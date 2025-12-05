U zrodu morových ran v Evropě stály sopečné erupce, změnily klima, zjistili vědci


Ke vzniku morové epidemie, která ve 14. století během pouhých několika let připravila o život velkou část evropské populace, podle nové studie zřejmě přispěly sopečné erupce, o nichž tehdejší obyvatelé Evropy ani nevěděli. Ty totiž do atmosféry vychrlily velké množství prachu a dalšího materiálu, což mimo jiné vedlo k citelnému ochlazení.

Morová rána, která zasáhla Evropu kolem poloviny 14. století, se považuje za jednu z největších katastrof, jaké lidstvo zažilo v předmoderní éře. V některých částech kontinentu v letech 1347 až 1353 zemřelo až 60 procent obyvatel. Epidemie měla dlouhodobé demografické, ekonomické, politické, kulturní a politické dopady na Evropu i širší oblast Středomoří.

Vědci teď na základě výzkumu letokruhů stromů, analýzy ledových jader z Grónska a Antarktidy či studia dobových písemných záznamů zjistili, že plyny a prach z vulkanické erupce okolo roku 1345 způsobily extrémní pokles teploty. A tím i špatnou úrodu.

Lidnaté italské státy, jako byly například Benátská nebo Janovská republika, neměly dost potravin na to, aby nasytily svou populaci, a tak musely začít dovážet víc obilí z oblastí kolem Černého a Azovského moře. Obyvatelstvo se sice podařilo zachránit před hladomorem, do středomořských přístavů se ale dostaly společně s obilím také krysy. A na jejich kůži žily blechy, které byly nakažené bakterií moru yersinia pestis.

Středověký mor přišel z Kyrgyzstánu, ne z Číny, ukázala nová studie
Moroví doktoři nosili typické „ptačí masky“

Vládci těchto italských měst byli hrdí na to, že se jim podařilo zajistit potravu pro obyvatele i nově příchozí, které odjinud přitáhl dostatek jídla, popsal Martin Bauch z lipského Leibnitzova institutu pro dějiny a kulturu východní Evropy. „Nemohli ale mít tušení, jaké nebezpečí to s sebou neslo,“ dodal.

„Bakterie moru infikují blechy a ty vyhledávají hostitele, které mají nejraději – krysy a další hlodavce. Když tito hlodavci kvůli nemoci uhynou, obrátí se blechy na jiné savce, včetně lidí,“ popsal Bauch, jeden z autorů zmíněné studie.

Dávní dějepisci nepochopili žánr, příběh moru stojí na fikci, tvrdí historici
Triumf smrti (asi 1562) od Pietera Brueghela je reakcí na časté morové epidemie

Klimatické změny mají dopad na všechno

Americká televize NBC na svém webu uvádí, že tento výzkum je příkladem toho, jak změny klimatu mohou nepředvídatelně přeměnit lidské společnosti a jaké to může mít následky. Badatelé už desítky let zkoumají podrobnosti původu epidemie moru a jeho šíření, tato studie je ale první, která za původního hybatele událostí ze 14. století označuje vulkanické erupce. Není sice jasné, kde přesně k nim docházelo, podle vědců to ale bylo v tropické oblasti.

Experti upozorňují, že tato katastrofa, která byla výsledkem klimatického šoku, hladu a obchodu, je připomínkou toho, jak se nemoci mohou objevovat a šířit v globalizovaném a teplejším světě. „Ačkoliv souhra faktorů, které přispěly k černé smrti, je vzácná, v době, kdy se klima mění a svět se globalizoval, se pravděpodobnost objevení nemocí přenášených ze zvířat na člověka a jejich přerůstání v pandemie zvyšuje,“ upozornil Ulf Büntgen z Cambridgeské univerzity, další autor výzkumu. „Toto je obzvláště relevantní vzhledem k naší nedávné zkušenosti s covidem-19,“ dodal.

