Prozatímní venezuelská prezidentka vyzvala k dohodě s opozicí, píše AFP


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová dnes vyzvala k nalezení dohody s opozicí. Stalo se tak tři týdny po americké operaci, která vedla k zajetí vůdce Nicoláse Madura, uvedla agentura AFP. Americký prezident Donald Trump tento týden řekl, že vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová by se nějakým způsobem mohla podílet na dění ve Venezuele.

„Navzdory našim rozdílným názorům se musíme setkat a dohodnout se. Proč? Přeci kvůli venezuelskému lidu,“ řekla Rodríguezová, jejíž prozatímní prezidentství může podle ústavy trvat šest měsíců před novými volbami. „Pokud jde o mír ve Venezuele, nemohou existovat žádné politické ani stranické rozdíly,“ dodala.

Trump si vývoj v latinskoamerické zemi po odstranění Madura ze začátku ledna pochvaluje. Nové vedení Venezuely, v jejímž čele stanula dřívější viceprezidentka Rodríguezová, podle Trumpa nyní se Spojenými státy spolupracuje výborně.

Pozitivně se šéf Bílého domu vyjádřil také o Machadové, která mu o týden dříve věnovala svou medaili spojenou s Nobelovou cenou za mír. „Jednáme s ní a možná ji budeme moci nějakým způsobem zapojit. Moc bych si přál, aby se to podařilo; Marie, možná to budeme moci udělat,“ poznamenal Trump, aniž uvedl, jak přesně by se opoziční šéfka mohla angažovat.

Trump přijal od Machadové medaili spojenou s Nobelovou cenou míru, píše Reuters
Americký prezident Donald Trump přebírá od venezuelské opoziční lídryně Maríe Coriny Machadové Nobelovu cenu míru

Trump na tiskové konferenci, kterou agentura AFP označila za mimořádně nesourodou, také tvrdil, že Maduro drogami zabil miliony lidí ve Spojených státech a do USA poslal miliony migrantů.

Agentura Reuters tehdy označila Trumpovo vyjádření na adresu Machadové za posun, protože dříve zpochybňoval její oblibu ve Venezuele a schopnost tuto zemi vést.

Vidím ve Venezuele začátek přechodu k demokracii, říká Machadová
Vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová

Výběr redakce

Federální agenti v Minneapolisu zastřelili muže

Federální agenti v Minneapolisu zastřelili muže

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Jednání o konci ruské války váznou na územních otázkách. Pokračovat mají příští týden

Jednání o konci ruské války váznou na územních otázkách. Pokračovat mají příští týden

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny

Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Babiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO, stejní zůstávají i místopředsedové

Babiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO, stejní zůstávají i místopředsedové

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Babiš má spor kolem L-159 za umělý. Ukrajina je nutně potřebuje, zdůraznil Pavel

Babiš má spor kolem L-159 za umělý. Ukrajina je nutně potřebuje, zdůraznil Pavel

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Macinka: Turek má jako zmocněnec podepsanou smlouvu. Bez nároku na finanční odměnu

Macinka: Turek má jako zmocněnec podepsanou smlouvu. Bez nároku na finanční odměnu

před 11 hhodinami
Jestli Babiš vyřešil střet zájmů, musí posoudit odborníci, řekl prezident

Jestli Babiš vyřešil střet zájmů, musí posoudit odborníci, řekl prezident

před 12 hhodinami
Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu

Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Prozatímní venezuelská prezidentka vyzvala k dohodě s opozicí, píše AFP

Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová dnes vyzvala k nalezení dohody s opozicí. Stalo se tak tři týdny po americké operaci, která vedla k zajetí vůdce Nicoláse Madura, uvedla agentura AFP. Americký prezident Donald Trump tento týden řekl, že vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová by se nějakým způsobem mohla podílet na dění ve Venezuele.
před 40 mminutami

Federální agenti v Minneapolisu zastřelili muže

Muž postřelený v sobotu federálními agenty v Minneapolisu v americké Minnesotě zemřel, řekl šéf tamní policie. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS) tvrdí, že byl ozbrojený a agent střílel v sebeobraně. Jedná se již o druhou smrtelnou střelbu v lednu, ve které figurují federální agenti, poté co příslušník Úřadu pro imigraci a cla (ICE) ve stejném městě zastřelil ženu, což vyvolalo protesty a rozhořčení. Místní politici vyzývají federální vládu, aby odvolala agenty, které nechala do města poslat. Prezident Donald Trump to odmítl, prohlášení označil za podněcování vzpoury.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Jednání o konci ruské války váznou na územních otázkách. Pokračovat mají příští týden

Třístranná jednání zástupců USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení války na Ukrajině, která se v pátek a v sobotu konala v Abú Dhabí, by mohla pokračovat příští týden, Ukrajina je k tomu připravena, sdělil po skončení druhého dne rozhovorů ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rozhovory označil za konstruktivní. Vyjednávači se vrátí do Spojených arabských emirátů k dalšímu kolu jednání v neděli 1. února, píše agentura AP s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele. Anonymní zdroje se shodují v tom, že v citlivých územních otázkách jednání nijak nepokročila.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny

Ruské drony v sobotu brzy ráno zasáhly několik částí ukrajinského hlavního města Kyjev. V pohotovosti byly jednotky protivzdušné obrany. Útok drony hlásilo i druhé největší ukrajinské město Charkov. Při obou útocích byly zraněny desítky lidí, v Kyjevě jeden člověk zahynul, uvedla agentura Reuters s odvoláním na představitele měst. Podle ukrajinského vicepremiéra Oleksije Kuleby zůstalo na Ukrajině po úderech více než 1,2 milionu lidí bez dodávek elektřiny.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Ve vlacích TGV jsou nově místa, kam nesmějí děti. Krok vyvolal kritiku

Francouzské vlaky TGV nově od začátku ledna nabízejí svým cestujícím možnost využít exkluzivní první třídy, kam se ve všední dny nesmí s dětmi do dvanácti let. Krok státní železniční společnosti vyvolal kritiku v on-line prostoru, médiích, ale i mezi francouzskými politiky. Někteří spojili tento krok se stagnující porodností v zemi. Loni úřady ve Francii zaznamenaly historický zlom, kdy počet úmrtí poprvé od konce druhé světové války převýšil počet narozených dětí. Železniční firma se kritice brání. Na sociálních sítích zveřejnila video, ve kterém obhajuje své rozhodnutí. Podle ředitelky nabídky TGV Inoui Gaëlle Babaultové představují tato místa pouze osm procent sedadel, která jsou ve vlacích k dispozici od pondělí do pátku.
před 16 hhodinami

Čína již není nejvyšší bezpečnostní prioritou USA, uvádí Pentagon

Pentagon představil novou národní obrannou strategii, která výrazně mění priority americké bezpečnostní politiky. Dokument nabádá spojence, aby převzali větší odpovědnost za vlastní obranu, a potvrzuje zaměření administrativy prezidenta Donalda Trumpa na dominanci na západní polokouli namísto dlouhodobého cíle omezovat vliv Číny. S tou podle dokumentu USA usilují o stabilní mír a férový obchod, napsala agentura AP.
před 17 hhodinami

Americká armáda zasáhla loď podezřelou z pašování drog, dvě osoby zemřely

Americká armáda zaútočila ve východní části Tichého oceánu na loď podezřelou z pašování drog. Při útoku zemřely dvě osoby, pobřežní stráž pátrá po třetí osobě, která přežila. Oznámilo to jižní velitelství USA na sociální síti X. Je to první známý útok od akce, při které byl začátkem tohoto měsíce zadržen venezuelský vůdce Nicolás Maduro, upozornila agentura AP.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

V Minneapolisu se navzdory mrazům konal největší protest od příjezdu federálních agentů

Tisíce demonstrantů i přes mrazivé teploty pochodovaly centrem Minneapolisu směrem k víceúčelové aréně Target Center, kde završily akci na protest proti federální deportační operaci. Podle amerických médií šlo zatím o největší demonstraci od příjezdu federálních agentů před šesti týdny. Organizovali ji představitelé odborů a náboženských komunit. Součástí byla také stávka, během které zavřely své dveře stovky obchodů, restaurací i kulturních institucí.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Načítání...