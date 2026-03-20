EU poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur tak či onak, potvrdila šéfka Komise


20. 3. 2026Aktualizovánopřed 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Předsedkyně Evropské komise po skončení čtvrtečního summitu Evropské unie (EU) zopakovala, že sedmadvacítka poskytne Ukrajině půjčku v hodnotě 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun) tak či onak. Předseda Evropské rady António Costa v návaznosti na to vzkázal maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, že nikdo nemůže Radu vydírat.

Orbán blokuje schválení půjčky s tím, že je připraven Ukrajinu podpořit teprve tehdy, až bude obnoven dovoz ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko.

Podle Kyjeva byl ropovod poškozen ruskými útoky a bude zprovozněn nejdříve zřejmě za měsíc a půl. Zástupci Ukrajiny však dlouho nesouhlasiil s inspekcí poničeného místa. Orbán ukrajinskou stranu obviňuje ze snahy vyvolat v jeho zemi politickou krizi před dubnovými volbami. V nich prozatím průzkumy favorizují jeho opozičního vyzyvatele Pétera Magyara.

Summit EU vyzval k zastavení útoků na energetiku v íránské válce. Řešil i povolenky
Ostatní šéfové států a vlád zemí Evropské unie Orbána ve čtvrtek nedokázali přesvědčit, aby půjčku přestal blokovat. Costa již během summitu označil Orbánovo chování za nepřijatelné a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přes videohovor vysvětloval, že je půjčka pro Ukrajinu klíčová a může pomoci zachránit životy.

Costa očekává, že Orbán dodrží dohodu ohledně unijní půjčky Ukrajině
Maďarský premiér podle německého kancléře Friedricha Merze „porušuje jeden ze základních principů naší spolupráce“. „Toto je vážné porušení loajality mezi členskými státy, podkopává to schopnost Evropské unie jednat a poškozuje to pověst EU jako celku,“ řekl po konci summitu Merz.

„Diskuse byla tvrdá a drsná, ale Viktor stále neustoupil,“ dodal zdroj agentury Reuters, který je obeznámený s děním v jednacím sále. Další pak tvrdí, že „všichni jsou na Orbána čím dál víc naštvaní“.

Maďarsko a Slovensko odmítly podpořit půjčku Ukrajině
Správa železnic opravila železniční zastávku, ke které roky nejezdí vlaky

VideoSpráva železnic opravila železniční zastávku, ke které roky nejezdí vlaky

před 5 hhodinami
Klempíř odvolal šéfku Národní galerie Knastovou

Klempíř odvolal šéfku Národní galerie Knastovou

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Íránské vedení bylo zničeno, tamní vojáci dezertují, tvrdí Trump

Íránské vedení bylo zničeno, tamní vojáci dezertují, tvrdí Trump

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Trošku jsme zanedbali investování do obnovitelných zdrojů, připouští Schiller

VideoTrošku jsme zanedbali investování do obnovitelných zdrojů, připouští Schiller

před 5 hhodinami
Pavel: Babiš by na summitu asi dokázal lépe vysvětlit, proč Česko neplní závazky

Pavel: Babiš by na summitu asi dokázal lépe vysvětlit, proč Česko neplní závazky

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Téměř polovina elektřiny v EU pocházela loni z obnovitelných zdrojů

Téměř polovina elektřiny v EU pocházela loni z obnovitelných zdrojů

před 7 hhodinami
Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie (EU) vyzvali k zastavení útoků na energetická zařízení v íránské válce, jejíž aktuální eskalace výrazně zvedá ceny ropy a plynu. Na summitu v Bruselu se zabývali i dopady konfliktu, zejména pokud jde o ceny energií. Lídři debatovali i o posilování konkurenceschopnosti EU. Český premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání prohlásil, že Evropská komise do června předloží návrh revize systému emisních povolenek.
Kosťantynivka je klíčová pro vývoj v rusko-ukrajinské válce, míní projekt DeepState

Ukrajinské ozbrojené síly se připravují na očekávanou jarní ofenzivu ruské armády. Podél 1300 kilometrů dlouhé fronty je zatím stále těžší odhadnout detailní pozice obránců i agresorů. Od samého začátku otevřené invaze Moskvy se o to snaží neoficiální projekt DeepState. Za tu dobu se skupina nadšenců proměnila v klíčový zdroj informací pro běžné lidi i mezinárodní média.
Íránské vedení bylo zničeno, tamní vojáci dezertují, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Oválné pracovně uvedl, že íránské vedení bylo zničeno a tamní vojáci dezertují. Před novináři také řekl, že neplánuje vyslat americké jednotky do země, na kterou americké a izraelské síly ze vzduchu útočí od 28. února.
Téměř polovina elektřiny v EU pocházela loni z obnovitelných zdrojů

I v minulém roce překonal objem vyrobené elektřiny v Evropské unii hranici čtyřiceti sedmi procent. Oproti roku 2024 se zvýšil o jednu desetinu procenta na celkových 47,3 procenta. Z tohoto podílu byla hlavním zdrojem elektřiny větrná energie, která představovala více než třetinu získané energie z obnovitelných zdrojů. Na druhém místě skončila energie vyrobená ze slunce. Vyplývá to z dat Eurostatu.
Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ceny ropy pokračují v růstu kvůli útokům na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se krátce po 08:00 SEČ dostala nad 114 dolarů (přes 2400 korun) za barel, dopoledne už to bylo přes 119 dolarů (asi 2530 korun). Později o část zisků přišla, odpoledne se držela nad 110 dolary za barel. Navíc čelil útoku důležitý exportní bod na pobřeží Rudého moře – přístav Janbu, který dle Reuters následně přestal krátce surovinu nakládat. O třetinu poskočily ve čtvrtek ráno vzhůru i ceny plynu pro evropský trh. Následně lehce poklesly.
USA zmírňují sankce proti Bělorusku, Minsk propustil 250 vězňů

Spojené státy zrušily sankce na tři běloruské firmy vyrábějící potaš a také zmírnily restrikce proti běloruskému finančnímu sektoru. Minsk na oplátku propustil 250 vězňů. Informovala o tom média s odvoláním na vyjádření amerického zmocněnce Johna Coaleho po jeho jednání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem a na prohlášení velvyslanectví USA v Litvě. Coale v Minsku také uvedl, že by Lukašenko mohl brzy navštívit Spojené státy.
Maďarsko a Slovensko odmítly podpořit půjčku Ukrajině

Maďarsko a Slovensko se na summitu Evropské unie nepřipojily k ostatním zemím v podpoře půjčky devadesát miliard eur (2,2 bilionu korun) pro Ukrajinu. Vyplývá to ze schváleného prohlášení účastníků vrcholné schůzky, v němž se lídři ostatních 25 členských zemí shodli, že chtějí uvolnit první část úvěru začátkem dubna. Předseda Evropské rady António Costa na summitu za blokování půjčky kritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána.
