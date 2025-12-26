Somálsko zažilo první přímé volby po více než půl století

Statisíce Somálců absolvovaly ve čtvrtek první přímé volby po téměř šedesáti letech. V zemi zasažené nepokoji a útoky radikálních islamistů lidé vybírali místní zastupitele v metropoli Mogadišo. Volby, na které dohlíželo deset tisíc příslušníků bezpečnostních sil, se obešly bez větších problémů, píše agentura AFP.
Všeobecné volební právo v zemi zaniklo v roce 1969 s nástupem vlády autokratického prezidenta Mohameda Siada Barreho. Po pádu jeho diktatury v roce 1991 se země chtěla vrátit k této demokratické zásadě, což se však dosud nepodařilo.
Do hlasování v hlavním městě se podle odhadu úřadů zapojilo na 400 tisíc voličů z dvou milionů obyvatel. Vybírali 390 zastupitelů ze 1600 kandidátů. Lidé AFP popisovali, jak stáli v dlouhých frontách, hovořili však zároveň o velkém dni a návratu demokracie.
Zatímco jen 60 kilometrů od Mogadiša zuří boje, v metropoli je bezpečnostní situace natolik dobrá, že se volby podařilo uspořádat v plánovaném termínu a volební místnosti se uzavřely ve čtvrtek v 18:00 (16:00 SEČ).
Volební komise oznámila, že co nejdříve začne sčítání hlasů, které by mělo být hotovo bez zbytečných průtahů, není však jasné, kdy přesně.
Somálsko usiluje i o uspořádání přímých voleb do parlamentu, které však pro zemi mohou být velkou výzvou vzhledem k nedostatečné infrastruktuře a útoků islámských milicí Šabáb. V současnosti o složení parlamentu rozhodují zástupci klanů a dalších místních skupin.