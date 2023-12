Glyfosát přestává účinkovat. Stále víc plevelů si proti němu buduje odolnost

před 1 h hodinou | Zdroj: University of Illinois at Urbana-Champaign , PNAS Nexus

Desítky let let fungoval glyfosát jako spolehlivá zbraň proti rostlinným škůdcům, která zemědělcům umožňovala zvyšovat výnosy při pěstování kukuřice nebo sóji. To se ale změnilo. Nová studie upozorňuje na již dříve evidovaný trend, kdy známý herbicid na plevel přestává působit.

Glyfosát je chemikálie, na kterou se spoléhá významná část zemědělců po celém světě. Používá se od sedmdesátých let dvacátého století, nejznámější je jeho aplikace v přípravku Roundup. Ten účinně ničí rostlinné plevele, řadí se tedy mezi takzvané herbicidy. Přitom ale ponechává samotné zemědělské plodiny nedotčené – nejvíc ty, které jsou speciálně upravené tak, aby ho snášely. Vědci takto před čtvrt stoletím vylepšili kukuřici nebo sóju.

Co je glyfosát?

Dobré začátky, těžké konce

Glyfosát poskytoval v prvních letech, co se začal využívat, účinnou kontrolu plevelů. Trvalo to ale jen dva nebo tři roky, co se na chemikálii začaly adaptovat. Během prvního desetiletí klesla její účinnost o 31,6 procent a pak klesala dál.

„Příroda udělala přesně to, čemu jsme se snažili zabránit: přizpůsobila se,“ uvedl spoluautor práce Aaron Hager. „Když se poprvé zavedly zemědělské plodiny tolerující glyfosát, tak to fungovalo v libovolném prostředí. Rok od roku se ale účinnost glyfosátu stávala méně spolehlivou,“ uvedl spoluautor Marty Williams. „Například v polovině devadesátých let glyfosát zajišťoval téměř stoprocentní kontrolu plevelů na většině pozemků. Postupem času se ale účinnost snižovala, často se zhoršovala pod 50 procent, 30 procent a občas i hůř.“

Autory aktuální výsledky příliš nepřekvapily. Už řadu let totiž varují před tím, aby se zemědělci spoléhali na jediný „zázračný“ chemický přípravek. Nový soubor dat ukazuje pouze vývoj, ale nevysvětluje, proč se to děje. Nabízí se vysvětlení vznikem rezistence, ale možná to není celý problém; situace může být totiž ještě složitější.