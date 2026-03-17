Průzkum: Pohybu se pravidelně věnuje 44 procent Čechů, častěji mladí lidé


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Pohybu se s určitou pravidelností věnuje 44 procent Čechů, více než je průměr zemí EU. Aktivnější jsou především mladí lidé, většině celkové populace se pravidelný pohyb dlouhodobě nedaří udržet. Nejčastější překážkou je nedostatek času, pro část lidí je to také finanční náročnost aktivit, vyplývá z průzkumu Eurobarometru. Některé obce proto zavádějí programy, jejichž cílem je zpřístupnit sport širšímu okruhu obyvatel. Vyplývá to z analýzy portálu Silnější regiony, který o tom informoval v tiskové zprávě.

„U celkové populace je zapojení do sportovních aktivit nižší. Přesto se pohybu s určitou pravidelností věnuje 44 procent Čechů, což je mírně nad průměrem Evropské unie (38 procent), a řadíme se tak ve srovnání na osmou příčku,“ uvedl analytik Silnějších regionů Adam Trunečka.

Nejčastější překážkou pravidelného sportování je nedostatek času, který podle Eurobarometru uvádí jako příčinu 46 procent Čechů. Zhruba čtvrtina se potýká se slabou motivací, 22 procent lidí omezuje zdravotní handicap. Desetina Čechů si nemůže dovolit sportovat kvůli finanční náročnosti, vyplývá z průzkumu.

V roce 2023 činily podle Českého statistického úřadu výdaje na sport ze státního rozpočtu 8,7 miliardy korun. Přibližně třetina připadala na výdaje spojené se sportovní reprezentací země, zbývající dvě třetiny na všeobecnou sportovní činnost. Organizovaně se sportu věnovala pětina dětí a mladých ve věku od pěti do 24 let. „Podpora ze strany územních samospráv dosáhla podle dat MONITOR Státní pokladny přibližně 24,3 miliardy korun,“ uvedl portál.

Některé samosprávy využívají pro podporu sportu i projekty, které umožňují obyvatelům spolurozhodovat o tom, kam veřejné peníze směřují. Například v projektu Corrency využívaném v Jihlavě získají obyvatelé určité množství kreditů, které mohou uplatnit na různé, i nesportovní, aktivity. Tím získají slevu.

U sportujících dětí byly kredity v roce 2024 nejčastěji využité na fotbal, vyplývá z dat projektu Corrency. Fotbal tvořil v roce 2024 zhruba 23 procent všech sportovních aktivit hrazených prostřednictvím kreditů. U dospělých patří mezi nejoblíbenější pravidelné aktivity procházky a výšlapy do hor, cyklistika, plavání nebo běh.

Pavel jedná s Babišem o rozpočtu i o aktuální bezpečnostní situaci

Prezident Petr Pavel v úterý odpoledne jedná na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Tématem jejich rozhovoru má být návrh státního rozpočtu na letošní rok či aktuální bezpečnostní situace ve světě i v tuzemsku. Zabývat se podle odboru komunikace prezidentské kanceláře mají i připraveností na řešení krizových a mimořádných událostí nebo harmonogramem nadcházejících zahraničních cest. Podle Hradu jde o pravidelné a plánované setkání.
Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání hlasů v blanenském okrsku

Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání volebních hlasů v jednom z blanenských okrsků při říjnových sněmovních volbách. Nebylo prokázáno, že by šlo o úmysl. Trestní oznámení podal Nejvyšší správní soud (NSS), který na základě volební stížnosti Pirátů přepočítal hlasy v blanenském okrsku 28. Piráti jich mají po přepočtu o 20 více, ANO o 21 méně. Výsledek voleb to neovlivnilo, soud tedy nezasáhl. Existovalo ale podezření, že nešlo jen o početní omyl, ale o úmysl.
VideoKde chybí pobočky, jezdí úředníci pomáhat s daňovými přiznáními přímo do terénu

Úředníci finančního úřadu Moravskoslezského kraje vyjíždějí pomáhat správně podat daně, navštíví proto obce bez pobočky jako jsou Hlučín, Český Těšín nebo Vítkov. Úředníci dle regionální mluvčí Finančního úřadu Petry Homolové začali s výjezdy v pondělí, kdy navštívili Orlovou a Bohumín. Navštívilo je skoro šest stovek lidí, kteří podali 570 daňových přiznání. Prvního dubna končí termín pro podání papírového daňového přiznání, termín čtvrtého května platí pro přiznání daně elektronicky a uzávěrka prvního července se týká jen osob podávajících přiznání prostřednictvím daňových poradců a advokátů, vysvětlila Homolová.
VideoŽháři zapálili auto obecnímu zastupiteli. Okolnosti popsali Reportéři ČT

V Hluboké nad Vltavou došlo ke scéně připomínající divoká devadesátá léta. Dva muži v noci ve městě zapálili auto tamního zastupitele Martina Vebera (KDU-ČSL). Pouhé dva dny před tím zastupitelstvo na bouřlivém zasedání rozhodovalo o prodeji městských pozemků, který Veber kritizoval. I když město prodej nakonec odsouhlasilo, zájemce o pozemky hned následující den svoji nabídku stáhl. A pár hodin nato Veberovi shořelo auto. Vedení radnice útok odsoudilo, o jeho motivu nechce spekulovat. Veber kritizoval také výstavbu lávky přes Vltavu dokončenou v roce 2022 a výhrady měl i ke stavbě zimního stadionu, která začala minulý měsíc. Policisté mezitím zadrželi dva žháře. Proč auto zapálili, zatím nesdělili. Okolnosti celé události pro Reportéry ČT přiblížili Michael Fiala a Karel Vrána.
VideoHrnčíř hovoří v otázce ropy o diverzifikaci zdrojů. Munzar obhajuje nižší daň

USA tlačí na spojence v NATO, aby Washingtonu pomohly s ochranou tankerů s ropou a plynem na cestě Hormuzským průlivem. Cena ropy se od čtvrtka pohybuje kolem hranice sta dolarů za jeden barel. Koalice ANO, SPD a Motoristů prozatím marže na čerpacích stanicích sleduje, člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD) to označil za „psychologický krok“. Zmínil diverzifikaci zdrojů, byť využití suroviny z ropovodu Družba dle něj teď na stole není. O tom naopak hovořil poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Opoziční ODS navrhuje dočasné snížení daně na naftu a benzin o 1,70 koruny na litr, jak uvedl místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS). Do diskuze se zapojil také předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
Probiotika podle expertů ne vždy pomohou

Probiotika jsou tabletky s bakteriemi a kvasinkami, které se přirozeně vyskytují ve střevech, a můžou tam pomoct napravit rovnováhu – například po léčbě antibiotiky. Lidé je berou také někdy na imunitu nebo při ekzémech a zažívacích obtížích. Probiotika se prodávají jako doplňky stravy a Češi jsou v dnešní době zvyklí je kupovat. Podle některých odborníků se ale jejich účinek přeceňuje a často jde spíš o zbytečnou investici, nemusí být také vhodná pro všechny jedince.
Terčem se může stát každý. Jak se bránit pokusům o bankovní podvod?

Policie letos ke 12. březnu evidovala již 340 případů, kdy podvodníci vydávající se v telefonátech za bankéře či policisty připravili své oběti o peníze. Podle dat České bankovní asociace (ČBA) vloni počet kybernetických útoků na klienty bank stoupl meziročně o čtyři procenta na 91 tisíc. „Útoky se týkají opravdu všech,“ zdůraznil předseda pracovní skupiny pro kyberbezpečnost ČBA Tomáš Stegura, podle něhož se takzvaní e-šmejdi snaží zneužít nátlaku a strachu.
