Izrael kropil jih Libanonu „toxickými látkami“, tvrdí Bejrút


před 27 mminutami|Zdroj: BBC, ČTK

Libanon obvinil Izrael, že z letounů vypouštěl nad jihem země nebezpečné koncentrované herbicidy. Píše to server BBC News. Prezident Joseph Aún označil použití „toxických látek“ za porušení libanonské suverenity a zločin proti životnímu prostředí a zdraví. Izraelská armáda záležitost odmítla komentovat. Důvod použití herbicidů podle BBC není jasný.

K postřiku došlo podle obyvatel pohraničí více než rok po uzavření příměří mezi Izraelem a libanonskou teroristickou skupinou Hizballáh. Mírové síly OSN v Libanonu začátkem týdne sdělily, že je Izrael informoval o plánovaném postřiku poblíž hranice a bylo jim doporučeno, aby se ukryly.

Mírotvorci kvůli tomu museli zrušit některé z plánovaných operací. Uvedli také, že to nebylo poprvé, co izraelské síly shodily neznámé chemické látky z letadel nad libanonským územím.

Působení mírových jednotek OSN v Libanonu skončí v roce 2026
Mírové jednotky OSN v Libanonu

Apel na Radu bezpečnosti

Úřady v Libanonu vyjádřily obavy o potravinovou a environmentální bezpečnost. Libanonské ministerstvo zahraničí si chce na Izrael formálně stěžovat u Rady bezpečnosti OSN.

Podle tamního ministerstva zemědělství a životního prostředí laboratorní testy potvrdily, že Izraelci půdu na jihu země postřikovali glyfosátem, což je chemikálie používaná k ničení vegetace. Koncentrace v některých vzorcích „přesahují dvacetkrát až třicetkrát obvykle přijatelné úrovně“, upozornil resort.

Načítání...

Po bojích mezi Jeruzalémem a Hizballáhem v letech 2023 až 2024 zůstávají vysídleny desítky tisíc Libanonců, kterým nový incident opět ztíží návrat domů, řekl BBC výzkumník lidskoprávní organizace Human Rights Watch Ramzi Kaiss. „Tyto oblasti jsou silně závislé na zemědělství – olivových hájích, tabáku a dalších plodinách – a tento incident komplikuje lidem návrat do jejich domovů, udržení obživy a obnovu po rozsáhlé destrukci,“ konstatoval Kaiss.

Izraelská armáda udeřila na jihu Libanonu. Předtím prý vyzvala k evakuaci
Následky izraelského útoku na Kfar Hatta

Odborníci varují, že postřiky nejen poškozují místní ekosystémy, ale mají také širší ekonomické důsledky pro libanonský zemědělský sektor. V dubnu 2025 Organizace OSN pro výživu a zemědělství oznámila, že konflikt v roce 2024 způsobil tamnímu zemědělství, zejména na jihu a v údolí Bikáa, škody a ztráty ve výši více než 700 milionů dolarů (14,38 miliardy korun).

Environmentální skupiny jako Green Southerners v Libanonu rovněž vyjádřily obavy z dopadu izraelského počínání na zemědělskou produkci a úrodnost půdy. „Tyto akce ohrožují ekosystémy již poškozené bílým fosforem a představují vážná rizika pro hmyzí společenstva a přirozené opylovače, což podkopává biodiverzitu, potravinovou bezpečnost a místní živobytí,“ uvedla skupina v příspěvku na instagramu.

Glyfosát přestává účinkovat. Stále víc plevelů si proti němu buduje odolnost
Ilustrační foto

Možná rizika

Univerzální shoda ohledně rizik glyfosátu nicméně neexistuje, píše BBC. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny Světové zdravotnické organizace (WHO) jej klasifikuje jako „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“ s odkazem na souvislost s non-Hodgkinovým lymfomem.

Jiné regulační orgány, včetně Agentury pro ochranu životního prostředí USA a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, dospěly k závěru, že je nepravděpodobné, že by pro člověka představoval karcinogenní riziko.

Evropská komise uvedla, že prodlouží o deset let licenci pro používání glyfosátu
Přípravek RoundUp s glyfosátem

Navzdory příměří uzavřenému 27. listopadu 2024 izraelská armáda provádí v Libanonu pravidelné vzdušné údery proti cílům, které jsou podle ní spojeny především s Hizballáhem.

Libanonská armáda tvrdí, že již odzbrojila Hizballáh v jižní oblasti země mezi izraelskou hranicí a řekou Lítání. Řeka se nachází přibližně třicet kilometrů od hranice. Šíitské teroristické hnutí však odmítá odevzdat zbraně po celé zemi.

Dohoda o příměří, která utlumila boje, měla zajistit postupné stažení izraelské armády z libanonského území a ukončení vojenské přítomnosti Hizballáhu na jihu země. Bejrút kritizuje pravidelné izraelské údery, které považuje za narušení suverenity Libanonu i porušení dohody o klidu zbraní. 

Libanonská armáda uvedla, že dokončila první fázi odzbrojení Hizballáhu
Libanonská armáda na jihu země u hranic s Izraelem

Výběr redakce

Policistovi za postřelení muže, který později zemřel, hrozí 16 let vězení

Policistovi za postřelení muže, který později zemřel, hrozí 16 let vězení

před 5 mminutami
Izrael kropil jih Libanonu „toxickými látkami“, tvrdí Bejrút

Izrael kropil jih Libanonu „toxickými látkami“, tvrdí Bejrút

před 27 mminutami
V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU, hlásí média

V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU, hlásí média

09:21Aktualizovánopřed 36 mminutami
Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

11:16Aktualizovánopřed 58 mminutami
Evropská komise označila TikTok za nepovolený návykový design

Evropská komise označila TikTok za nepovolený návykový design

před 1 hhodinou
Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, zní kritika

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, zní kritika

před 1 hhodinou
Stavebnictví i průmysl po předchozích poklesech loni rostly

Stavebnictví i průmysl po předchozích poklesech loni rostly

09:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Američané a Íránci začali rozhovory o jaderném programu

Američané a Íránci začali rozhovory o jaderném programu

09:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael kropil jih Libanonu „toxickými látkami“, tvrdí Bejrút

Libanon obvinil Izrael, že z letounů vypouštěl nad jihem země nebezpečné koncentrované herbicidy. Píše to server BBC News. Prezident Joseph Aún označil použití „toxických látek“ za porušení libanonské suverenity a zločin proti životnímu prostředí a zdraví. Izraelská armáda záležitost odmítla komentovat. Důvod použití herbicidů podle BBC není jasný.
před 27 mminutami

V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU, hlásí média

Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, generálporučík je v nemocnici ve vážném stavu, píše v pátek portál Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. Alexejev je spojován s pokusem o vraždu Sergeje Skripala, dle Reuters také vyjednával s hlavou žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenijem Prigožinem. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov z postřelení obvinil Ukrajinu. Ta se zatím nevyjádřila.
09:21Aktualizovánopřed 36 mminutami

Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

Sebevražedný atentátník v šíitské mešitě Chadídža al-Kubra v době páteční modlitby na okraji Islámábádu zavraždil nejméně 31 lidí a dalších 169 zranil, uvedla agentura AFP s odkazem na bezpečnostní zdroje. Média podle informací z místa předpokládají další nárůst počtu obětí, jelikož řada zraněných je v kritickém stavu. Útočník byl těsně předtím, než bombu odpálil, zastaven u vchodu do svatostánku.
11:16Aktualizovánopřed 58 mminutami

Ruské útoky zabily pár v rodinném domě. Zasáhly i psí útulek

Dva lidé zemřeli v noci na pátek při útoku ruského dronu na rodinný dům ve Vilňansku v Záporožské oblasti na východě Ukrajiny, informoval na telegramovém účtu šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov s tím, že mrtvými jsou manželé. Podle stejného zdroje Rusové udeřili i přímo na město Záporoží, kde poškodili několik budov a „odstřihli“ tak na dvanáct tisíc domácností od elektřiny. V oblasti byl také dle agentury AP zničen psí útulek.
11:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Evropská komise označila TikTok za nepovolený návykový design

Evropská komise (EK) předběžně shledala čínskou sociální síť pro sdílení krátkých videí TikTok návykovým designem v rozporu s unijním nařízením o digitálních službách (DSA). Podle EK se TikTok zatím nesnaží eliminovat rizika, společnosti hrozí pokuta.
před 1 hhodinou

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, zní kritika

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social sdílel video zobrazující bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamu a jeho ženu Michelle Obamovou jako opice. Přibližně vteřinový klip vygenerovaný umělou inteligencí (AI) se objeví na konci asi minutového konspiračního klipu o zfalšování prezidentských voleb. Trumpův příspěvek odsoudili demokraté, včetně guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma.
před 1 hhodinou

Evropě chybí nová dimenze konkurenceschopnosti, míní Síkela

Eurokomisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela (STAN) ve čtvrtečním Interview ČT24 poznamenal, že s konkurenceschopností Evropy to z hlediska tradičního pojetí „vůbec není tak zlé“. Připustil ovšem, že Evropě chybí nová dimenze konkurenceschopnosti, která se přelévá do otázek bezpečnosti, nezávislosti a samostatnosti. Pro budoucí růst Evropské unie jsou podle něho zásadní dohody s jihoamerickým blokem Mercosur a Indií. Pořad moderovala Barbora Kroužková.
před 2 hhodinami

Američané a Íránci začali rozhovory o jaderném programu

Washington a Teherán v pátek zahájily jednání o íránském jaderném programu, informovaly agentury. Úvodní část odpoledne po několika hodinách skončila, navzdory původním zprávám se odehrála nepřímo. Podle ománského ministerstva zahraničí, které rokování zprostředkovává, se zaměřila na vytvoření vhodných podmínek k faktické obnově diplomatických a technických jednání. Nyní pokračuje druhá fáze.
09:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...