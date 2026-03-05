Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj

Ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu za měsíc a půl, prohlásil dle agentury Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily koncem ledna, kdy potrubí dle Kyjeva vážně poškodil požár způsobený ruským útokem. Budapešť a Bratislava ale Zelenského viní, že obnovení provozu úmyslně odkládá z politických důvodů. Kyjev argumentuje, že oprava je časově náročná.
Slovensko a Maďarsko jsou dlouhodobě závislé na dodávkách ropy vytěžené v Rusku. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba tvrdil, že není zřejmé, kdo ropovod poškodil. Maďarský premiér Viktor Orbán nyní řekl, že jeho země přinutí Ukrajinu obnovit provoz ropovodu „prostřednictvím politických a finančních nástrojů“.
„Prolomíme tuto ropnou blokádu,“ sdělil Orbán dle agentury MTI na čtvrteční akci pořádané maďarskou obchodní a průmyslovou komorou. „Přinutíme Ukrajince obnovit dodávky ropy. Nikoli vyjednáváním, přitakáváním či pomocí kompromisů, ale prostřednictvím své síly,“ dodal.
Orbán přiznal, že Maďarsko nemá vojenskou sílu k prosazení obnovy provozu ropovodu Družba. „Mohu všechny ujistit, že to není součást našich plánů. Ale máme politické a finanční nástroje,“ dodal. Žádné další podrobnosti však neposkytl.
Maďarský ministr si v Moskvě stěžoval
Maďarský premiér je dlouhodobě známý svými dobrými vztahy s ruským vládcem Vladimirem Putinem, ve středu se s Putinem v Kremlu setkal maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Na schůzce si podle agentur stěžoval na Ukrajinu kvůli přerušení dodávek ropovodem Družba.
Orbán v úterním dopise šéfce unijní exekutivy Ursule von der Leyenové napsal, že Kyjev spuštění Družby blokuje z politických důvodů s úmyslem zasahovat do předvolební kampaně v Maďarsku. Podle něj Budapešť nepodpoří žádné rozhodnutí Evropské unie ve prospěch Ukrajiny, dokud se věci nevrátí do normálu. Maďarsko blokuje půjčku EU Kyjevu v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun).
Rusko v únoru 2022 zahájilo plnohodnotnou vojenskou invazi na Ukrajinu. Evropská unie pak začala ruské energie odmítat, aby Moskvě ztížila financování války. Do té doby EU ropu a plyn dovážela zejména z Ruska, dnes jsou největšími dodavateli Norsko a Spojené státy.