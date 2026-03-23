Ukrajinská armáda zaútočila na klíčový ropný terminál v ruském přístavu Primorsk


23. 3. 2026Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: Reuters, Ukrainska Pravda, ČTK

Ukrajinský generální štáb v pondělí informoval, že ukrajinská armáda zaútočila na ropný terminál v ruském přístavu Primorsk v Leningradské oblasti v Baltském moři a také na ropnou rafinerii ve městě Ufa v Baškortostánu. Agentura Reuters ráno napsala, že ruské baltské přístavy Primorsk a Usť-Luga čelily útoku dronů. Podle agentury jde o největší ruské exportní trhy ropy, které po útocích přestaly surovinu vyvážet. Rusko v noci znovu udeřilo na Ukrajině.

Velení ukrajinské armády na telegramu uvedlo, že byla zasažena jak zásobníková zařízení, tak i infrastruktura pro překládku ropy. Ufa, na níž Ukrajinci rovněž udeřili, leží asi 1400 kilometrů od hranic s Ruskem.

Gubernátor ruské Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko ještě předtím z útoku na Primorsk obvinil Ukrajinu. Drozděnko tvrdí, že po útocích dronů bylo v Primorsku zapáleno několik palivových zásobníků. Hasiči tam dle něj pokračují v hašení požáru nádrží s ropnými produkty, jinde záchranáři hledají trosky sestřelených dronů.

Kromě nádrže s palivem v přístavu v Primorsku jinde v regionu hoří suchá tráva. O pozastavení vývozu ropy se však nezmínil. Věc nekomentoval ani ruský ropný gigant Transněfť, který oba přístavy zásobuje.

Podle Reuters zhoršuje pozastavení exportu z ruských přístavů „globální nedostatek ropy“ způsobený íránskou blokádou Hormuzského průlivu. Server Ukrajinska pravda píše, že Primorsk je největší ruský přístav pro přepravu ropy v Baltském moři, končí tam jeden z ropovodů.

Primorsk může denně exportovat více než milion barelů ropy, popsal Reuters. Podle loňských dat vyvezl zmíněný přístav 16,8 milionu tun ropy, Usť-Luga pak 32,9 milionu tun. Ta denně zpracovává zhruba 700 barelů suroviny.

Gubernátor Drozděnko rovněž bez důkazů prohlásil, že protivzdušná obrana nad tímto regionem sestřelila přes 70 vzdušných cílů. Varování před nebezpečím dronových útoků platilo osmnáct hodin. Podle ruskojazyčné služby BBC Leningradská oblast zažila nejrozsáhlejší dronový útok od začátku ruské invaze na Ukrajinu, která trvá od února 2022.

Ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany v Moskvě za uplynulou noc sestřelila 249 ukrajinských bezpilotních letounů, píše ruskojazyčná služba BBC. Kolik ukrajinských dronů vlétlo do ruského vzdušného prostoru, resort nezveřejňuje.

Ukrajina pravidelně útočí na ruská zařízení na vývoz ropy a ropné rafinerie, snaží se tím omezit válečnou ekonomiku Moskvy a odolat čtyřleté ruské invazi.

Ukrajina zasáhla další ruskou rafinerii. Hořel i podnik v Bělorusku
Ilustrační foto rafinérie v ruském Volgogradu

Rusko udeřilo na Oděskou oblast

Invazní jednotky mezitím pokračují v úderech na ukrajinské území. Dronový útok v noci na pondělí poničil přístavní infrastrukturu v jihoukrajinské Oděské oblasti, napsal na telegramu šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper. Škody jsou také na předměstí Oděsy.

„Civilní infrastruktura se znovu stala cílem rozsáhlého útoku nepřátelských dronů,“ napsal Kiper. Trosky sestřelených bezpilotních letounů poškodily střechy dvou rodinných domků a vyrazily skleněné výplně oken. Poškozený je také sklad v areálu přístavu, nikomu se ale nic nestalo. Kiper dodal, že přesné následky útoku úřady zjišťují.

Rusové vážně poškodili elektrárnu v Chersonu, zranění jsou v Oděse a Slovjansku
Obyvatel Slovjansku ve svém bytě zničeném ruským útokem

V noci na pátek ruský nálet na Oděskou oblast poničil dvě nákladní lodě s obilím, Rusko na tento region útočilo také o uplynulém víkendu. V neděli večer ruské drony zasáhly Kirovohradskou oblast, odkud úřady hlásí škody na obytné zástavbě a dva zraněné.

Rusko za uplynulých několik hodin podniklo dva dronové útoky na Kryvyj Rih, vyplývá z telegramových příspěvků šéfa vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandra Hanži. Při prvním požáru utrpěli zranění dva lidé, při druhém byla zasažena blíže nespecifikovaná infrastruktura a zranění utrpěly rovněž dvě osoby.

Invazní armáda k útokům proti Ukrajině v noci na pondělí použila 251 dronů, uvedly v ranním hlášení ukrajinské vzdušné síly. Protivzdušná obrana napadené země jich 234 zneškodnila. Sedmnáct útočných dronů zasáhlo jedenáct míst, úlomky sestřelených strojů se zřítily na osmi místech.

Ukrajina přijala od EU nabídku pomoci a financování při obnově dodávek Družbou
Ropovod Družba

Aktuálně z rubriky Svět

Trump nařídil o pět dnů podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny

Americký prezident Donald Trump nařídil po dobu pěti dnů podmínečně odložit jakékoliv útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu. Oznámil to na své sociální síti Truth Social s tím, že Spojené státy vedly v posledních dvou dnech velmi dobré a produktivní rozhovory s Íránem o úplném ukončení války na Blízkém východě.
12:27Aktualizovánopřed 6 mminutami

Ukrajinská armáda zaútočila na klíčový ropný terminál v ruském přístavu Primorsk

Ukrajinský generální štáb v pondělí informoval, že ukrajinská armáda zaútočila na ropný terminál v ruském přístavu Primorsk v Leningradské oblasti v Baltském moři a také na ropnou rafinerii ve městě Ufa v Baškortostánu. Agentura Reuters ráno napsala, že ruské baltské přístavy Primorsk a Usť-Luga čelily útoku dronů. Podle agentury jde o největší ruské exportní trhy ropy, které po útocích přestaly surovinu vyvážet. Rusko v noci znovu udeřilo na Ukrajině.
11:43Aktualizovánopřed 20 mminutami

Izrael znovu zaútočil na Teherán

Izraelská armáda uvedla, že zahájila rozsáhlou vlnu úderů na infrastrukturu v Teheránu, píše stanice Al-Džazíra. V centrální části a také v okolí íránské metropole se ozývaly silné exploze a obyvatelé hlásili výpadky proudu. Izraelská armáda také zaútočila na město Karadž západně od Teheránu. Izraelsko-americké vzdušné útoky zabily v pondělí šest lidí ve městě Tabríz na severozápadě země, uvedla agentura Fars. Írán v reakci útočil na země v regionu.
07:47Aktualizovánopřed 23 mminutami

Ve slovinských volbách zvítězilo liberální hnutí premiéra Goloba. Vláda ale ztratila většinu

Hnutí Svoboda premiéra Roberta Goloba zvítězilo v nedělních slovinských parlamentních volbách, uvedly agentury DPA a APA. Svoboda po sečtení 99,85 procenta hlasů získala 28,62 procenta hlasů a 29 mandátů, následuje uskupení Slovinská demokratická strana (SDS) trojnásobného expremiéra Janeze Janši s 27,95 procenta hlasů a 28 mandáty. Vláda tak ztratila většinu. Podle agentury DPA tak země stojí před obtížným sestavením kabinetu.
00:38Aktualizovánopřed 53 mminutami

V Íránu se šíří houbový patogen odolávající léčbě. Zkoumá ho vědkyně z Prahy

V Íránu existují místa, odkud se šíří houbové patogeny, které napadají i lidi. A proti některých druhům přestávají fungovat standardní léčiva. Vzhledem k turistice a migraci existuje riziko, že se rozšíří i do Evropy – a právě na tyto scénáře se připravují včasným výzkumem čeští vědci, popsala v rozhovoru mikrobioložka Adéla Wennrich.
před 1 hhodinou

V Londýně hořely čtyři sanitky. Policie to vyšetřuje jako antisemitský trestný čin

Jako trestný čin s antisemitským pozadím vyšetřuje britská policie požár čtyř sanitek, které patřily židovské dobrovolnické zdravotnické organizaci Hatzolah, napsal server BBC News. Policie podle něj pátrá po třech podezřelých. Britský premiér Keir Starmer v návaznosti na žhářský útok zdůraznil, že antisemitismus do společnosti nepatří.
09:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Na newyorském letišti se srazilo letadlo s hasičským vozem. Zemřeli dva piloti

Na newyorském letišti LaGuardia se v pondělí ráno SEČ srazilo letadlo společnosti Air Canada s hasičským vozem. O život přitom přišli pilot a druhý pilot a přes čtyřicet dalších lidí utrpělo zranění. Informaci přinesl web NBC News, podle něhož bylo na palubě letadla 72 cestujících a čtyři členové posádky.
08:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Slovensko zavedlo dvojí ceny nafty, řidiči vozidel ze zahraničí zaplatí více

Slovensko od pondělí zavedlo dvojí ceny motorové nafty u čerpacích stanic. Více za toto palivo zaplatí řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou. Už minulý týden začalo v zemi platit objemové a finanční omezení při tankování nafty. Tuto regulaci, kterou Bratislava zavedla na dobu třiceti dnů, představitelé slovenské vlády zdůvodnili tím, že polští řidiči začali na Slovensku vykupovat levnější naftu.
01:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
