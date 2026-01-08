Od pátku bude sněžit a mírně se oteplí, v neděli se vrátí mrazy

V příštích dnech bude v Česku sněžit, na horách mohou napadnout až desítky centimetrů sněhu. V pátek a sobotu se mírně oteplí, denní teploty se mohou pohybovat i nad nulou. Poté se opět vrátí mrazivé dny, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„(Ve čtvrtek) čekáme další ledový den, teploty vystoupí na minus sedm až minus tři stupně Celsia. O něco tepleji může být na jihozápadě území a na jižní Moravě. Bude oblačno až polojasno, místy ale zataženo, a to zejména na západě a východě. Ojediněle se může objevit i slabé sněžení,“ informovala meteoroložka ČT Milada Křížová.
Sněžit začne v noci na pátek v jihozápadní polovině Čech. „V západní polovině Čech očekáváme zejména ráno intenzivnější sněžení s pěti až deseti centimetry nového sněhu,“ uvedli meteorologové. Na horách může napadnout i patnáct centimetrů. Přes den bude sněžit jen místy. V jihozápadní polovině Čech se mohou s oteplením srážky proměnit na smíšené.
Noční teploty klesnou na minus čtyři až minus devět stupňů Celsia, na východě může být až minus dvanáct stupňů. Přes den teploměr ukáže minus pět až nulu, v jihozápadní polovině Čech ale mohou být až čtyři stupně nad nulou.
Nedělní teploty nepřekročí nulu
V sobotu bude ještě zataženo až oblačno, na většině území může občas sněžit. Meteorologové očekávají, že většinou napadne do osmi centimetrů, na horách až patnáct. Noční teploty se budou pohybovat mezi minus čtyřmi a minus devíti stupni, v jihozápadní polovině Čech bude jen kolem minus dvou. Přes den bude minus tři až plus jeden stupeň.
V neděli bude srážek méně, sněžit bude zejména na horách. Noc bude opět hodně mrazivá, teploty klesnou na minus sedm až minus dvanáct stupňů, při malé oblačnosti může být až minus šestnáct stupňů. Denní teploty nepřekročí nulu, nejčastěji budou mezi minus osmi a minus třemi stupni.
Mrazivý bude i začátek příštího týdne, noční teploty mohou klesat až k minus sedmnácti stupňům.