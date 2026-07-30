Počet obětí zemětřesení v Japonsku stoupl na nejméně 34 mrtvých


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejméně 34 lidí zahynulo kvůli úternímu zemětřesení na jihozápadě Japonska, informovaly podle agentury AFP místní úřady. Dalších pět lidí je ve vážném stavu. Záchranáři pokračují v pátrání po přeživších v troskách poškozených budov, zejména v nákupním centru Aeon Mall, kde po otřesech následoval silný výbuch.

Nejtragičtější bilance je spojena právě s tímto nákupním centrem ve městě Kašima. Budova byla po zemětřesení evakuována, zhruba 50 minut poté ji ale poničil výbuch, který byl pravděpodobně způsoben únikem plynu. Záchranáři z trosek zatím vyprostili sedm mrtvých. Před explozí se podařilo z objektu dostat přibližně tři tisíce zákazníků, uvnitř ale v době výbuchu zůstali někteří zaměstnanci.

V oblasti Jacuširo se zřítil komín závodu společnosti Nippon Paper Industries. Záchranářům se podařilo vyprostit deset lidí, osm dalších zahynulo a jeden člověk se stále pohřešuje.

Počet obětí zemětřesení na jihozápadě Japonska vzrostl na osmnáct
Nákupní centrum Aeon Mall, které bylo poškozeno během zemětřesení a následného výbuchu

Dva dny po katastrofě zůstává bez elektřiny téměř 23 tisíc domácností a více než deset tisíc lidí přespává v přibližně 400 evakuačních centrech. Někteří obyvatelé kvůli obavám z následných otřesů nocují v automobilech nebo ve stanech u svých domů. Úřady zároveň varují před vysokými teplotami, které mohou v postižené oblasti dosáhnout až 33 stupňů Celsia, a upozorňují na zvýšené riziko úpalu. V některých obcích začínají docházet nouzové zásoby potravin a pitné vody.

Zemětřesení zasáhlo prefekturu Kumamoto na ostrově Kjúšú v úterý odpoledne místního času. Japonská meteorologická agentura (JMA) stanovila jeho magnitudo na 7,1, zatímco americká geologická služba (USGS) je později vyčíslila na 6,8. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek, šance na nalezení přeživších se však s postupem času snižují.

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