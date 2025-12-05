Politici i odborníci reagují na Babišovo oznámení o Agrofertu

Andrej Babiš (ANO) oznámil, že se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Po jeho smrti má připadnout jeho dětem. Prezident krok ocenil a oznámil, že Babiše jmenuje premiérem 9. prosince. Politici a odborníci upozorňují, že bude důležité, jak konkrétně bude vzdání se vypadat.
„Rozhodl jsem se nevratně vzdát firmy Agrofert, se kterou nebudu už mít nic společného. Už ji nikdy nebudu vlastnit, nebudu s ní mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ní v žádném kontaktu,“ řekl Babiš
Řešení podle Babiše navrhli nezávislí odborníci. „Akcie Agrofertu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury zcela nezávislý správce, který bude kontrolován nezávislým protektorem. Obě tyto osoby určí zakladatel fondu, nezávislá osoba zabývající se vytvářením takových struktur.“
„Pravidla fungování obsažená ve statutu fondu a osoba správce svěřenského fondu zajistí nezávislou správu akcií Agrofertu a vyloučí, že bych měl z akcií v budoucnosti jakýkoliv prospěch. Nebudu tedy beneficientem ani konečným vlastníkem. Stejně tak moje děti ani manželka nebudou mít na Agrofert žádný vliv a čerpat finanční prospěch,“ dodal Babiš. Jde o nevratné řešení, akcie se Babišovi nikdy nevrátí. „Agrofert moje děti získají až po mé smrti,“ konstatoval.
Prezident reagoval: „Oceňuji jasný a srozumitelný způsob, jakým Andrej Babiš dostál naší dohodě a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu. Rozhodl jsem se, že do funkce předsedy vlády ho proto jmenuji v úterý 9. prosince v 9 hodin. Respektuji tím výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a dosavadní průběh vyjednávání vzniku koaliční vlády.“
Ústavní právníci se vesměs shodují, že řešení je přijatelné a vyhovující. Další však upozorňují, že záleží, jak konkrétně bude správa Agrofertu vypadat a co se stane s dalšími Babišovými firmami. O tom hovoří i většina politiků.