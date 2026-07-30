Počet obětí zemětřesení v Japonsku stoupl na nejméně 34 mrtvých

Nejméně 34 lidí zahynulo kvůli úternímu zemětřesení na jihozápadě Japonska, informovaly podle agentury AFP místní úřady. Dalších pět lidí je ve vážném stavu. Záchranáři pokračují v pátrání po přeživších v troskách poškozených budov, zejména v nákupním centru Aeon Mall, kde po otřesech následoval silný výbuch.
Nejtragičtější bilance je spojena právě s tímto nákupním centrem ve městě Kašima. Budova byla po zemětřesení evakuována, zhruba 50 minut poté ji ale poničil výbuch, který byl pravděpodobně způsoben únikem plynu. Záchranáři z trosek zatím vyprostili sedm mrtvých. Před explozí se podařilo z objektu dostat přibližně tři tisíce zákazníků, uvnitř ale v době výbuchu zůstali někteří zaměstnanci.
V oblasti Jacuširo se zřítil komín závodu společnosti Nippon Paper Industries. Záchranářům se podařilo vyprostit deset lidí, osm dalších zahynulo a jeden člověk se stále pohřešuje.
Dva dny po katastrofě zůstává bez elektřiny téměř 23 tisíc domácností a více než deset tisíc lidí přespává v přibližně 400 evakuačních centrech. Někteří obyvatelé kvůli obavám z následných otřesů nocují v automobilech nebo ve stanech u svých domů. Úřady zároveň varují před vysokými teplotami, které mohou v postižené oblasti dosáhnout až 33 stupňů Celsia, a upozorňují na zvýšené riziko úpalu. V některých obcích začínají docházet nouzové zásoby potravin a pitné vody.
Zemětřesení zasáhlo prefekturu Kumamoto na ostrově Kjúšú v úterý odpoledne místního času. Japonská meteorologická agentura (JMA) stanovila jeho magnitudo na 7,1, zatímco americká geologická služba (USGS) je později vyčíslila na 6,8. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek, šance na nalezení přeživších se však s postupem času snižují.