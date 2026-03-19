Kosťantynivka je klíčová pro vývoj v rusko-ukrajinské válce, míní projekt DeepState


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: O situaci v rusko-ukrajinské válce informuje projekt DeepState
Ukrajinské ozbrojené síly se připravují na očekávanou jarní ofenzivu ruské armády. Podél 1300 kilometrů dlouhé fronty je zatím stále těžší odhadnout detailní pozice obránců i agresorů. Od samého začátku otevřené invaze Moskvy se o to snaží neoficiální projekt DeepState. Za tu dobu se skupina nadšenců proměnila v klíčový zdroj informací pro běžné lidi i mezinárodní média.

Dění ve městě Kosťantynivka by v roce 2026 podle analytiků z DeepState mohlo rozhodnout o dalším vývoji rusko-ukrajinské války. Potvrzuje to velká koncentrace ruských sil, postup do okolí, prohledávání slabých míst obrany a likvidace logistiky.

„Je to velké město, ze kterého se může stát vojenské centrum. Rusové tam můžou přesunout pěchotu, techniku, radioelektronický boj a průzkum, piloty dronů, veškerý týl, a pak se posouvat do okolí. Je to zahájení útoku na Slovjansk a Kramatorsk,“ míní spoluzakladatel projektu DeepState Roman Pohorylij.

Ukrajinské velení se o frontě na Donbasu téměř nezmiňuje. Za hlavní považuje zastavení ruského náporu u Záporoží. Obránci tam měli osvobodit přes 400 kilometrů čtverečních. Analytici DeepState to označují za přehnané – území aktuálně nepatří nikomu.

„Když budeš veřejnosti už dopředu lhát, tak se k ní nemůžeš obracet o pomoc, abys našel nějakou naději,“ míní Pohorylij.

Růst projektu od začátku války

Mapu DeepState zakladatelé spustili přesně v den invaze, 24. února roku 2022 na sociální síti Telegram jako menší projekt, který se opírá o otevřená data. V současnosti tento klíčový zdroj informací vytváří třináct zaměstnanců v Kyjevě a další desítky dobrovolníků přímo u frontové linie.

Kdysi čerpali z videí na sociálních sítích, dnes bojiště umožňují detailně mapovat drony. Další zprávy jim sdělují vojáci pěchoty, v menší míře dokonce velitelé praporů nebo brigád. Peníze získávají od předplatitelů. Informace o ukrajinských postupech kvůli bezpečnosti zveřejňují se zpožděním.

„Frontová linie se různě prolíná. Někde jsou naši vojáci, někde nepřátelští. Existuje obrovská šedá zóna, takzvaná zóna smrti, což je oblast, kde z obou stran létají drony a kde být na otevřeném prostranství je sebevražda,“ přiblížil spoluzakladatel projektu DeepState Ruslan Mikula.

Válka na Ukrajině je nyní díky dronům nejlépe zdokumentovaný konflikt v dějinách. Zároveň se ale stírá klasická hranice fronty. To nejenže ztěžuje práci analytiků, ale vytváří prostor pro zkreslené informace i propagandu válčících stran.

Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

Unijní prezidenti a premiéři se na summitu, který začal v Bruselu, zabývají posilováním konkurenceschopnosti Evropské unie, ale i současnou válkou na Blízkém východě, včetně jejích dopadů na Evropu, zejména pokud jde o ceny energií. Český premiér Andrej Babiš vystoupil mezi prvními a zopakoval požadavek na změnu systému emisních povolenek EU ETS. Právě jejich podoba patří mezi sporné body jednání. Před odletem na jednání Babiš zároveň zkritizoval izraelský útok na Írán, který označil za nepochopitelný.
Íránské vedení bylo zničeno, tamní vojáci dezertují, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Oválné pracovně uvedl, že íránské vedení bylo zničeno a tamní vojáci dezertují. Před novináři také řekl, že neplánuje vyslat americké jednotky do země, na kterou americké a izraelské síly ze vzduchu útočí od 28. února.
Téměř polovina elektřiny v EU pocházela loni z obnovitelných zdrojů

I v minulém roce překonal objem vyrobené elektřiny v Evropské unii hranici čtyřiceti sedmi procent. Oproti roku 2024 se zvýšil o jednu desetinu procenta na celkových 47,3 procenta. Z tohoto podílu byla hlavním zdrojem elektřiny větrná energie, která představovala více než třetinu získané energie z obnovitelných zdrojů. Na druhém místě skončila energie vyrobená ze slunce. Vyplývá to z dat Eurostatu.
Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ceny ropy pokračují v růstu kvůli útokům na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se krátce po 08:00 SEČ dostala nad 114 dolarů (přes 2400 korun) za barel, dopoledne už to bylo přes 119 dolarů (asi 2530 korun). Později o část zisků přišla, odpoledne se držela nad 110 dolary za barel. Navíc čelil útoku důležitý exportní bod na pobřeží Rudého moře – přístav Janbu, který dle Reuters následně přestal krátce surovinu nakládat. O třetinu poskočily ve čtvrtek ráno vzhůru i ceny plynu pro evropský trh. Následně lehce poklesly.
USA zmírňují sankce proti Bělorusku, Minsk propustil 250 vězňů

Spojené státy zrušily sankce na tři běloruské firmy vyrábějící potaš a také zmírnily restrikce proti běloruskému finančnímu sektoru. Minsk na oplátku propustil 250 vězňů. Informovala o tom média s odvoláním na vyjádření amerického zmocněnce Johna Coaleho po jeho jednání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem a na prohlášení velvyslanectví USA v Litvě. Coale v Minsku také uvedl, že by Lukašenko mohl brzy navštívit Spojené státy.
Maďarsko a Slovensko odmítly podpořit půjčku Ukrajině

Maďarsko a Slovensko se na summitu Evropské unie nepřipojily k ostatním zemím v podpoře půjčky devadesát miliard eur (2,2 bilionu korun) pro Ukrajinu. Vyplývá to ze schváleného prohlášení účastníků vrcholné schůzky, v němž se lídři ostatních 25 členských zemí shodli, že chtějí uvolnit první část úvěru začátkem dubna. Předseda Evropské rady António Costa na summitu za blokování půjčky kritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána.
Ruské drony zabily několik lidí v Sumské oblasti, ve Lvově zasáhly sídlo tajné služby

Rusko při útocích na ukrajinskou Sumskou oblast zabilo tři lidi, z toho dva bratry, uvedla agentura AFP s odvoláním na ukrajinské úřady. Ve městě Vilňansk ruský útok na infrastrukturu připravil o život 78letého muže, oznámil šéf Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Ruské drony v noci na čtvrtek zasáhly i obytné domy v jihoukrajinské Oděse. Tři lidé utrpěli zranění. V západoukrajinském Lvově ruský bezpilotní letoun ve středu večer zaútočil na sídlo vedení tajné služby SBU. Ze Sevastopolu na Ruskem okupovaném Krymu je po ukrajinském dronovém útoku údajně hlášen jeden mrtvý.
