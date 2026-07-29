Počet obětí zemětřesení na jihozápadě Japonska vzrostl na třináct

Počet obětí úterního zemětřesení na jihozápadě Japonska vzrostl na třináct, oznámila premiérka Sanae Takaičiová. Další lidé v poničeném nákupním centru a papírenském závodě se pohřešují, pátrání pokračuje, dodala podle agentur AP a AFP.
Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto odpoledne místního času. Média dříve informovala o třech mrtvých a 90 zraněných lidech.
„Byly potvrzeny značné škody, včetně obětí, zřícených budov, požárů a poškozených silnic,“ sdělila premiérka médiím. Po neupřesněném množství lidí podle ní stále pátrají záchranáři.
Nezvěstní zůstávají v poničeném nákupním centru Aeon Mall ve městě Kašima v blízkosti Kumamota, střediska stejnojmenné prefektury na ostrově Kjúšú. Japonská veřejnoprávní televize NHK s odvoláním na policii uvedla, že po otřesech byla v budově zaznamenána exploze a následně se zřítila část jejího druhého patra.
Za výbuchem podle vládního zdroje stál nejspíše únik plynu. Záběry z vrtulníku ukázaly, že z nákupního centra odpadly části vnějších stěn a byla odhalena jeho konstrukce.
Podle předchozích informací médií v centru zemřeli dva lidé a pátralo se po přibližně desítce pohřešovaných. Záchranáři hledají také nezvěstné v závodě společnosti Nippon Paper Industries, kde se zřítil komín a uvěznil jedenáct lidí, z nichž dva byli později nalezeni bez známek života.
Prefekturu Kumamoto zasáhlo ničivé zemětřesení také v roce 2016, kdy dva silné otřesy usmrtily 273 lidí a více než 2800 dalších zranily.