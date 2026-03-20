EU poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur tak či onak, potvrdila šéfka Komise

Předsedkyně Evropské komise po skončení čtvrtečního summitu Evropské unie (EU) zopakovala, že sedmadvacítka poskytne Ukrajině půjčku v hodnotě 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun) tak či onak. Předseda Evropské rady António Costa v návaznosti na to vzkázal maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, že nikdo nemůže Radu vydírat.
Orbán blokuje schválení půjčky s tím, že je připraven Ukrajinu podpořit teprve tehdy, až bude obnoven dovoz ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko.
Podle Kyjeva byl ropovod poškozen ruskými útoky a bude zprovozněn nejdříve zřejmě za měsíc a půl. Zástupci Ukrajiny však dlouho nesouhlasiil s inspekcí poničeného místa. Orbán ukrajinskou stranu obviňuje ze snahy vyvolat v jeho zemi politickou krizi před dubnovými volbami. V nich prozatím průzkumy favorizují jeho opozičního vyzyvatele Pétera Magyara.
Ostatní šéfové států a vlád zemí Evropské unie Orbána ve čtvrtek nedokázali přesvědčit, aby půjčku přestal blokovat. Costa již během summitu označil Orbánovo chování za nepřijatelné a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přes videohovor vysvětloval, že je půjčka pro Ukrajinu klíčová a může pomoci zachránit životy.
Maďarský premiér podle německého kancléře Friedricha Merze „porušuje jeden ze základních principů naší spolupráce“. „Toto je vážné porušení loajality mezi členskými státy, podkopává to schopnost Evropské unie jednat a poškozuje to pověst EU jako celku,“ řekl po konci summitu Merz.
„Diskuse byla tvrdá a drsná, ale Viktor stále neustoupil,“ dodal zdroj agentury Reuters, který je obeznámený s děním v jednacím sále. Další pak tvrdí, že „všichni jsou na Orbána čím dál víc naštvaní“.