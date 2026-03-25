Drony letící z Ruska se zřítily v Estonsku a Lotyšsku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dron, který přiletěl z Ruska, narazil ve středu brzy ráno do komína estonské elektrárny Auvere, informovala estonská bezpečnostní služba (KaPo). Škody na elektrické síti incident nezpůsobil. Explozi dronu nad svým územím nad středečním ránem podle agentury DPA oznámilo také Lotyšsko.

„Dron narazil do komína elektrárny Auvere. Při incidentu nebyl nikdo zraněn,“ uvedla v prohlášení estonská kontrarozvědka. „Dron vstoupil do estonského vzdušného prostoru z ruského vzdušného prostoru,“ dodala služba. Vyšetřování, které dozoruje generální prokuratura pobaltské země, bylo svěřeno bezpečnostní službě, která je podřízena ministerstvu vnitra.

Elektrárna Auvere, kterou provozuje skupina Enefit Power, je v severovýchodním Estonsku, poblíž města Narva u hranice s Ruskem.

Estonské úřady neupřesnily, zda byl dron ruský, nebo ukrajinský. Poukázaly však na to, že Ukrajina v noci provedla četné dronové údery na Rusko, zaměřené zejména na důležitý přístav Usť-Luga ve Finském zálivu, který hraničí s estonským pobřežím. „Jsou to důsledky rozsáhlé ruské útočné války,“ uvedl generální ředitel KaPo Margo Palloson a vyslovil obavu z výskytu podobných incidentů v budoucnu.

Estonská generální prokuratura uvedla, že na základě prvotních informací dron nemířil na Estonsko ani na elektrárnu. V reakci na incident ale estonská vláda svolala mimořádné zasedání kabinetu.

Dvojí incident v Lotyšsku

V Lotyšsku mluvčí armády v televizi uvedl, že v 2:19 místního času detekoval radar neidentifikovaný létající objekt, který překročil lotyšské hranice. Asi o dvacet minut později dron spontánně explodoval poblíž vesnice Dobricina, aniž by proti němu zasáhlo letectvo, které ovšem bylo v pohotovosti.

Už předtím, přibližně v 0:50 místního času, vstoupil objekt do lotyšského vzdušného prostoru z běloruské strany, pak ale pokračoval do ruského vzdušného prostoru.

Mluvčí estonské armády vyslovil předpoklad, že v obou případech se bezpilotní letouny odchýlily z kurzu nebo je vychýlila opatření elektronického boje.

Incident se zříceným dronem, letícím z Běloruska, na počátku týdne vyšetřovala i Litva. V jejím případě se ukázalo, že byl ukrajinský. Od začátku ruské války proti Ukrajině, pro kterou je používání bezpilotních létajících strojů typické, vnikají drony opakovaně do vzdušného prostoru pobaltských států či Polska.

