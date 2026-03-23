Ukrajinská armáda zaútočila na klíčový ropný terminál v ruském přístavu Primorsk

Ukrajinský generální štáb v pondělí informoval, že ukrajinská armáda zaútočila na ropný terminál v ruském přístavu Primorsk v Leningradské oblasti v Baltském moři a také na ropnou rafinerii ve městě Ufa v Baškortostánu. Agentura Reuters ráno napsala, že ruské baltské přístavy Primorsk a Usť-Luga čelily útoku dronů. Podle agentury jde o největší ruské exportní trhy ropy, které po útocích přestaly surovinu vyvážet. Rusko v noci znovu udeřilo na Ukrajině.
Velení ukrajinské armády na telegramu uvedlo, že byla zasažena jak zásobníková zařízení, tak i infrastruktura pro překládku ropy. Ufa, na níž Ukrajinci rovněž udeřili, leží asi 1400 kilometrů od hranic s Ruskem.
Gubernátor ruské Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko ještě předtím z útoku na Primorsk obvinil Ukrajinu. Drozděnko tvrdí, že po útocích dronů bylo v Primorsku zapáleno několik palivových zásobníků. Hasiči tam dle něj pokračují v hašení požáru nádrží s ropnými produkty, jinde záchranáři hledají trosky sestřelených dronů.
Kromě nádrže s palivem v přístavu v Primorsku jinde v regionu hoří suchá tráva. O pozastavení vývozu ropy se však nezmínil. Věc nekomentoval ani ruský ropný gigant Transněfť, který oba přístavy zásobuje.
Podle Reuters zhoršuje pozastavení exportu z ruských přístavů „globální nedostatek ropy“ způsobený íránskou blokádou Hormuzského průlivu. Server Ukrajinska pravda píše, že Primorsk je největší ruský přístav pro přepravu ropy v Baltském moři, končí tam jeden z ropovodů.
Primorsk může denně exportovat více než milion barelů ropy, popsal Reuters. Podle loňských dat vyvezl zmíněný přístav 16,8 milionu tun ropy, Usť-Luga pak 32,9 milionu tun. Ta denně zpracovává zhruba 700 barelů suroviny.
Gubernátor Drozděnko rovněž bez důkazů prohlásil, že protivzdušná obrana nad tímto regionem sestřelila přes 70 vzdušných cílů. Varování před nebezpečím dronových útoků platilo osmnáct hodin. Podle ruskojazyčné služby BBC Leningradská oblast zažila nejrozsáhlejší dronový útok od začátku ruské invaze na Ukrajinu, která trvá od února 2022.
Ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany v Moskvě za uplynulou noc sestřelila 249 ukrajinských bezpilotních letounů, píše ruskojazyčná služba BBC. Kolik ukrajinských dronů vlétlo do ruského vzdušného prostoru, resort nezveřejňuje.
Ukrajina pravidelně útočí na ruská zařízení na vývoz ropy a ropné rafinerie, snaží se tím omezit válečnou ekonomiku Moskvy a odolat čtyřleté ruské invazi.
Rusko udeřilo na Oděskou oblast
Invazní jednotky mezitím pokračují v úderech na ukrajinské území. Dronový útok v noci na pondělí poničil přístavní infrastrukturu v jihoukrajinské Oděské oblasti, napsal na telegramu šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper. Škody jsou také na předměstí Oděsy.
„Civilní infrastruktura se znovu stala cílem rozsáhlého útoku nepřátelských dronů,“ napsal Kiper. Trosky sestřelených bezpilotních letounů poškodily střechy dvou rodinných domků a vyrazily skleněné výplně oken. Poškozený je také sklad v areálu přístavu, nikomu se ale nic nestalo. Kiper dodal, že přesné následky útoku úřady zjišťují.
V noci na pátek ruský nálet na Oděskou oblast poničil dvě nákladní lodě s obilím, Rusko na tento region útočilo také o uplynulém víkendu. V neděli večer ruské drony zasáhly Kirovohradskou oblast, odkud úřady hlásí škody na obytné zástavbě a dva zraněné.
Rusko za uplynulých několik hodin podniklo dva dronové útoky na Kryvyj Rih, vyplývá z telegramových příspěvků šéfa vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandra Hanži. Při prvním požáru utrpěli zranění dva lidé, při druhém byla zasažena blíže nespecifikovaná infrastruktura a zranění utrpěly rovněž dvě osoby.
Invazní armáda k útokům proti Ukrajině v noci na pondělí použila 251 dronů, uvedly v ranním hlášení ukrajinské vzdušné síly. Protivzdušná obrana napadené země jich 234 zneškodnila. Sedmnáct útočných dronů zasáhlo jedenáct míst, úlomky sestřelených strojů se zřítily na osmi místech.