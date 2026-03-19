Kosťantynivka je klíčová pro vývoj v rusko-ukrajinské válce, míní projekt DeepState

Ukrajinské ozbrojené síly se připravují na očekávanou jarní ofenzivu ruské armády. Podél 1300 kilometrů dlouhé fronty je zatím stále těžší odhadnout detailní pozice obránců i agresorů. Od samého začátku otevřené invaze Moskvy se o to snaží neoficiální projekt DeepState. Za tu dobu se skupina nadšenců proměnila v klíčový zdroj informací pro běžné lidi i mezinárodní média.
Dění ve městě Kosťantynivka by v roce 2026 podle analytiků z DeepState mohlo rozhodnout o dalším vývoji rusko-ukrajinské války. Potvrzuje to velká koncentrace ruských sil, postup do okolí, prohledávání slabých míst obrany a likvidace logistiky.
„Je to velké město, ze kterého se může stát vojenské centrum. Rusové tam můžou přesunout pěchotu, techniku, radioelektronický boj a průzkum, piloty dronů, veškerý týl, a pak se posouvat do okolí. Je to zahájení útoku na Slovjansk a Kramatorsk,“ míní spoluzakladatel projektu DeepState Roman Pohorylij.
Ukrajinské velení se o frontě na Donbasu téměř nezmiňuje. Za hlavní považuje zastavení ruského náporu u Záporoží. Obránci tam měli osvobodit přes 400 kilometrů čtverečních. Analytici DeepState to označují za přehnané – území aktuálně nepatří nikomu.
„Když budeš veřejnosti už dopředu lhát, tak se k ní nemůžeš obracet o pomoc, abys našel nějakou naději,“ míní Pohorylij.
Růst projektu od začátku války
Mapu DeepState zakladatelé spustili přesně v den invaze, 24. února roku 2022 na sociální síti Telegram jako menší projekt, který se opírá o otevřená data. V současnosti tento klíčový zdroj informací vytváří třináct zaměstnanců v Kyjevě a další desítky dobrovolníků přímo u frontové linie.
Kdysi čerpali z videí na sociálních sítích, dnes bojiště umožňují detailně mapovat drony. Další zprávy jim sdělují vojáci pěchoty, v menší míře dokonce velitelé praporů nebo brigád. Peníze získávají od předplatitelů. Informace o ukrajinských postupech kvůli bezpečnosti zveřejňují se zpožděním.
„Frontová linie se různě prolíná. Někde jsou naši vojáci, někde nepřátelští. Existuje obrovská šedá zóna, takzvaná zóna smrti, což je oblast, kde z obou stran létají drony a kde být na otevřeném prostranství je sebevražda,“ přiblížil spoluzakladatel projektu DeepState Ruslan Mikula.
Válka na Ukrajině je nyní díky dronům nejlépe zdokumentovaný konflikt v dějinách. Zároveň se ale stírá klasická hranice fronty. To nejenže ztěžuje práci analytiků, ale vytváří prostor pro zkreslené informace i propagandu válčících stran.