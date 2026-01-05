Sníh a mráz komplikují dopravní situaci v Evropě

Sníh a mrazivé teploty způsobují dopravní chaos v řadě evropských zemí. Amsterdamské letiště Schiphol zrušilo stovky letů, zastavila se železniční doprava v okolí nizozemského hlavního města i v oblasti Utrechtu. Četná zpoždění vlakové dopravy jsou hlášena také z Polska a dalších zemí.
Ve Skotsku byly ráno uzavřeny stovky škol, v mnoha částech Velké Británie platí varování před nepříznivým počasím kvůli silnému sněžení. Situaci zhoršuje fakt, že se mnoho lidí vracelo z vánočních prázdnin do každodenního života. Místní dopravní komplikace byly hlášeny také ve Francii a silně sněží i na Balkáně, především pak v Rumunsku a Bosně. V karpatských oblastech rumunského Sedmihradska odřízl sníh několik vesnic od spojení se světem.
Ve Švédsku byly hlášeny zrušené lety na letišti ve Stockholmu a na večer meteorologové předpovídají nové sněhové srážky. V Rakousku vyhlásili meteorologové varování před mrazem pro západní část země. V úterý by teploty mohly klesnout až na minus sedmnáct stupňů.
Amsterdamské letiště Schiphol, jedno z nejrušnějších v Evropě, zrušilo v pondělí ráno téměř pět set letů a předpokládá se, že tento počet bude v průběhu dne dále stoupat. Podle webu Letiště Václava Havla se rušení týká také spojů KLM mezi Amsterdamem a Prahou.
Už od pátku muselo letiště zrušit stovky letů denně kvůli sněhu a mrazu. Sníh, který v pondělí ráno pokryl velkou část Nizozemska, ochromil také pozemní dopravu. V okolí Amsterdamu nejezdily žádné vlaky a na mnoha místech po celé zemi sníh vážně narušil veřejnou dopravu.
Led a sníh způsobily mnoho zpoždění a nehod na silnicích, přestože úřady doporučovaly lidem, aby pokud možno zůstali doma. Sněžení by mělo v Nizozemsku pokračovat po celý týden, dodala agentura Reuters.