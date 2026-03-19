Ruské drony zasáhly v Oděse obytné domy, ve Lvově sídlo vedení tajné služby

Ruské drony v noci na čtvrtek zasáhly obytné domy v jihoukrajinské Oděse, uvedly úřady. Tři lidé utrpěli zranění. V západoukrajinském Lvově ruský bezpilotní letoun ve středu večer zaútočil na sídlo vedení tajné služby SBU. Ze Sevastopolu na Ruskem okupovaném Krymu je po ukrajinském dronovém útoku údajně hlášen jeden mrtvý.
V Oděse ruské drony podle šéfa městské vojenské správy Serhije Lysaka poškodily dva výškové obytné domy, bytový dům v historickém centru a domky jinde ve městě. Na zasažených místech vznikly požáry. Tři lidé jsou zranění, dva skončili v nemocnici. Rusko na Oděsu, která je klíčovým ukrajinským přístavem v Černém moři, útočí velmi často.
V důsledku ruského útoku je poničené sídlo regionálního vedení SBU ve Lvově, informoval šéf vojenské správy Lvovské oblasti Maksym Kozyckyj na telegramu. Ve městě se rovněž zřítily trosky sestřeleného bezpilotního letounu.
Rusko podle ruskojazyčného servisu BBC podniklo útok na blíže neurčený energetický objekt v Novovolynsku ležícím nedaleko hranic s Polskem. Podle místních úřadů je tento objekt velmi vážně poškozený a hořel. Přes 30 tisíc odběratelů v regionu zůstalo bez dodávek elektřiny.
Moskvou dosazený gubernátor Sevastopolu na Ruskem okupovaném Krymu Michail Razvozžajev v noci na čtvrtek tvrdil, že protivzdušná obrana sestřelila 27 ukrajinských dronů. Při útoku na město údajně zemřel jeden muž a dva další lidé utrpěli středně těžká zranění.
Jednotlivá tvrzení obou stran konfliktu nelze ve válečných podmínkách bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.
