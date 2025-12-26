Jihokorejská prokuratura žádá deset let vězení pro sesazeného Juna


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jihokorejská prokuratura požaduje desetiletý trest pro exprezidenta Jun Sok-jola za to, že se snažil zabránit svému zadržení. Je to první konkrétní požadavek výše trestu pro odvolanou hlavu státu, která čelí řadě dalších obvinění, napsala agentura Reuters.

Zvláštní prokurátoři se Junovým případem zabývají od jeho loňského prosincového pokusu vyhlásit stanné právo. Aktuální požadavek prokuratury se týká jeho lednové snahy zabránit svému zadržení. Jun tehdy přikázal prezidentské bezpečnostní službě, aby zablokovala pokusy policie zadržet ho na základě vydaného zatykače.

Závažnější obžaloba se týká přímo vzpoury a zneužití pravomoci, za což mu hrozí i doživotí či trest smrti. Jun podle prokurátorů porušil práva členů kabinetu tím, že před vyhlášením stanného práva povolal jen vybrané ministry, vytvořil falešný dokument o vyhlášení stanného práva, aby své rozhodnutí ospravedlnil, a svému mluvčímu pro zahraniční média nařídil, aby jim lhal ohledně snahy porušit ústavu.

Jun a jeho vojenští velitelé čelí také obvinění, že nařídili tajnou operaci s bezpilotními letouny na území Severní Koreje s cílem vyhrotit napětí mezi oběma sousedy jako záminku k vyhlášení stanného práva.

Exprezident Jižní Koreje chtěl vyprovokovat KLDR k útoku, tvrdí prokurátor
Jun Sok-jol

Rovněž Junovi bývalí ministři a další činitelé čelí různým obviněním vyplývajícím z neúspěšného pokusu o zavedení stanného práva.

Sesazený exprezident veškerá obvinění odmítá. Tvrdí, že k vyhlášení stanného práva měl pravomoci a že tak učinil, aby upozornil na zneužívání parlamentní většiny opozičními stranami, které podle něj ochromovalo fungování vlády. Jeho dekret o stanném právu podle něj zemi nezpůsobil žádnou újmu.

Jihokorejský ústavní soud odvolal prezidenta Jun Sok-jola
Rozhodnutí jihokorejského ústavního soudu o odvolání prezidenta Jun Sok-jola budí v ulicích radost i smutek

