Ukrajina zasáhla další ruskou rafinérii. Hořel i podnik v Bělorusku

Ruské a ukrajinské úřady informují o obětech po náletech dronů. Kyjev udeřil na rafinérii ve Volgogradu, kde jeden člověk zemřel, a na velkou tepelnou elektrárnu v Kostromské oblasti. Osm zraněných si vyžádaly rozsáhlé ruské útoky na město Kamjanske v Dněpropetrovské oblasti. Po ruském útoku na Záporožskou oblast na jihovýchodě země byla hospitalizována zraněná 37letá žena, uvedli ukrajinští záchranáři.
Rusko během noci vyslalo proti Ukrajině 135 dronů, z nichž se podařilo 108 zneškodnit, tvrdí ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy 27 dronů na třinácti místech. O útocích v Dněpropetrovské oblasti informoval šéf místní správy Vladyslav Halvanenko.
Ruské ministerstvo obrany ohlásilo zničení 75 ukrajinských dronů nad ruskými regiony a anektovaným Krymem. O případných škodách či celkovém počtu útočících bezpilotních letounů se nezmínilo.
Zásah průmyslové zóny ve Volgogradu
Ve Volgogradu hořelo v průmyslové zóně u města, kde se nachází rafinérie státního ropného koncernu Lukoil. Gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov informoval, že v noci na čtvrtek v regionu jednotky protivzdušné obrany odrážely rozsáhlý nálet dronů. Ve Volgogradu zasáhly dům o 24 podlažích, poškodily několik balkonů a vyrazily skla z oken okolních bytů. Trosky sestřeleného dronu zasáhly 48letého muže, který svým zraněním podlehl.
Jaký objekt v průmyslové zóně zachvátil požár, Bočarov nezveřejnil. Uvedl jen, že hasiči se okamžitě pustili do hašení ohně. Telegramový kanál Astra uvádí, že rafinérie Lukoilu se nachází asi devatenáct kilometrů od zasaženého výškového domu.
Volgograd leží asi čtyři sta kilometrů od ukrajinských hranic. Jde o průmyslové město, kde se nachází podniky pro zpracování ropy a zemního plynu.
Gubernátor Kostromské oblasti Sergej Sitnikov na telegramu napsal, že ve Volgorečensku protivzdušná obrana odrážela útok bezpilotních letounů a že kvůli tomu obyvatelé nad ránem slyšeli několik explozí. Opravárenské čety podle něho odstraňují následky těchto událostí na objektech kritické infrastruktury. O jaké objekty jde, neuvedl. Nikomu se nic nestalo a dodávky elektrického proudu přerušeny nebyly, uvedl také Sitnikov.
Ve Volgorečensku se nachází co do instalovaného výkonu třetí největší tepelná elektrárna v Rusku. Podle Astry útok směřoval právě na tento podnik.
Ukrajina v posledních měsících zesílila dronové a raketové útoky na ruském území, jejichž cílem se často stávají ropné rafinérie. V důsledku toho v Rusku stouply ceny benzinu. Rusko, které proti Ukrajině už skoro tři a tři čtvrtě roku vede útočnou válku, také zintenzivnilo údery proti ukrajinským energetickým objektům a železniční infrastruktuře.
Požár velké běloruské rafinerie
Velká rafinerie hořela také v Bělorusku. Ve městě Navapolack na severu Běloruska vypukl požár v ropné rafinérii Naftan, jedné ze dvou největších v zemi. Hasiči mají oheň pod kontrolou, napsala státní tisková agentura Belta s odvoláním na záchranné složky.
Běloruský zpravodajský server 024.by uvedl, že požár, který vypukl ve výšce zhruba dvacet metrů, způsobila nehoda spojená s naftovým palivem. Díky rychlému zásahu hasičů se podařilo zabránit rozšíření ohně na další objekty, dodal server, podle nějž nebyl nikdo zraněn.
Rafinérie Naftan má zpracovatelskou kapacitu asi dvě stě tisíc barelů denně, uvedla agentura Reuters.