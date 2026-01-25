Prozatímní venezuelská prezidentka vyzvala k dohodě s opozicí, píše AFP

Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová dnes vyzvala k nalezení dohody s opozicí. Stalo se tak tři týdny po americké operaci, která vedla k zajetí vůdce Nicoláse Madura, uvedla agentura AFP. Americký prezident Donald Trump tento týden řekl, že vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová by se nějakým způsobem mohla podílet na dění ve Venezuele.
„Navzdory našim rozdílným názorům se musíme setkat a dohodnout se. Proč? Přeci kvůli venezuelskému lidu,“ řekla Rodríguezová, jejíž prozatímní prezidentství může podle ústavy trvat šest měsíců před novými volbami. „Pokud jde o mír ve Venezuele, nemohou existovat žádné politické ani stranické rozdíly,“ dodala.
Trump si vývoj v latinskoamerické zemi po odstranění Madura ze začátku ledna pochvaluje. Nové vedení Venezuely, v jejímž čele stanula dřívější viceprezidentka Rodríguezová, podle Trumpa nyní se Spojenými státy spolupracuje výborně.
Pozitivně se šéf Bílého domu vyjádřil také o Machadové, která mu o týden dříve věnovala svou medaili spojenou s Nobelovou cenou za mír. „Jednáme s ní a možná ji budeme moci nějakým způsobem zapojit. Moc bych si přál, aby se to podařilo; Marie, možná to budeme moci udělat,“ poznamenal Trump, aniž uvedl, jak přesně by se opoziční šéfka mohla angažovat.
Trump na tiskové konferenci, kterou agentura AFP označila za mimořádně nesourodou, také tvrdil, že Maduro drogami zabil miliony lidí ve Spojených státech a do USA poslal miliony migrantů.
Agentura Reuters tehdy označila Trumpovo vyjádření na adresu Machadové za posun, protože dříve zpochybňoval její oblibu ve Venezuele a schopnost tuto zemi vést.