Japonský ostrov Kjúšú zasáhlo silné zemětřesení. Desítky lidí utrpěly zranění

Japonský ostrov Kjúšú v úterý zasáhlo zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně, oznámila podle agentury Reuters japonská meteorologická agentura (JMA), která následně vydala varování před tsunami s možnou výškou až jeden metr. Úřad nicméně následně varování zrušil, informovala agentura AFP. V důsledku zemětřesení utrpělo nejméně padesát lidí zranění a více než 150 tisíc obyvatel úřady vyzvaly k evakuaci, informovala agentura Reuters.
Zemětřesení způsobilo rozsáhlé problémy v dopravě, výpadky elektřiny a škody na infrastruktuře. Podle japonské televize NHK se na silnicích objevily velké trhliny a železniční doprava byla přerušena. Letiště v nejvíce postižené prefektuře Kumamoto uzavřelo jednu vzletovou a přistávací dráhu, některé lety zrušilo a další odklonilo.
Zemětřesení poškodilo také několik budov, včetně nákupního centra Aeon, kde podle agentury AFP došlo k explozi, při níž bylo uvnitř uvězněno několik lidí. Jejich přesný počet zatím není znám.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová sdělila, že úřady stále vyhodnocují rozsah škod a počty obětí. „Byli jsme již informováni, že došlo ke zraněním,“ řekla. Jedna nemocnice podle NHK oznámila více než padesát zraněných.
Otřesy zasáhly také průmyslové podniky v oblasti. Tchajwanská společnost TSMC preventivně evakuovala zaměstnance ze svého závodu, stejně podle médií postupovaly také firmy Sony a Fujifilm. Přibližně čtyřicet tisíc domácností přišlo o dodávky elektřiny. Výpadky zaznamenali také mobilní operátoři kvůli problémům s napájením a přenosovými sítěmi.
Úřady varovaly před rizikem dalších otřesů
Japonská vláda vydala mimořádná varování před zemětřesením pro prefektury Kumamoto, Nagasaki, Kagošima, Fukuoka, Saga, Óita a Mijazaki na ostrově Kjúšú. Podle japonského Národního výzkumného institutu pro vědu o Zemi a prevenci katastrof (NIED) dosáhly otřesy v části Kumamota nejvyššího stupně 7 na japonské sedmistupňové škále intenzity šindó. Úřady obyvatele varovaly před možností dalších silných otřesů v následujícím týdnu a před rizikem sesuvů půdy.
Japonsko patří mezi země s nejvyšší seismickou aktivitou na světě a leží v oblasti takzvaného Ohnivého kruhu Pacifiku, kde se nachází několik významných tektonických rozhraní.
Prefekturu Kumamoto zasáhlo silné zemětřesení také v roce 2016. Dva tehdejší otřesy o síle 6,5 a 7,3 stupně si tehdy podle oficiálních údajů vyžádaly 275 obětí a 2739 zraněných. Poškozen byl tehdy mimo jiné i známý hrad v Kumamotu, jehož části se zřítily. Poškození některých částí jeho kamenných zdí hlásily úřady také po úterním zemětřesení.