Ekologové mapují na Ukrajině znečištění, které způsobila ruská agrese


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Ekologové mapují na Ukrajině znečištění válkou
Zdroj: ČT24

Nevládní organizace Arnika za finanční podpory České rozvojové agentury mapuje na Ukrajině sanace ekologických zátěží v Dněpropetrovské oblasti. Region je trvale zatížený znečištěním z těžkého průmyslu a od počátku ruské agrese i válkou. Mezinárodní průzkum se zaměřuje na čtyřicet dalších rizikových lokalit. Na životní prostředí mají zničující důsledky třeba provoz těžké techniky, ostřelování průmyslových objektů nebo požáry. Informace o možných znečištěných lokalitách odborníkům předávají hasiči a záchranáři. Ekologové se ale dostanou jen do zlomku doporučených míst.

Šéfem sněmovny je Okamura. Místopředsedové jsou zatím jen dva

Chci přispět k lepší atmosféře ve sněmovně, prohlásil Okamura po zvolení předsedou

V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu nejméně devět lidí

Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí

Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

Dálniční známky budou od ledna dražší

Lotyšský parlament odložil rozhodování o Istanbulské úmluvě

Nevládní organizace Arnika za finanční podpory České rozvojové agentury mapuje na Ukrajině sanace ekologických zátěží v Dněpropetrovské oblasti. Region je trvale zatížený znečištěním z těžkého průmyslu a od počátku ruské agrese i válkou. Mezinárodní průzkum se zaměřuje na čtyřicet dalších rizikových lokalit. Na životní prostředí mají zničující důsledky třeba provoz těžké techniky, ostřelování průmyslových objektů nebo požáry. Informace o možných znečištěných lokalitách odborníkům předávají hasiči a záchranáři. Ekologové se ale dostanou jen do zlomku doporučených míst.
