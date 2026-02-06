USA navýšily humanitární pomoc Kubě. V tlaku skrze ropu nepolevují

Spojené státy poskytnou Kubě dalších šest milionů dolarů (v přepočtu zhruba 123 milionů korun) jako humanitární pomoc. Ve čtvrtek večer to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Rozhodnutí přichází v době, kdy se Washington snaží odříznout Kubu od dodávek ropy, podotkla agentura Reuters.
Kuba v posledních měsících čelí výhrůžkám ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten po lednovém únosu venezuelského autoritáře Nicolása Madura do USA nařídil, aby Venezuela přestala na ostrov vyvážet ropu. Surovina je přitom pro kubánský energetický sektor i pro dopravu obyvatel zásadní.
Šéf Bílého domu rovněž pohrozil zavedením cel všem zemím, které ropu na ostrov dovážejí – například Mexiku. Podle některých analytiků Trump na Kubě usiluje o obdobu venezuelského scénáře, tedy změnu uvnitř režimu, kdy se vedení ujme někdo, kdo bude s USA spolupracovat.
Trumpova vláda zároveň navyšuje peníze, které zemi posílá jako pomoc pro lidi ohrožené bídou a nedostatkem potravin. „Nechávají státem provozované obchody úplně prázdné. Nejsou zásobovány... Takže je tam humanitární katastrofa,“ uvedl podle Reuters Jeremy Lewin, který má na ministerstvu zahraničí na starost humanitární pomoc. USA podle něho aktuální částkou navýší pomoc poslanou Kubě od říjnového hurikánu Melissa na devět milionů dolarů.
Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel ve čtvrtek prohlásil, že jeho země je připravena jednat s USA, rozhovory ale musí probíhat z pozice rovnocenných partnerů a s „respektem ke kubánské státní suverenitě“.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová reagovala slovy, že kubánská vláda je na pokraji sil a že „zemi hrozí kolaps“. Havana by prý měla být ve svých prohlášeních směřujících k prezidentovi USA opatrná. Dodala, že Trump je ochoten k diplomacii a jednání s kubánskou vládou již běží.