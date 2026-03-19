Izraelský útok na klíčové plynové pole vyhrotil válku


před 48 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Guardian, Sky News, The Financial Times

Blízkovýchodní konflikt eskaluje poté, co Izrael ve středu udeřil na klíčové plynové pole Jižní Pars v Perském zálivu. Podle expertů může jít o snahu, jak zvýšit ekonomický tlak na Teherán. Země v regionu krok ostře kritizují. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že USA o úderu předem nevěděly. Český premiér Andrej Babiš (ANO) ho označil za nepochopitelný a obává se růstu cen. Írán slíbil odvetu a zasáhl energetické zařízení v Kataru.

Íránská a katarská oblast s celkovou rozlohou 9700 kilometrů čtverečních tvoří největší těžební pole plynu na světě, upozornila v souvislosti s Jižním Parsem agentura DPA.

Těžba z něj pokrývá zhruba sedmdesát procent íránské domácí spotřeby. Katar kvůli válce už dříve zcela zastavil produkci zkapalněného zemního plynu (LNG), čímž došlo k výpadku dvaceti procent světových dodávek.

Podle komentáře stanice Sky News se kvůli izraelskému úderu výrazně zvýší Teheránu náklady na válku.

„Znamená to určitou eskalaci toho konfliktu, protože dosud útoky proti základním energetickým cílům nebyly tak masivní. Důvod z vojenského hlediska úplně vysvětlen nebyl,“ uvedla Irena Kalhousová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle ní může jít Jeruzalému o to zkomplikovat Íránu ekonomicky situaci a zesílit v tomto ohledu tlak na tamní režim.

Expertka Irena Kalhousová o izraelském útoku na plynové pole v Perském zálivu
Trump hrozí, že pole vyhodí do povětří

Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že Spojené státy o středečním izraelském útoku nic nevěděly. Podle izraelských médií a agentury AP však útok podniklo letectvo židovského státu se souhlasem Washingtonu. Izraelská televize Channel 12 tvrdí, že to měl být jasný signál, že Trump ztrácí trpělivost s uzavřením Hormuzského průlivu v důsledku íránských útoků.

Jeruzalém podle Trumpa už na toto mimořádně důležité pole útočit nebude. Šéf Bílého domu ale také varoval, že pokud Írán znovu zaútočí na Katar, Spojené státy „s pomocí nebo souhlasem Izraele nebo bez nich vyhodí do povětří celé pole Jižní Pars v takové síle, jakou Írán nikdy předtím neviděl“.

Narážel zřejmě na to, že po zásahu Jižního Parsu Írán slíbil údery proti těžební infrastruktuře v Kataru, Spojených arabských emirátech a Saúdské Arábii. A Katar pak informoval o raketových útocích na svou průmyslovou oblast Rás Laffan, kde měly vzniknout rozsáhlé škody na hlavním plynárenském zařízení. 

Útok na plynové pole Jižní Pars
Kritika ze strany blízkovýchodních zemí

Katar přitom úder na íránská těžební pole jasně odsoudil. Podle mluvčího tamního ministerstva zahraničí Mádžida Ansárího se jedná o „nebezpečný a nezodpovědný krok v současné vojenské eskalaci v regionu“. „Útočit na energetickou infrastrukturu představuje ohrožení globální energetické bezpečnosti,“ uvedl mluvčí.

Podobně se vyjádřilo saúdskoarabské ministerstvo zahraničí. Spojené arabské emiráty prohlásily, že útok představuje hrozbu pro globální energetiku a pro bezpečnost a stabilitu regionu. Postup Izraele kritizoval také Omán.

Macron vyzval k zastavení útoků na energetické objekty na Blízkém východě


K zastavení úderů na energetické objekty vyzval mimo jiné francouzský prezident Emmanuel Macron.

„Tahle věc totálně ničí trhy, cena plynu exploduje. To jsme si ještě včera (ve středu) před tím útokem mysleli, že ceny pohonných hmot v Česku dosáhly vrcholu a že naopak byla šance je snižovat,“ upozornil Babiš. Po izraelském útoku, který je podle premiéra nepochopitelný, se situace „totálně změnila a je velice špatná“.

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat


Cena plynu pro evropský trh na začátku čtvrtečního obchodování vzrostla až o 35 procent a dostala se nad hranici 70 eur (zhruba 1700 korun) za megawatthodinu (MWh). Později se však růst zmírnil.

Za zdražováním plynu podle agentury AFP stojí zejména zprávy o íránskému útoku na největší závod na výrobu zkapalněného zemního plynu (LNG) na světě, který se nachází v Kataru. Katarská státní energetická společnost uvedla, že úder způsobil značné škody. Vláda nicméně později oznámila, že všechny požáry jsou pod kontrolou, píše AFP.

Údery mohou mít nepříznivý dopad na Irák. Íránská agentura Tasním uvedla, že dodávky plynu sousednímu státu byly po úderech zastaveny a přesměrovány pro íránskou potřebu. Přerušení dodávek z Íránu potvrdil podle AFP i mluvčí iráckého ministerstva pro elektřinu. Írán je přitom klíčovým dodavatelem plynu pro iráckou energetickou soustavu, kde pokrývá mezi třetinou a čtyřiceti procenty spotřeby plynu a elektřiny.

Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média


Opravy mohou trvat roky

Nejnovější údery podle listu Guardian signalizují možné prohloubení války s dlouhodobějšími důsledky pro globální ekonomiku. „Zatímco ukončení nepřátelských akcí by mohlo vést k obnovení pozastavených dodávek plynu a ropy během několika měsíců, odborníci odhadují, že jakékoli významné poškození samotné produkce by mohlo mít dlouhodobý dopad,“ píše britský deník.

Analytik společnosti MST Financial Saul Kavonic varoval před dopadem možné další eskalace. „Něco, co (nás) připraví o několik milionů barelů produkce, by mělo větší dopad, protože by to znamenalo, že ani po skončení války nebude možné zásoby doplnit,“ upozornil v rozhovoru pro list The Financial Times.

Dodal, že nejhorší je zásah zařízení na zkapalněný zemní plyn, protože jeho oprava může trvat několik let. Guardian pak připomíná vleklé snahy o obnovení energetických zařízení v Iráku po invazi USA v roce 2003 či aktuální úsilí Ukrajiny, jejíž energetickou infrastrukturu likviduje Rusko.

Izrael útočí na Teherán, Emiráty hlásí zraněné. Katar vyhlásil stav nouze


Dopady na společnost

Produkce energií v Perském zálivu má navíc kromě ekonomického i společenský, politický a diplomatický význam, píše Guardian. „Sociální dohody s občany žijícími v často represivních monarchiích jsou založeny na sdílení energetického bohatství a jsou klíčové pro životní úroveň a schopnost států přilákat zahraniční pracovníky,“ podotýká deník.

Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Trump chce, aby s odblokováním průlivu pomáhalo NATO, řada zemí Aliance to ale odmítá, protože se nechtějí zapojit do konfliktu.

Řešení blokády Hormuzu není mise NATO, zní z Evropy. Trump doufá v pomoc Francie


Mezi izraelskými politiky i samotnými Izraelci zatím podpora války trvá, protože islámská republika představuje pro zemi obrovskou bezpečnostní hrozbu, upozornila Kalhousová. Únava z konfliktu, který se již táhne týdny, je ale podle expertky znát a není jasné, jak dlouho tato podpora bude trvat.

Za týrání skotu poslal soud ředitele farmy na pět let do vězení

Za týrání skotu poslal soud ředitele farmy na pět let do vězení

Velké investice do sportovišť byly zastaveny, vláda chce novou strategii

Velké investice do sportovišť byly zastaveny, vláda chce novou strategii

před 1 hhodinou
Kobra 26 má podle Schillerové vrátit miliardy do rozpočtu. „Srovnejte si data,“ říká Jurečka

Kobra 26 má podle Schillerové vrátit miliardy do rozpočtu. „Srovnejte si data,“ říká Jurečka

před 1 hhodinou
Omezení prodeje a dvojí ceny. Na Slovensku začalo platit nařízení o naftě

Omezení prodeje a dvojí ceny. Na Slovensku začalo platit nařízení o naftě

10:02Aktualizovánopřed 2 hhodinami
O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

před 3 hhodinami

Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

Unijní prezidenti a premiéři se na summitu, který začal v Bruselu, zabývají posilováním konkurenceschopnosti Evropské unie, ale i současnou válkou na Blízkém východě, včetně jejích dopadů na Evropu, zejména pokud jde o ceny energií. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš (ANO), který chce prosazovat změny systému emisních povolenek ETS. Právě jejich podoba patří mezi sporné body jednání. Před odletem na jednání Babiš zároveň zkritizoval izraelský útok na Írán, který označil za nepochopitelný.
Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ceny ropy pokračují v růstu kvůli útokům na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se krátce po 08:00 SEČ dostala nad 114 dolarů (přes 2400 korun) za barel, dopoledne už to bylo přes 119 dolarů (asi 2530 korun). Krátce před polednem cena opět klesla – ke 116 dolarům (asi 2470 korun). Navíc čelil útoku důležitý exportní bod na pobřeží Rudého moře – přístav Janbu, který dle Reuters následně přestal krátce surovinu nakládat. O třetinu poskočily ve čtvrtek ráno vzhůru i ceny plynu pro evropský trh. Následně lehce poklesly.
Do ugandského národního parku se po dekádách vrátili nosorožci

Tento týden byli v národním parku Kidepo Valley na severovýchodě Ugandy vypuštěni do volné přírody dva bílí nosorožci jižní. Jsou prvními ze skupiny osmi jedinců, kteří se mají usadit v parku, kde byl poslední nosorožec zabit v roce 1983. Na jejich navrácení do místní přírody nyní částečně dohlíží Ugandský úřad pro ochranu divoké zvěře (UWA).
Omezení prodeje a dvojí ceny. Na Slovensku začalo platit nařízení o naftě

Na Slovensku začalo ve čtvrtek platit nařízení o omezení při prodeji nafty a o dvojích cenách tohoto paliva. Příslušné rozhodnutí kabinetu premiéra Roberta Fica (Smer) ze středy, které bude platit 30 dnů, bylo zveřejněno ve sbírce zákonů. V praxi by řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou měli na Slovensku platit vyšší cenu za naftu než domácí motoristé.
Kreml podporuje a vyzbrojuje Teherán, tvrdí zpravodajské služby

Z Íránu se stává nová Ukrajina, a to ve smyslu kolbiště velmocí, které spolu nebojují napřímo. V konfliktu na Blízkém východě si ale Moskva s Washingtonem vyměnily role. Spojené státy – stejně jako před čtyřmi lety Moskva – doufaly v rychlou operaci. To jim shodně nevyšlo. Kreml nyní podle zpravodajských služeb výrazně podporuje a také přímo vyzbrojuje Teherán. Oddaluje tak pád režimu ajatolláhů a Bílý dům nutí pokračovat v konfliktu a vyčerpávat zásoby zbraní.
Arménie odmítla před volbami ruskou „humanitární pomoc“. EU do země vyšle misi

Arménii čekají za tři měsíce parlamentní volby a země již nyní žádá Evropskou unii o pomoc v boji s hybridními hrozbami. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová Jerevanu vyhoví – už oznámila vyslání speciálního týmu. Podobná unijní mise působila i před rokem v Moldavsku. Moskva mezitím Jerevanu nabídla „humanitární pomoc“, kterou ale Arménie odmítla. Jedna ze zapojených organizací se totiž měla dříve podílet na vměšování právě do moldavských voleb.
Macron vyzval k zastavení útoků na energetické objekty na Blízkém východě

Francouzský prezident Emmanuel Macron po telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a katarským emírem Tamímem bin Hamadem Sáním vyzval k zastavení útoků na civilní infrastrukturu na Blízkém východě, zejména na vodárenské a energetické objekty. Šéf Elysejského paláce o tom ve čtvrtek informoval na svém účtu na sociální síti X. Trump na sociální síti Truth Social napsal, že USA nevěděly nic o středečním izraelském útoku na íránskou infrastrukturu pro těžbu plynu v poli Jižní Pars v Perském zálivu.
