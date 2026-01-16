Vidím ve Venezuele začátek přechodu k demokracii, říká Machadová


16. 1. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová vidí ve své zemi začátek přechodu k demokracii, řekla v pátek na tiskové konferenci po čtvrtečním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle ní se Venezuela stane svobodnou díky podpoře Spojených států a právě amerického prezidenta. Zmínila také, že by se v její zemi mohly konat volby, napsala média. Trump v pátek uvedl, že hodlá s Machadovou opět hovořit.

Machadová se s Trumpem setkala ve čtvrtek poté, co na začátku ledna americké speciální síly unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Toho nahradila v čele státu prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová, se kterou americká administrativa rovněž jedná. Trump neřekl, že by ve Venezuele měla převzít moc opozice vedená Machadovou.

Trump přijal od Machadové medaili spojenou s Nobelovou cenou míru, píše Reuters
Americký prezident Donald Trump přebírá od venezuelské opoziční lídryně Maríe Coriny Machadové Nobelovu cenu míru

„Jsme už v prvních etapách skutečného přechodu k demokracii,“ prohlásila Machadová. Krátce před tímto vystoupením řekla stanici Fox News, že by se v budoucnosti mohla stát venezuelskou prezidentkou. „Chci zaručit Venezuelanům, že Venezuela bude znovu svobodnou, a stane se tak díky podpoře amerického lidu a prezidenta Donalda Trumpa,“ uvedla na tiskové konferenci.

Cítím k ní velký respekt, řekl Trump

Trump setkání s Machadovou označil za skvělé. „Je to velmi dobrá žena a budeme spolu opět hovořit,“ řekl šéf Bílého domu novinářům s tím, že cítí vůči šéfce venezuelské opozice velký respekt.

Americký prezident zároveň vysvětlil důvody, proč Machadovou po sesazení Madura nepodpořil jako vůdkyni Venezuely. „Pokud si vzpomínáte na místo zvané Irák, kde byli všichni do jednoho propuštěni, policisté, generálové, všichni byli propuštěni a nakonec se stali členy ISIS,“ řekl Trump s odkazem na organizaci Islámský stát.

Machadová a řada dalších lídrů venezuelské opozice žije nyní v zahraničí. Ze země politička odešla na konci loňského roku, aby si převzala Nobelovu cenu za mír. Diplom a medaili ve čtvrtek předala Trumpovi v gestu, kterým si podle komentátorů chtěla naklonit přízeň šéfa Bílého domu. Před cestou do Osla se však skrývala a mnoho měsíců nebylo jisté, kde se skutečně nachází. Na tiskové konferenci řekla, že se chce vrátit do Venezuely a že o tom jednala s Trumpem. Kdy se tak stane, neuvedla.

Podle Machadové by přechod k demokracii umožnil návrat do země pro ty Venezuelce, kteří v uplynulých letech emigrovali. Část z nich se uchýlila i do Spojených států.

Trump jednal s prozatímní venezuelskou prezidentkou Rodríguezovou
Delcy Rodríguezová

Nároky na vedení země

Podle opozice by se vlády v zemi měl ujmout opoziční představitel Edmundo González, který byl kandidátem v prezidentských volbách v roce 2024. Opozice tvrdí, že volby vyhrál, a dokládá to zápisy z části volebních místností. Provládní volební orgány prohlásily tehdy za vítěze Madura, aniž by to podle názoru mnohých zemí spolehlivě doložily.

„Popřípadě uspořádáme spravedlivé a férové volby,“ uvedla Machadová s tím, že by se týkaly parlamentu či samospráv. Loňské parlamentní volby hlavní opoziční blok bojkotoval, takže současný parlament mají pod kontrolou vládní síly.

Trump útokem na Venezuelu nahrál Rusku, přestože ho ponížil, shodují se experti
Nicolás Maduro s Vladimirem Putinem v Kremlu (květen 2025)

Výběr redakce

Vidím ve Venezuele začátek přechodu k demokracii, říká Machadová

Vidím ve Venezuele začátek přechodu k demokracii, říká Machadová

20:09Aktualizovánopřed 6 mminutami
Francie vyšetřuje sexuálního násilníka Pelicota z dalších zločinů

Francie vyšetřuje sexuálního násilníka Pelicota z dalších zločinů

před 26 mminutami
Volodymyr Zelenskyj předal Petru Pavlovi řád za zásluhy o Ukrajinu

Volodymyr Zelenskyj předal Petru Pavlovi řád za zásluhy o Ukrajinu

08:08Aktualizovánopřed 33 mminutami
ŘSD na jihu Čech odstraňuje nelegální billboardy, hotovo chce mít do konce roku

ŘSD na jihu Čech odstraňuje nelegální billboardy, hotovo chce mít do konce roku

před 38 mminutami
Čech vězněný ve Venezuele Jan Darmovzal byl propuštěn

Čech vězněný ve Venezuele Jan Darmovzal byl propuštěn

09:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina už nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, řekl Šmyhal

Ukrajina už nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, řekl Šmyhal

17:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Pavel: Česká iniciativa dodává Kyjevu půlku munice. Zelenskyj za ni děkoval

Pavel: Česká iniciativa dodává Kyjevu půlku munice. Zelenskyj za ni děkoval

13:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sněmovna vyzvala Pavla ke jmenování ministrů. Postoj Hradu nezměnila

Sněmovna vyzvala Pavla ke jmenování ministrů. Postoj Hradu nezměnila

04:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Vidím ve Venezuele začátek přechodu k demokracii, říká Machadová

Vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová vidí ve své zemi začátek přechodu k demokracii, řekla v pátek na tiskové konferenci po čtvrtečním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle ní se Venezuela stane svobodnou díky podpoře Spojených států a právě amerického prezidenta. Zmínila také, že by se v její zemi mohly konat volby, napsala média. Trump v pátek uvedl, že hodlá s Machadovou opět hovořit.
20:09Aktualizovánopřed 6 mminutami

Francie vyšetřuje sexuálního násilníka Pelicota z dalších zločinů

Francouzské policejní oddělení pro nevyjasněné případy zahájilo vyšetřování Dominiqua Pelicota, který byl loni odsouzen za organizování hromadného znásilňování své tehdejší manželky Gisèle Pelicotové. Cílem nového vyšetřování je zjistit, zda se Pelicot v minulosti nedopustil dalších závažných zločinů a zda neexistují další oběti. Agentuře AFP to v pátek sdělila francouzská prokuratura.
před 26 mminutami

Volodymyr Zelenskyj předal Petru Pavlovi řád za zásluhy o Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po pátečním jednání v Kyjevě předal českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za osobní přínos ke spolupráci a za obhajobu územní celistvosti země. Ukrajina udělila Pavlovi tento řád již loni v srpnu, ale oficiálně si ho převzal až nyní. Český prezident pokračuje druhým dnem v návštěvě země. Podle něj česká iniciativa zajišťuje polovinu dodávek munice pro ukrajinskou armádu.
08:08Aktualizovánopřed 33 mminutami

Čech vězněný ve Venezuele Jan Darmovzal byl propuštěn

Po několika týdnech intenzivního vyjednávání se podařilo propustit Čecha Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele. Na mimořádném brífinku to ve sněmovně oznámili ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a premiér Andrej Babiš (ANO). Český občan byl dle Macinky propuštěn v pátek okolo 04:00 SEČ a je v docela uspokojivém zdravotním stavu v Caracasu. Česko pro něj do země posílá letadlo. Macinka později Radiožurnálu sdělil, že letoun do Prahy přepraví i dalších šest propuštěných jiných národností.
09:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajina už nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, řekl Šmyhal

Ukrajina již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, uvedl tamní ministr energetiky Denys Šmyhal. Země chce dovážet více elektřiny a chystá jednání se spojenci, dodal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle portálu listu Ukrajinska pravda prohlásil, že Ukrajina nedokáže pokrýt více než třetinu energetických potřeb.
17:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Pavel: Česká iniciativa dodává Kyjevu půlku munice. Zelenskyj za ni děkoval

Česká muniční iniciativa zajišťuje polovinu dodávek velkorážní munice pro ukrajinskou armádu, řekl prezident Petr Pavel po pátečním setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě. Ten ocenil, že bude projekt pokračovat i za nové vládní koalice. Hlavy státu hovořily také o stavu mírových jednání či situaci v ukrajinské energetice, která se potýká s problémy v důsledku ruských útoků.
13:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trumpův zmocněnec zamíří do Grónska v březnu. Věří v dohodu

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jeff Landry chce Grónsko navštívit v březnu, aby usiloval o dohodu s Dány, sdělil stanici Fox News. Trump opakovaně prohlašuje, že USA o arktický ostrov, který je poloautonomní součástí Dánska, stojí, prý kvůli strategickým a bezpečnostním důvodům. Grónští i dánští státníci to ovšem odmítají, jednat s nimi má v pondělí generální tajemník NATO Mark Rutte.
14:44Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Na Ukrajinu poputují další maskovací sítě z Česka

Maskovací sítě pro Ukrajinu nově pletou dobrovolníci v Jablonci nad Nisou. Vznikla tam iniciativa Motanka. Asi šestnáct sítí odtamtud mají v plánu poslat na konci ledna do centra ve Lvově. Pletení sítí pro zemi bránící se už téměř čtyři roky otevřené ruské invazi se v tuzemsku věnují i další organizace – například v Brně.
před 3 hhodinami
Načítání...