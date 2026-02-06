USA navýšily humanitární pomoc Kubě. V tlaku skrze ropu nepolevují


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Spojené státy poskytnou Kubě dalších šest milionů dolarů (v přepočtu zhruba 123 milionů korun) jako humanitární pomoc. Ve čtvrtek večer to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Rozhodnutí přichází v době, kdy se Washington snaží odříznout Kubu od dodávek ropy, podotkla agentura Reuters.

Kuba v posledních měsících čelí výhrůžkám ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten po lednovém únosu venezuelského autoritáře Nicolása Madura do USA nařídil, aby Venezuela přestala na ostrov vyvážet ropu. Surovina je přitom pro kubánský energetický sektor i pro dopravu obyvatel zásadní.

Šéf Bílého domu rovněž pohrozil zavedením cel všem zemím, které ropu na ostrov dovážejí – například Mexiku. Podle některých analytiků Trump na Kubě usiluje o obdobu venezuelského scénáře, tedy změnu uvnitř režimu, kdy se vedení ujme někdo, kdo bude s USA spolupracovat.

Trump pohrozil cly na zboží ze zemí, které dodávají ropu na Kubu
Americký prezident Donald Trump

Trumpova vláda zároveň navyšuje peníze, které zemi posílá jako pomoc pro lidi ohrožené bídou a nedostatkem potravin. „Nechávají státem provozované obchody úplně prázdné. Nejsou zásobovány... Takže je tam humanitární katastrofa,“ uvedl podle Reuters Jeremy Lewin, který má na ministerstvu zahraničí na starost humanitární pomoc. USA podle něho aktuální částkou navýší pomoc poslanou Kubě od říjnového hurikánu Melissa na devět milionů dolarů.

Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel ve čtvrtek prohlásil, že jeho země je připravena jednat s USA, rozhovory ale musí probíhat z pozice rovnocenných partnerů a s „respektem ke kubánské státní suverenitě“.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová reagovala slovy, že kubánská vláda je na pokraji sil a že „zemi hrozí kolaps“. Havana by prý měla být ve svých prohlášeních směřujících k prezidentovi USA opatrná. Dodala, že Trump je ochoten k diplomacii a jednání s kubánskou vládou již běží.

Trump vyzval Kubu k dohodě s USA. Pohrozil koncem dodávek ropy
Donald Trump v Bílém domě

Trump uvedl, že chce nahradit Nový START novou dohodou

Trump uvedl, že chce nahradit Nový START novou dohodou

včera
Írán zadržel dva tankery a připravil raketu dlouhého doletu

Írán zadržel dva tankery a připravil raketu dlouhého doletu

včera
Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

včera
Projekt LNG terminálu u Hamburku se zpozdí, ČEZ shání jiné kapacity

Projekt LNG terminálu u Hamburku se zpozdí, ČEZ shání jiné kapacity

před 9 hhodinami
Přes tisíc výškových domů v Kyjevě bude bez tepla celé měsíce

Přes tisíc výškových domů v Kyjevě bude bez tepla celé měsíce

před 9 hhodinami
Šéf fóra v Davosu čelí šetření kvůli stykům s Epsteinem

Šéf fóra v Davosu čelí šetření kvůli stykům s Epsteinem

před 9 hhodinami
Itálie vyšetřuje samozvaného fašistu kvůli střelbě na civilisty v Sarajevu

Itálie vyšetřuje samozvaného fašistu kvůli střelbě na civilisty v Sarajevu

před 9 hhodinami
Zakázku na cyklověž v Hradci vyhrál uchazeč kritizovaný z nezkušenosti

Zakázku na cyklověž v Hradci vyhrál uchazeč kritizovaný z nezkušenosti

včera

USA tvrdí, že udeřily na další loď s údajnými pašeráky drog

Americká armáda uvedla, že ve čtvrtek zlikvidovala ve východním Pacifiku loď a zabila dva lidi, které označila za pašeráky drog. Počet lidí, kteří zemřeli při amerických úderech na lodě pašující podle Washingtonu ve vodách u Latinské Ameriky narkotika, tím vzrostl na nejméně 128, napsala agentura AFP.
před 24 mminutami

před 1 hhodinou

Část amerických senátorů zvažuje kvůli sporu neúčast na mnichovské konferenci

Někteří američtí republikánští senátoři uvažují, že letos nepojedou na bezpečnostní konferenci v Mnichově, která začíná příští týden. Mohou za to spory o financování ministerstva pro vnitřní bezpečnost, napsal server Politico. Podle něj mezi senátory, kteří zvažují, že se do Evropy nevydají, je i vlivný republikán Lindsey Graham.
před 4 hhodinami

Trump uvedl, že chce nahradit Nový START novou dohodou

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer SEČ uvedl, že Rusko a Spojené státy by měly dojednat zcela novou dohodu o omezení jaderných arzenálů, spíše než prodloužit končící smlouvu Nový START. Server Axios s odkazem na tři nejmenované zdroje o několik hodin dříve napsal, že Spojené státy a Rusko se blíží dohodě o tom, že budou nadále dodržovat omezení obsažená ve smlouvě Nový START. To však podle agentur Bílý dům popřel.
včera

Írán zadržel dva tankery a připravil raketu dlouhého doletu

Íránské revoluční gardy zajaly v Perském zálivu dvě lodě, které měly převážet víc než jeden milion litrů pašovaného paliva. Íránská státní televize neupřesnila, jaké zemi tankery patří, ani pod jakou plují vlajkou, napsala agentura AP. Írán také den před jednáním s USA umístil jednu z nejpokročilejších balistických raket na základnu revolučních gard.
včera

Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu dvěma balistickými raketami a 183 drony, informovalo ukrajinské letectvo. Kyjevský primátor Vitalij Klyčko řekl, že v hlavním městě ruské drony zranily nejméně dva lidi. Další dva raněné hlásí úřady po leteckém útoku ze Záporožské oblasti. Ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba uvedl, že rozsáhlým útokům čelila železniční infrastruktura v Sumské oblasti.
včera

Projekt LNG terminálu u Hamburku se zpozdí, ČEZ shání jiné kapacity

ČEZ usiluje o prodloužení pronájmu skladu zkapalněného plynu (LNG) v nizozemském Eemshavenu. Stavba projektu v německém Stade, kde má od příštího roku nasmlouvanou kapacitu pro dvě miliardy kubíků, totiž nabírá zpoždění. Několikaměsíční spekulace na německé straně potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Smluvním partnerem českého ČEZu je soukromá firma Hanseatic Energy Hub, která hovoří o zprovoznění terminálu v roce 2029.
před 9 hhodinami

Přes tisíc výškových domů v Kyjevě bude bez tepla celé měsíce

Více než 1100 výškových obytných budov v Kyjevě zůstane bez tepla ještě přinejmenším dva měsíce kvůli kritickému poškození teplárny po nedávném ruském útoku na ukrajinskou metropoli. Oznámil to kyjevský starosta Vitalij Klyčko. Kvůli ruským útokům je bez dodávek tepla i přibližně sto tisíc rodin v Charkově, uvedl ministr energetiky Denys Šmyhal.
před 9 hhodinami
