V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Vnitřní vyšetřování lotyšských ozbrojených sil týkající se incidentů s drony, k nimž došlo 7. května v Rēzekne, odhalilo nedostatky, avšak nikomu nebyly uloženy žádné disciplinární sankce, informuje zpravodajská agentura LETA.

LETA se od ministerstva obrany dozvěděla, že v rámci služební inspekce byly analyzovány utajované dokumenty Národních ozbrojených sil (NAF) a standardní operační postupy – proto není zveřejněna ani závěrečná zpráva.

Současný ministr obrany Raivis Melnis prostudoval vypracovaný dokument a nařídil příslušným útvarům Národních ozbrojených sil i ministerstvu obrany, aby zajistily realizaci návrhů obsažených ve zprávě, uvedl resort.

V Lotyšsku se zřítily dva cizí drony
Cizí dron v Lotyšsku

Cílem těchto návrhů je zdokonalit operační postupy, zlepšit vzájemnou výměnu informací a spolupráci mezi dotčenými službami a posílit informovanost veřejnosti o možných hrozbách pro vzdušný prostor, vyjmenovalo ministerstvo; jelikož však jsou všechny tyto informace utajené, není možné zjistit, jaká konkrétní opatření se plánují.

Na základě výsledků kontroly byly rovněž zahájeny úpravy právního rámce týkající se postupu při náhradě vzniklých škod, uvedlo ministerstvo.

„Byla vypracována doporučení k odstranění zjištěných nedostatků a k provedení nezbytných zlepšení. Budou prověřována v rámci pravidelných cvičení a výcviku NAF a dalších institucí,“ napsala agentura LETA.

Jak již bylo dříve uvedeno, v časných ranních hodinách 7. května vletělo do lotyšského vzdušného prostoru několik dronů z Ruska. Dva z nich havarovaly v Rēzekne a poškodily tamní sklad ropných produktů. Zpočátku se předpokládalo, že do zařízení narazil pouze jeden dron. O několik hodin později se však zjistilo, že ve skutečnosti do něj narazily stroje dva.

V návaznosti na kritiku ze strany veřejnosti a politiků nařídil tehdejší ministr obrany Andris Sprūds (Progresivci) provedení inspekce ozbrojených sil s cílem vyhodnotit reakci na incidenty s drony. Důsledky se však ukázaly být mnohem rozsáhlejší: pod tlakem premiérky Eviky Siliņové (Nová jednota) podal Sprūds demisi a následně odstoupila i sama Siliņová, když se rozpadla vládní koalice.

Předpokládá se, že drony u Rēzekne byly ukrajinské, avšak ruská protiopatření je odklonila od jejich zamýšlených cílů v Rusku.

V Estonsku a Lotyšsku se zřítily ukrajinské drony, uvedly úřady. Zabloudily kvůli rušení
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Článek napsala agentura LETA, převzala jej LSM English, poprvé byl publikován 19. července 2026 09:20 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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