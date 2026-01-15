USA dokončily první prodej venezuelské ropy za zhruba 500 milionů dolarů


Spojené státy dokončily první prodej venezuelské ropy v hodnotě kolem 500 milionů dolarů (zhruba deset miliard korun), který je součástí nedávné dohody mezi oběma zeměmi. Agentuře Reuters to ve středu řekl nejmenovaný americký činitel. Dodal, že další prodeje by měly následovat v příštích dnech a týdnech.

Americký prezident Donald Trump minulý týden oznámil, že Venezuela předá 30 až 50 milionů barelů sankcionované ropy Spojeným státům, které ji prodají za tržní cenu. Dodal, že na využití získaných peněz dohlédne on sám, protože se chce ujistit, že z nich bude mít užitek lid obou zemí, tedy Venezuely i Spojených států. Podle zdroje Reuters jsou peníze z prvního prodeje ropy na bankovních účtech kontrolovaných americkou vládou.

Venezuela má největší prokázané zásoby ropy na světě, kvůli zanedbaným investicím za vlády prezidenta Nicoláse Madura a jeho předchůdce Huga Cháveze ale těží výrazně méně než v 70. až 90. letech. Tehdy těžila až 3,5 milionu barelů denně, odhady za loňský rok se pohybují kolem 900 tisíc barelů denně. Na vytěžení 30 až 50 milionů barelů ropy země tedy potřebuje zhruba 30 až 50 dnů, pokud se neberou v úvahu dopady americké blokády.

Americké jednotky na začátku tohoto měsíce při vojenském útoku na Venezuelu unesly autoritářského prezidenta Madura a jeho ženu do USA. Prozatímní prezidentkou země se pak stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost.

