Trump vyzval Kubu k dohodě s USA. Pohrozil koncem dodávek ropy

před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal v neděli americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. K příspěvku dodal varování, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Ta byla až dosud největším dodavatelem ropy na Kubu, po únosu venezuelského autoritáře Nicoláse Madura do USA se však Trumpovi daří přesměrovat dodávky venezuelské ropy do Spojených států.

„Na Kubu už nepůjde žádná ropa ani peníze – nula! Silně doporučuji, aby uzavřeli dohodu, než bude pozdě,“ napsal Trump na své síti. „Kuba po mnoho let žila z velkého množství ropy a peněz z Venezuely,“ poznamenal.

Maduro přes právníky vzkázal, že jsou s manželkou v pořádku
Zajatý venezuelský diktátor Nicolás Maduro v New Yorku, USA, 5. ledna 2026

Šéf Bílého domu dále prohlásil, že Spojené státy při vojenském zásahu 3. ledna ve Venezuele „pozabíjeli většinu Kubánců“, kteří prý v zemi působili jako Madurova ochranka. Dodal, že „Venezuela už nebude jejich služby potřebovat“. Kubánská vláda minulou neděli oznámila, že při americkém útoku na Venezuelu zahynulo 32 členů kubánských bezpečnostních složek a tajných služeb, a vyhlásila dva dny smutku.

Venezuela byla pod Madurovou vládou stěžejním spojencem kubánského režimu. Kuba z Venezuely dovážela dotovanou ropu a svému partnerovi výměnou poskytovala služby v oblasti vojenství či zdravotnictví. Podle agentury Reuters je ztráta venezuelské ropy pro Kubu drtivá, neboť Venezuela posílala mezi loňským lednem a listopadem na ostrov průměrně 27 tisíc barelů denně, což pokrývalo asi 50 procent kubánských potřeb.

O těžbě ropy ve Venezuele budou rozhodovat USA, prohlásil Trump
Prezident USA Donald Trump

Agentura Reuters v sobotu poznamenala, že americké zpravodajské služby sice vykreslují ponurý obrázek ekonomické a politické situace na Kubě, jejich hodnocení ale ještě není jasnou oporou pro Trumpovo tvrzení, že ostrov „brzy padne“. Reuters to tvrdí s odvoláním na tři zdroje obeznámené s důvěrným hodnocením tajných služeb.

Venezuelská ropa je specifická, USA jsou ale připraveny
Těžba ropy ve Venezuele (snímek z roku 2011)

Aktuálně z rubriky Svět

Trump vyzval Kubu k dohodě s USA. Pohrozil koncem dodávek ropy

Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal v neděli americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. K příspěvku dodal varování, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Ta byla až dosud největším dodavatelem ropy na Kubu, po únosu venezuelského autoritáře Nicoláse Madura do USA se však Trumpovi daří přesměrovat dodávky venezuelské ropy do Spojených států.
před 36 mminutami

Protesty v Íránu mají přes dvě stě obětí, Izrael je ve stavu pohotovosti

Násilnosti provázející celonárodní protesty proti íránskému režimu si doposud vyžádaly přes dvě stě mrtvých a více než 2600 lidí je zadrženo, uvedla podle Reuters organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA), která sídlí ve Spojených státech. Podle nevládní organizace Iran Human Rights (IHR) však obětí může být i přes dva tisíce. Kvůli možnému americkému zásahu v zemi je Izrael ve stavu vysoké pohotovosti. Írán varuje USA před odvetou.
06:24Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ruské údery na Doněckou oblast nepřežili čtyři lidé

Ruské útoky na Doněckou oblast za posledních 24 hodin zabily čtyři místní obyvatele, dalších deset zranily. Uvedla to ukrajinská správa oblasti, kterou z velké části okupují ruské invazní síly. Kyjev pak po ruských nočních úderech hlásí několik zraněných civilistů a také poškození kritické infrastruktury. Ruské úřady tvrdí, že při nočním útoku na město Voroněž na jihozápadě země zemřela jedna žena a další tři lidé utrpěli zranění. Z útoku bez důkazů obvinila Moskva Ukrajinu.
před 3 hhodinami

Americká armáda provedla údery napříč Sýrií, cílem byl Islámský stát

Americká armáda oznámila, že v sobotu napříč Sýrií provedla několik úderů zaměřených na teroristickou organizaci Islámský stát (IS nebo ISIS), píše agentura Reuters. Armáda nesdělila, zda byl při úderech někdo zabit. Na úderech se v rámci mezinárodní koalice podílelo také sousední Jordánsko, píše AFP.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Maduro přes právníky vzkázal, že jsou s manželkou v pořádku

Bývalý vůdce Venezuely Nicolás Maduro, který je s manželkou Ciliou Floresovou od minulé soboty v newyorské vazbě, přes své právníky vzkázal, že jsou oba v pořádku a že jsou bojovníci. Informovala o tom agentura AFP, podle níž Spojené státy vyzvaly své občany ve Venezuele, aby zemi okamžitě opustili.
před 11 hhodinami

Z Aleppa se evakuovalo 360 kurdských bojovníků

Ze dvou sporných čtvrtí v severosyrském městě Aleppo se v noci na neděli SEČ evakuovaly stovky kurdských bojovníků, což by mohlo ukončit několikadenní násilné střety s vládními silami. Napsala to agentura AP. Konflikt si od úterý vyžádal životy nejméně 22 lidí.
před 13 hhodinami

Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy

Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy země, strategickou infrastrukturu a veřejný majetek, zatímco v Íránu pokračují protirežimní protesty, píše agentura Reuters. Americký ministr zahraničí Marco Rubio zároveň vyjádřil íránskému lidu podporu USA. Server Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) píše, že v zemi je stále blokován internet. Další zdroje hovoří i o odříznutí od telefonního spojení. Protivládní protesty si po dvou týdnech podle AP vyžádaly nejméně 65 obětí. Podporu demonstrantům vyjádřila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Do americké operace ve Venezuele se zapojilo 150 armádních strojů

Do americké akce ve Venezuele, při které byl zadržen tamní autoritář Nicolás Maduro se svou manželkou, se zapojilo 150 strojů amerického letectva, námořnictva i námořní pěchoty. Krytí pro vrtulníky operující blíže nad zemí poskytovaly neviditelné stíhačky F-22 Raptor a F-35. Podporu zajišťovaly i letouny včasného varování E-2 Hawkeye nebo bombardér B-1B Lancer. Z vrtulníků se do operace zapojily bojové verze větších strojů MH-47, bitevní vrtulníky Apache, menší MH-6M zvané Little Bird nebo Černé jestřáby v různých variantách. Vojenskými stroji zapojenými do akce se zabývala Zóna ČT24.
před 18 hhodinami
