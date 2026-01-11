Trump vyzval Kubu k dohodě s USA. Pohrozil koncem dodávek ropy

Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal v neděli americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. K příspěvku dodal varování, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Ta byla až dosud největším dodavatelem ropy na Kubu, po únosu venezuelského autoritáře Nicoláse Madura do USA se však Trumpovi daří přesměrovat dodávky venezuelské ropy do Spojených států.
„Na Kubu už nepůjde žádná ropa ani peníze – nula! Silně doporučuji, aby uzavřeli dohodu, než bude pozdě,“ napsal Trump na své síti. „Kuba po mnoho let žila z velkého množství ropy a peněz z Venezuely,“ poznamenal.
Šéf Bílého domu dále prohlásil, že Spojené státy při vojenském zásahu 3. ledna ve Venezuele „pozabíjeli většinu Kubánců“, kteří prý v zemi působili jako Madurova ochranka. Dodal, že „Venezuela už nebude jejich služby potřebovat“. Kubánská vláda minulou neděli oznámila, že při americkém útoku na Venezuelu zahynulo 32 členů kubánských bezpečnostních složek a tajných služeb, a vyhlásila dva dny smutku.
Venezuela byla pod Madurovou vládou stěžejním spojencem kubánského režimu. Kuba z Venezuely dovážela dotovanou ropu a svému partnerovi výměnou poskytovala služby v oblasti vojenství či zdravotnictví. Podle agentury Reuters je ztráta venezuelské ropy pro Kubu drtivá, neboť Venezuela posílala mezi loňským lednem a listopadem na ostrov průměrně 27 tisíc barelů denně, což pokrývalo asi 50 procent kubánských potřeb.
Agentura Reuters v sobotu poznamenala, že americké zpravodajské služby sice vykreslují ponurý obrázek ekonomické a politické situace na Kubě, jejich hodnocení ale ještě není jasnou oporou pro Trumpovo tvrzení, že ostrov „brzy padne“. Reuters to tvrdí s odvoláním na tři zdroje obeznámené s důvěrným hodnocením tajných služeb.