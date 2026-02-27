USA možná „přátelsky převezmou“ Kubu, tvrdí Trump


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené státy jednají na vysoké úrovni s kubánským režimem a možná se dohodnou na převzetí této karibské země, řekl v pátek podle agentur Reuters a AFP americký prezident Donald Trump novinářům v Bílém domě. Zdůraznil přitom, jaké má Kuba ekonomické problémy. Za nimi přitom z velké části stojí americké sankce a nedávné Trumpovo ropné embargo, které na ostrově způsobilo bezprecedentní krizi.

„Kubánská vláda s námi jedná a, jak víte, mají velké problémy. Nemají peníze, nemají teď nic, ale jednají s námi a možná se dočkáme mírového převzetí Kuby,“ řekl Trump podle agentury AFP. Agentura Reuters napsala, že prezident hovořil o „přátelském“ převzetí Kuby.

Minulý týden se objevily informace, že americký ministr zahraničí Marco Rubio, který je synem kubánských emigrantů, jedná s vnukem dlouholetého kubánského vůdce Raúla Castra.

USA navýšily humanitární pomoc Kubě. V tlaku skrze ropu nepolevují
Prezident USA Donald Trump

Kuba se už dlouhá léta potýká s ekonomickou krizí, z čehož tamní komunistická vláda často viní americké sankce. První z nich USA zavedly už v roce 1960 s cílem přivodit pád kubánského režimu, což se dosud nestalo. Tlak na Kubu, kde je jedinou povolenou stranou komunistická strana a kde vláda potlačuje veškerou opozici, zesílil Trump. Ten už za svého prvního působení v Bílém domě přerušil oteplování americko-kubánských vztahů zahájené jeho předchůdcem Barackem Obamou.

Vojenský zásah jako ve Venezuele nebude podle Trumpa nutný

Kuba letos přišla o své dva hlavní dodavatele ropy – Mexiko a Venezuelu – poté, co Trump nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy a minulý měsíc podepsal dekret, podle něhož hrozí cla každé zemi, která by ropu na Kubu dodávala. Tento týden nicméně americké ministerstvo financí oznámilo, že umožní prodej venezuelské ropy na Kubu, ale pouze tamním podnikatelům či jednotlivcům, ne však subjektům napojeným na kubánskou vládu či armádu.

Venezuela propustila další politické vězně, na zákon o amnestii se ale dál čeká
Protest proti odložení projednávání zákona o amnestii ve Venezuele

Spojené státy letos 3. ledna bombardovaly několik míst ve Venezuele a americké jednotky přitom z Caracasu unesly tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu. Trump poté podpořil ve vedení země Madurovu viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, jejíž vláda s USA pod nátlakem spolupracuje. Trump také po zatčení Madura řekl, že USA chtějí mít na neurčito kontrolu nad prodejem venezuelské ropy a nad příjmy z ní.

Trump několikrát řekl, že vojenský zásah Spojených států jako ve Venezuele nebude nutný, protože režim se zhroutí sám.

Warner Bros. podepsala smlouvu o převzetí s Paramountem

Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) podepsala smlouvu, podle níž ji za 110 miliard dolarů (2,2 bilionu korun) přebírá mediální skupina Paramount Skydance. Vyplývá to ze záznamu globální porady firmy, který má k dispozici agentura Reuters. Druhý zájemce o převzetí filmových studií a streamovací divize konglomerátu WBD, společnost Netflix, předtím odmítl zvýšit svou nabídku. Spojením obou firem vznikne jedno z největších filmových studií na světě.
03:21Aktualizovánopřed 3 mminutami

Po vykolejení tramvaje v Miláně jsou dva mrtví a čtyři desítky zraněných

Dva lidé zemřeli a čtyři desítky dalších utrpěly zranění poté, co v italském Miláně vykolejila tramvaj, píše Reuters. Dříve agentura informovala o jedné oběti a jednom člověku v kritickém stavu. Zatím není jasné, co bylo příčinou nehody ve městě, které v současné době hostí Týden módy a kde minulý týden skončily zimní olympijské hry.
17:33Aktualizovánopřed 41 mminutami

Fico tvrdí, že Zelenskyj odmítl kontrolu Družby

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) řekl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl návrh na kontrolu stavu ropovodu Družba, kterým po lednových ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu neproudí ropa na Slovensko a do Maďarska. Tyto země přišly s návrhem na vytvoření komise složené ze zástupců obou zemí a Evropské komise, která by prověřila schopnost ropovodu přepravovat surovinu. Podle Bratislavy přepravě ropy potrubím nic nebrání.
11:58Aktualizovánopřed 46 mminutami

Clinton zákonodárcům řekl, že neměl ponětí o Epsteinových zločinech

Bývalý americký prezident Bill Clinton řekl zákonodárcům, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V opačném případě by prý nelétal finančníkovým letadlem a naopak by ho nahlásil úřadům. Demokratický politik to uvedl v úvodním prohlášení adresovaném výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled. Kongresmani z výboru Clintonovi kladou otázky o jeho vazbách na Epsteina během slyšení v americké obci Chappaqua ve státě New York, kde Clinton žije.
před 1 hhodinou

Mise Artemis III na Měsíci nepřistane, oznámil šéf NASA

Na páteční tiskové konferenci oznámil ředitel americké vesmírné agentury NASA Jared Isaacman, že se odkládá pokus o přistání lidské posádky na Měsíci. Původně ji měla mít za úkol mise Artemis III, podle Isaacmana to ale má teď provést až Artemis IV.
před 4 hhodinami

Anthropic odmítl ultimátum Pentagonu

Společnost Anthropic odmítla požadavky Pentagonu, který chtěl využívat její technologii umělé inteligence (AI) bez omezení pro běžné uživatele. Americké ministerstvo obrany přitom sdělilo, že pokud firma nepřistoupí na jeho žádost, tak bude považována za „riziko pro dodavatelský řetězec“ a riskuje ztrátu státní zakázky v hodnotě 200 milionů dolarů (4,1 miliardy korun). Společnost dostala čas na rozhodnutí do pátku 17:01 amerického času (23:01 středoevropského času).
12:38Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Pákistán bombardoval Kábul a Kandahár

Pákistán v pátek ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční údery bombardoval pozice Talibanu v afghánských městech včetně Kábulu a Kandaháru. Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif na síti X napsal, že jeho zemi došla trpělivost a nachází se už v otevřené válce s afghánským Talibanem. Obě strany hlásí vysoké ztráty, údaje o obětech se ovšem výrazně rozcházejí a není je možné ověřit, píše agentura Reuters. Výbuchy jsou podle agentury AFP hlášeny i z provincií Kandahár a Paktía.
00:21Aktualizovánopřed 5 hhodinami
