Palestinský lékař uvězněný Izraelem se obrátil na nejvyšší soud

Až u izraelského nejvyššího soudu skončil případ palestinského lékaře, kterého zadržela izraelská armáda na sklonku roku 2024 v Gaze s tím, že patří k teroristickému hnutí Hamás. Lidskoprávní organizace tvrdí, že strávil přes 500 dní ve vězení bez konkrétního formálního obvinění. Nejvyšší soud má teď na stole žádost o jeho propuštění.
Z ředitele nemocnice Kamal Adwan na severu pásma Gazy se pro Palestince stal jeden ze symbolů vzdoru proti izraelské okupaci. Za války ošetřoval raněné i v době, kdy v těsném okolí dopadaly bomby.
„Už déle než 75 dní oznamuje celému světu, že potřebujeme kapacity, zásoby i nástroje a že naše nemocnice už stěží zvládá poskytování humanitárních služeb,“ uvedl nyní vězněný ředitel nemocnice Kamal Adwan Husám Abú Safíja.
Krátce po těchto slovech padl do izraelského zajetí. Jeho blízci tvrdí, že je zadržován svévolně, bez jakéhokoli konkrétního obvinění. „Ze všech údajných zločinů ho okupanti obvinili jenom proto, že odmítl opustit nemocnici a pacienty,“ sdělil bratr vězněného lékaře Muafak Abú Safíja.
Blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek uvedl, že izraelská oficiální místa ohledně Abu Safíji nabízejí zcela jiný pohled. Zejména zpochybňují, že byl výlučně apolitickým lékařem. „Byl zadržen pro podezření ze zapojení do teroristických aktivit. V nemocnici byly aktivní stovky teroristů Hamásu a Islámského džihádu,“ sdělil mluvčí izraelské armády v prohlášení.
Nejde o ojedinělý případ, tvrdí Palestinci
Izraelská média dokonce publikovala fotku, na které má být v uniformě vedle představitelů Hamásu. On sám uznává, že Hamás působil v nemocnici, ale odmítá, že by byl jeho členem. Lekář nebyl zatím ale obviněn a zůstává v detenci.
Palestinci tvrdí, že případ Abú Safíji není ojedinělý. „V březnu 2024 izraelská armáda pronikla do nemocnice a zadržela všechny tamní chirurgy. Tím celá komunita a všichni pacienti přišli o nezbytnou péči,“ řekl Nadží Abbás, člen organizace Lékaři za lidská práva – Izrael.
Podle izraelské armády teroristé nemocnice včetně té, kterou řídil Abú Safíja, využívali jako základny systematicky a lidi v nich brali jako lidské štíty. Vojáci zveřejňovali záběry podzemních tunelů a bytů pod zdravotnickými zařízeními, které podle nich sloužily Hamásu.
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