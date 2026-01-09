Ze západních Čech postupuje intenzivní sněžení, komplikuje dopravu

Přes území Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského, Ústeckého a Středočeského kraje postupuje od pátečního rána intenzivní sněžení, za hodinu může místy napadnout kolem tří centimetrů sněhu. V aktuální výstraze to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Sněžení bude postupovat přes tyto kraje dále k severovýchodu a může zkomplikovat dopravu během ranní špičky zejména v západní polovině republiky.
„Z Bavorska postupuje od jihozápadu směrem k severovýchodu do Karlovarského, Plzeňského, Jihočeského, Ústeckého a Středočeského kraje pásmo intenzivního sněžení s úhrny místy kolem tří centimetrů v hodině. Sněžení bude postupovat přes výše zmiňované kraje dále k severovýchodu,“ informovali v pátek ráno meteorologové.
Sněžení a snížená viditelnost může způsobit komplikace v dopravě, řidiči by měli jezdit maximálně opatrně, sledovat aktuální předpověď počasí a dopravní zpravodajství.
Celkem může do pátečního dopoledne v západní části země napadnout přes deset centimetrů sněhu, na horách víc. Ve východní polovině republiky zase trvá výstraha na silné mrazy, které se o víkendu mají vrátit i do Čech.