Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu za měsíc a půl, prohlásil dle agentury Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily koncem ledna, kdy potrubí dle Kyjeva vážně poškodil požár způsobený ruským útokem. Budapešť a Bratislava ale Zelenského viní, že obnovení provozu úmyslně odkládá z politických důvodů. Kyjev argumentuje, že oprava je časově náročná.

Slovensko a Maďarsko jsou dlouhodobě závislé na dodávkách ropy vytěžené v Rusku. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba tvrdil, že není zřejmé, kdo ropovod poškodil. Maďarský premiér Viktor Orbán nyní řekl, že jeho země přinutí Ukrajinu obnovit provoz ropovodu „prostřednictvím politických a finančních nástrojů“.

„Prolomíme tuto ropnou blokádu,“ sdělil Orbán dle agentury MTI na čtvrteční akci pořádané maďarskou obchodní a průmyslovou komorou. „Přinutíme Ukrajince obnovit dodávky ropy. Nikoli vyjednáváním, přitakáváním či pomocí kompromisů, ale prostřednictvím své síly,“ dodal.

Orbán přiznal, že Maďarsko nemá vojenskou sílu k prosazení obnovy provozu ropovodu Družba. „Mohu všechny ujistit, že to není součást našich plánů. Ale máme politické a finanční nástroje,“ dodal. Žádné další podrobnosti však neposkytl.

Maďarský ministr si v Moskvě stěžoval

Maďarský premiér je dlouhodobě známý svými dobrými vztahy s ruským vládcem Vladimirem Putinem, ve středu se s Putinem v Kremlu setkal maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Na schůzce si podle agentur stěžoval na Ukrajinu kvůli přerušení dodávek ropovodem Družba.

Orbán v úterním dopise šéfce unijní exekutivy Ursule von der Leyenové napsal, že Kyjev spuštění Družby blokuje z politických důvodů s úmyslem zasahovat do předvolební kampaně v Maďarsku. Podle něj Budapešť nepodpoří žádné rozhodnutí Evropské unie ve prospěch Ukrajiny, dokud se věci nevrátí do normálu. Maďarsko blokuje půjčku EU Kyjevu v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun).

Rusko v únoru 2022 zahájilo plnohodnotnou vojenskou invazi na Ukrajinu. Evropská unie pak začala ruské energie odmítat, aby Moskvě ztížila financování války. Do té doby EU ropu a plyn dovážela zejména z Ruska, dnes jsou největšími dodavateli Norsko a Spojené státy.

Orbán nasazuje vojáky a žádá o unijní misi na Ukrajinu. Kvůli Družbě
Maďarský premiér Viktor Orbán

Výběr redakce

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

10:19AktualizovánoPrávě teď
Česko riskuje, že bude mezi státy NATO s nejnižšími výdaji na obranu, řekl velvyslanec USA

Česko riskuje, že bude mezi státy NATO s nejnižšími výdaji na obranu, řekl velvyslanec USA

15:55Aktualizovánopřed 9 mminutami
Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

12:51Aktualizovánopřed 29 mminutami
Babiš i Okamura ve sněmovně kritizovali opozici. Ta mluví o „koalici nevydávání“

ŽivěBabiš i Okamura ve sněmovně kritizovali opozici. Ta mluví o „koalici nevydávání“

03:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Íránský jaderný program spustily západní země. Hrozbou se stal až s ajatolláhy

Íránský jaderný program spustily západní země. Hrozbou se stal až s ajatolláhy

před 1 hhodinou
Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj

Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj

před 1 hhodinou
Evropa se musí v bezpečnosti postavit na vlastní nohy, řekl prezident

Evropa se musí v bezpečnosti postavit na vlastní nohy, řekl prezident

08:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kurdové v Iráku popřeli průnik milic do Íránu

Kurdové v Iráku popřeli průnik milic do Íránu

00:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

Letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan zasáhl dron vypuštěný z Íránu, uvedlo ministerstvo zahraničí v Baku. Informovalo také o dopadu jiného bezpilotního letounu u školy. Incident si dle úřadů vyžádal čtyři zraněné, diplomacie v Baku si předvolala íránského diplomata. Ázerbájdžánský resort obrany sdělil, že takové útoky nenechá bez odpovědi. Íránská armáda dle agentury AFP popřela, že by podnikla dronový útok na Ázerbájdžán.
10:19AktualizovánoPrávě teď

Česko riskuje, že bude mezi státy NATO s nejnižšími výdaji na obranu, řekl velvyslanec USA

Česko v návrhu státního rozpočtu na letošní rok podle amerického velvyslance v Praze Nicholase Merricka riskuje, že bude patřit mezi země s nejnižšími výdaji na obranu v Severoatlantické alianci (NATO), co se týče jejich podílu na hrubém domácím produktu (HDP). Podle Merricka hrozí i to, že nesplní své závazky vůči NATO ohledně budování schopností své armády. Letošní navrhovaný rozpočet je maximum možného pro tento rok, reagoval premiér Andrej Babiš (ANO).
15:55Aktualizovánopřed 9 mminutami

Íránský jaderný program spustily západní země. Hrozbou se stal až s ajatolláhy

Už třetinu století čelí Írán podezření, že se snaží získat jadernou zbraň. Obávají se toho nejen velké západní velmoci a Izrael, ale také – a možná ještě víc – jeho sousedé. Jeho snaha o ovládnutí energie z jádra začala ještě v době, kdy ajatolláhové Persii nevládli.
před 1 hhodinou

Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj

Ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu za měsíc a půl, prohlásil dle agentury Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily koncem ledna, kdy potrubí dle Kyjeva vážně poškodil požár způsobený ruským útokem. Budapešť a Bratislava ale Zelenského viní, že obnovení provozu úmyslně odkládá z politických důvodů. Kyjev argumentuje, že oprava je časově náročná.
před 1 hhodinou

Kurdové v Iráku popřeli průnik milic do Íránu

Kurdské opoziční strany v severním Iráku popřely zprávy o tom, že jejich síly překročily hranici s Íránem. Píše to server BBC News. Několik amerických médií včetně Fox News tvrdilo, že kurdsko-íránské milice zahájily pozemní operaci v severozápadním Íránu. Stanice CNN už ve středu s odkazem na své zdroje informovala, že americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v islámské republice.
00:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

Izraelská armáda vyzvala stovky tisíc obyvatel jižního předměstí Bejrútu Dahíja k okamžité evakuaci. Napsala to agentura AFP. Lidé mají odcházet pouze směrem na sever a na východ. Jakýkoliv pohyb jižním směrem může podle armády znamenat ohrožení životů.
14:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusko a Ukrajina si vyměnily po dvou stovkách válečných zajatců

Rusko a Ukrajina si vyměnily dalších dvě stě válečných zajatců na každé straně, informovalo ve čtvrtek dle státní agentury TASS ministerstvo obrany v Moskvě. Výměnu potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který na síti X sdílel fotografie vracejících se ukrajinských vojáků. Poradce Kremlu Vladimir Medinskij na telegramu uvedl, že Moskva si s Kyjevem nyní vymění celkem pět set zajatců na každé straně v rámci dohody, které dosáhly válčící strany v Ženevě.
před 1 hhodinou

Izrael útočí na Teherán, Emiráty hlásí zraněné. Katar vyhlásil stav nouze

Íránské drony zranily v Abú Dhabí v Emirátech šest lidí. Katarské úřady vyhlásily stav nouze po explozích v Dauhá, uvedla katarská stanice al-Džazíra. Izraelské letectvo ráno udeřilo na pozice režimu v Teheránu. Írán opakovaně vyslal balistické rakety na židovský stát, podle agentury AFP byly v Jeruzalémě slyšet výbuchy. Mohutná exploze se ozvala i na tankeru kotvícím u břehů Kuvajtu, jeho posádka je ale v bezpečí, uvedla Britská vojenská námořní služba (UKMTO).
05:02Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...