kom budovu, kde sídlí rada duchovních odpovědná za výběr příštího nejvyššího vůdce. Cílem bombardování bylo zastavit sčítání hlasů, poznamenal Axios.

Vůdce Íránu zvolí znalci, šanci mají i příbuzní ajatolláhů
Shromáždění znalců na snímku z roku 2012

Výběr redakce

Chci být osobně zapojen do výběru příštího lídra Íránu, řekl Trump

Chci být osobně zapojen do výběru příštího lídra Íránu, řekl Trump

17:38Aktualizovánopřed 5 mminutami
Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

14:48Aktualizovánopřed 9 mminutami
Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

12:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

10:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Česko riskuje, že bude mezi státy NATO s nejnižšími výdaji na obranu, řekl velvyslanec USA

Česko riskuje, že bude mezi státy NATO s nejnižšími výdaji na obranu, řekl velvyslanec USA

15:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Babiš i Okamura ve sněmovně kritizovali opozici. Ta mluví o „koalici nevydávání“

ŽivěBabiš i Okamura ve sněmovně kritizovali opozici. Ta mluví o „koalici nevydávání“

03:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Íránský jaderný program spustily západní země. Hrozbou se stal až s ajatolláhy

Íránský jaderný program spustily západní země. Hrozbou se stal až s ajatolláhy

před 2 hhodinami
Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj

Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Chci být osobně zapojen do výběru příštího lídra Íránu, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely. Zároveň označil syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího za nepřijatelnou volbu. Šéf Bílého domu to řekl v telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.
17:38Aktualizovánopřed 5 mminutami

Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

Izraelská armáda vyzvala stovky tisíc obyvatel jižního předměstí Bejrútu k okamžité evakuaci, napsala agentura AFP. Lidé mají odcházet pouze směrem na sever a na východ. Jakýkoliv pohyb jižním směrem může podle armády znamenat ohrožení životů. Už ve středu vyzvala všechny obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na území severně od řeky Lítání, která leží asi 30 kilometrů od izraelských hranic. Armáda to zdůvodnila vojenskými operacemi proti teroristickému hnutí Hizballáh.
14:48Aktualizovánopřed 9 mminutami

Izrael útočí na Teherán, Emiráty hlásí zraněné. Katar vyhlásil stav nouze

Íránské drony zranily v Abú Dhabí v Emirátech šest lidí. Katarské úřady vyhlásily stav nouze po explozích v Dauhá, uvedla katarská stanice al-Džazíra. Izraelské letectvo ráno udeřilo na pozice režimu v Teheránu. Írán opakovaně vyslal balistické rakety na židovský stát, podle agentury AFP byly v Jeruzalémě slyšet výbuchy. Mohutná exploze se ozvala i na tankeru kotvícím u břehů Kuvajtu, jeho posádka je ale v bezpečí, uvedla Britská vojenská námořní služba (UKMTO).
05:02Aktualizovánopřed 16 mminutami

Kubu zasáhl rozsáhlý blackout

Masový výpadek elektřiny zasáhl většinu Kuby, uvedla ve středu tamní státní energetická společnost. Další výpadek v dodávkách proudu nastal i ve čtvrtek. Komunistická vláda na Kubě v poslední době čelí tlaku Trumpovy administrativy, která omezila dodávky ropy do země a ovlivňuje tak i jejich energetiku. Kuba však zažila několik velkých blackoutů ještě před americkými ropnými restrikcemi. Výpadek donutil vládu přerozdělovat klíčové služby jako vývoz odpadu a dopravu. Omezení energií však nezastavilo život ostrovního státu.
11:17Aktualizovánopřed 25 mminutami

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

Letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan zasáhl dron vypuštěný z Íránu, uvedlo ministerstvo zahraničí v Baku. Informovalo také o dopadu jiného bezpilotního letounu u školy. Incident si dle úřadů vyžádal čtyři zraněné, diplomacie v Baku si předvolala íránského diplomata. Ázerbájdžánský resort obrany sdělil, že takové útoky nenechá bez odpovědi. Íránská armáda dle agentury AFP popřela, že by podnikla dronový útok na Ázerbájdžán.
10:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Česko riskuje, že bude mezi státy NATO s nejnižšími výdaji na obranu, řekl velvyslanec USA

Česko v návrhu státního rozpočtu na letošní rok podle amerického velvyslance v Praze Nicholase Merricka riskuje, že bude patřit mezi země s nejnižšími výdaji na obranu v Severoatlantické alianci (NATO), co se týče jejich podílu na hrubém domácím produktu (HDP). Podle Merricka hrozí i to, že nesplní své závazky vůči NATO ohledně budování schopností své armády. Letošní navrhovaný rozpočet je maximum možného pro tento rok, reagoval premiér Andrej Babiš (ANO).
15:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Íránský jaderný program spustily západní země. Hrozbou se stal až s ajatolláhy

Už třetinu století čelí Írán podezření, že se snaží získat jadernou zbraň. Obávají se toho nejen velké západní velmoci a Izrael, ale také – a možná ještě víc – jeho sousedé. Jeho snaha o ovládnutí energie z jádra začala ještě v době, kdy ajatolláhové Persii nevládli.
před 2 hhodinami

Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj

Ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu za měsíc a půl, prohlásil dle agentury Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily koncem ledna, kdy potrubí dle Kyjeva vážně poškodil požár způsobený ruským útokem. Budapešť a Bratislava ale Zelenského viní, že obnovení provozu úmyslně odkládá z politických důvodů. Kyjev argumentuje, že oprava je časově náročná.
před 2 hhodinami
Načítání...