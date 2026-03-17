Průzkum: Pohybu se pravidelně věnuje 44 procent Čechů, častěji mladí lidé

Pohybu se s určitou pravidelností věnuje 44 procent Čechů, více než je průměr zemí EU. Aktivnější jsou především mladí lidé, většině celkové populace se pravidelný pohyb dlouhodobě nedaří udržet. Nejčastější překážkou je nedostatek času, pro část lidí je to také finanční náročnost aktivit, vyplývá z průzkumu Eurobarometru. Některé obce proto zavádějí programy, jejichž cílem je zpřístupnit sport širšímu okruhu obyvatel. Vyplývá to z analýzy portálu Silnější regiony, který o tom informoval v tiskové zprávě.
„U celkové populace je zapojení do sportovních aktivit nižší. Přesto se pohybu s určitou pravidelností věnuje 44 procent Čechů, což je mírně nad průměrem Evropské unie (38 procent), a řadíme se tak ve srovnání na osmou příčku,“ uvedl analytik Silnějších regionů Adam Trunečka.
Nejčastější překážkou pravidelného sportování je nedostatek času, který podle Eurobarometru uvádí jako příčinu 46 procent Čechů. Zhruba čtvrtina se potýká se slabou motivací, 22 procent lidí omezuje zdravotní handicap. Desetina Čechů si nemůže dovolit sportovat kvůli finanční náročnosti, vyplývá z průzkumu.
V roce 2023 činily podle Českého statistického úřadu výdaje na sport ze státního rozpočtu 8,7 miliardy korun. Přibližně třetina připadala na výdaje spojené se sportovní reprezentací země, zbývající dvě třetiny na všeobecnou sportovní činnost. Organizovaně se sportu věnovala pětina dětí a mladých ve věku od pěti do 24 let. „Podpora ze strany územních samospráv dosáhla podle dat MONITOR Státní pokladny přibližně 24,3 miliardy korun,“ uvedl portál.
Některé samosprávy využívají pro podporu sportu i projekty, které umožňují obyvatelům spolurozhodovat o tom, kam veřejné peníze směřují. Například v projektu Corrency využívaném v Jihlavě získají obyvatelé určité množství kreditů, které mohou uplatnit na různé, i nesportovní, aktivity. Tím získají slevu.
U sportujících dětí byly kredity v roce 2024 nejčastěji využité na fotbal, vyplývá z dat projektu Corrency. Fotbal tvořil v roce 2024 zhruba 23 procent všech sportovních aktivit hrazených prostřednictvím kreditů. U dospělých patří mezi nejoblíbenější pravidelné aktivity procházky a výšlapy do hor, cyklistika, plavání nebo běh.