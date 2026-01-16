Vidím ve Venezuele začátek přechodu k demokracii, říká Machadová

Vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová vidí ve své zemi začátek přechodu k demokracii, řekla v pátek na tiskové konferenci po čtvrtečním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle ní se Venezuela stane svobodnou díky podpoře Spojených států a právě amerického prezidenta. Zmínila také, že by se v její zemi mohly konat volby, napsala média. Trump v pátek uvedl, že hodlá s Machadovou opět hovořit.
Machadová se s Trumpem setkala ve čtvrtek poté, co na začátku ledna americké speciální síly unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Toho nahradila v čele státu prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová, se kterou americká administrativa rovněž jedná. Trump neřekl, že by ve Venezuele měla převzít moc opozice vedená Machadovou.
„Jsme už v prvních etapách skutečného přechodu k demokracii,“ prohlásila Machadová. Krátce před tímto vystoupením řekla stanici Fox News, že by se v budoucnosti mohla stát venezuelskou prezidentkou. „Chci zaručit Venezuelanům, že Venezuela bude znovu svobodnou, a stane se tak díky podpoře amerického lidu a prezidenta Donalda Trumpa,“ uvedla na tiskové konferenci.
Cítím k ní velký respekt, řekl Trump
Trump setkání s Machadovou označil za skvělé. „Je to velmi dobrá žena a budeme spolu opět hovořit,“ řekl šéf Bílého domu novinářům s tím, že cítí vůči šéfce venezuelské opozice velký respekt.
Americký prezident zároveň vysvětlil důvody, proč Machadovou po sesazení Madura nepodpořil jako vůdkyni Venezuely. „Pokud si vzpomínáte na místo zvané Irák, kde byli všichni do jednoho propuštěni, policisté, generálové, všichni byli propuštěni a nakonec se stali členy ISIS,“ řekl Trump s odkazem na organizaci Islámský stát.
Machadová a řada dalších lídrů venezuelské opozice žije nyní v zahraničí. Ze země politička odešla na konci loňského roku, aby si převzala Nobelovu cenu za mír. Diplom a medaili ve čtvrtek předala Trumpovi v gestu, kterým si podle komentátorů chtěla naklonit přízeň šéfa Bílého domu. Před cestou do Osla se však skrývala a mnoho měsíců nebylo jisté, kde se skutečně nachází. Na tiskové konferenci řekla, že se chce vrátit do Venezuely a že o tom jednala s Trumpem. Kdy se tak stane, neuvedla.
Podle Machadové by přechod k demokracii umožnil návrat do země pro ty Venezuelce, kteří v uplynulých letech emigrovali. Část z nich se uchýlila i do Spojených států.
Nároky na vedení země
Podle opozice by se vlády v zemi měl ujmout opoziční představitel Edmundo González, který byl kandidátem v prezidentských volbách v roce 2024. Opozice tvrdí, že volby vyhrál, a dokládá to zápisy z části volebních místností. Provládní volební orgány prohlásily tehdy za vítěze Madura, aniž by to podle názoru mnohých zemí spolehlivě doložily.
„Popřípadě uspořádáme spravedlivé a férové volby,“ uvedla Machadová s tím, že by se týkaly parlamentu či samospráv. Loňské parlamentní volby hlavní opoziční blok bojkotoval, takže současný parlament mají pod kontrolou vládní síly.