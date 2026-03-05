Írán v noci vyslal rakety na Izrael

Írán přes noc vyslal balistické rakety na Izrael. Armáda židovského státu v reakci na to vyhlásila několikrát poplach, podle agentury AFP byly v Jeruzalémě byly slyšet výbuchy. Hlášeni zatím nejsou žádní zranění, armáda nad ránem uvedla, že lidé mohou opustit kryty. Mohutná exploze se ozvala také na tankeru kotvícím u břehů Kuvajtu, jeho posádka je ale v bezpečí, uvedla Britská vojenská námořní služba (UKMTO).
Novináři AFP ve čtvrtek ráno z Jeruzaléma hlásili exploze po další sérii odpalů raket z Íránu. Izraelské záchranné složky zatím o obětech nereportují. Armáda židovského státu v předchozích hodinách celkem třikrát aktivovala varování před íránskými raketami.
Izraelská armáda podle serveru Times of Israel uvedla, že Írán zahájil další útok balistickými raketami na Izrael. V obcích v centrální části země, v oblasti Jeruzaléma a v částech Západního břehu Jordánu byly aktivovány sirény.
Agentura Reuters s odvoláním na UKMTO píše, že tanker kotvící u Kuvajtu hlásil velkou explozi na levoboku a nabíral vodu. Kapitán pozoroval malé plavidlo, které poté opouštělo oblast. Do moře vytekla ropa z nádrže a plavidlo nabralo vodu, ale nebyl hlášen požár a posádka je v bezpečí, uvedla UKMTO. Kuvajtské ministerstvo vnitra v pozdějším prohlášení uvedlo, že incident se odehrál mimo teritoriální vody země.
Neklid panoval i na dalších místech regionu Blízkého východu. Například ministerstvo obrany Saúdské Arábie hlásilo sestřelení tří řízených střel.
Izraelské ozbrojené síly ráno provedly další letecký útok na infrastrukturu Íránem podporovaného teroristického hnutí Hizballáh na jihu libanonské metropole Bejrút. Předtím vyzvaly obyvatele k opuštění oblasti.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Teherán zahájil krátce poté vojenskou odvetu, když začal raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů nezúčastnily, ale jsou v nich americké základny použité k útokům.