Sníh a mráz komplikují dopravní situaci v Evropě


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Sníh a mrazivé teploty způsobují dopravní chaos v řadě evropských zemí. Amsterdamské letiště Schiphol zrušilo stovky letů, zastavila se železniční doprava v okolí nizozemského hlavního města i v oblasti Utrechtu. Četná zpoždění vlakové dopravy jsou hlášena také z Polska a dalších zemí.

Ve Skotsku byly ráno uzavřeny stovky škol, v mnoha částech Velké Británie platí varování před nepříznivým počasím kvůli silnému sněžení. Situaci zhoršuje fakt, že se mnoho lidí vracelo z vánočních prázdnin do každodenního života. Místní dopravní komplikace byly hlášeny také ve Francii a silně sněží i na Balkáně, především pak v Rumunsku a Bosně. V karpatských oblastech rumunského Sedmihradska odřízl sníh několik vesnic od spojení se světem.

Ve Švédsku byly hlášeny zrušené lety na letišti ve Stockholmu a na večer meteorologové předpovídají nové sněhové srážky. V Rakousku vyhlásili meteorologové varování před mrazem pro západní část země. V úterý by teploty mohly klesnout až na minus sedmnáct stupňů.

Česko sevřely silné mrazy, na Šumavě teploty klesly pod minus třicet
Pavel Šemla: Javorové, Moravskoslezský kraj (25. 12. 2025)

Amsterdamské letiště Schiphol, jedno z nejrušnějších v Evropě, zrušilo v pondělí ráno téměř pět set letů a předpokládá se, že tento počet bude v průběhu dne dále stoupat. Podle webu Letiště Václava Havla se rušení týká také spojů KLM mezi Amsterdamem a Prahou.

Už od pátku muselo letiště zrušit stovky letů denně kvůli sněhu a mrazu. Sníh, který v pondělí ráno pokryl velkou část Nizozemska, ochromil také pozemní dopravu. V okolí Amsterdamu nejezdily žádné vlaky a na mnoha místech po celé zemi sníh vážně narušil veřejnou dopravu.

Led a sníh způsobily mnoho zpoždění a nehod na silnicích, přestože úřady doporučovaly lidem, aby pokud možno zůstali doma. Sněžení by mělo v Nizozemsku pokračovat po celý týden, dodala agentura Reuters.

Teploty v následujících nocích klesnou až k minus šestnácti stupňům
Ilustrační foto

Výběr redakce

ÚS odmítl stížnost Jiřiny Bohdalové v kauze padělaného obrazu

ÚS odmítl stížnost Jiřiny Bohdalové v kauze padělaného obrazu

12:40Aktualizovánopřed 5 mminutami
Babišův kabinet schválil návrh programového prohlášení vlády

Babišův kabinet schválil návrh programového prohlášení vlády

01:09Aktualizovánopřed 11 mminutami
Politici vládní koalice řeší výroky Radima Fialy o Vrběticích i projev Okamury

Politici vládní koalice řeší výroky Radima Fialy o Vrběticích i projev Okamury

10:45Aktualizovánopřed 16 mminutami
Není to invaze, souhlas Kongresu nebyl nutný, tvrdí Rubio

Není to invaze, souhlas Kongresu nebyl nutný, tvrdí Rubio

před 18 mminutami
Maduro míří k soudu v New Yorku

Maduro míří k soudu v New Yorku

před 26 mminutami
Venezuela usiluje o mezinárodní spolupráci, sdělila její vláda směrem k USA

Venezuela usiluje o mezinárodní spolupráci, sdělila její vláda směrem k USA

03:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Největší íránské protesty od roku 2022 mají už nejmíň dvacet obětí, píše AP

Největší íránské protesty od roku 2022 mají už nejmíň dvacet obětí, píše AP

08:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Z Izraele odchází obyvatelé, porodnost si ale drží vysokou

Z Izraele odchází obyvatelé, porodnost si ale drží vysokou

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

Sníh a mráz komplikují dopravní situaci v Evropě

Sníh a mrazivé teploty způsobují dopravní chaos v řadě evropských zemí. Amsterdamské letiště Schiphol zrušilo stovky letů, zastavila se železniční doprava v okolí nizozemského hlavního města i v oblasti Utrechtu. Četná zpoždění vlakové dopravy jsou hlášena také z Polska a dalších zemí.
před 54 mminutami

Česko sevřely silné mrazy, na Šumavě teploty klesly pod minus třicet

Česko čeká mrazivý týden, mrznout bude i přes den. V noci a k ránu teploty klesnou i k minus šestnácti stupňům Celsia, v mrazových lokalitách ještě níže. V pondělí ráno bylo nejchladněji zřejmě na stanici Perla na šumavské Kvildě, kde k ránu naměřili minus 30,6 stupně. Nad nulu se nejvyšší teploty dostanou v pátek, na Moravě a ve Slezsku zřejmě až v dalších dnech, vyplývá z týdenní předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 5 hhodinami

Teploty v následujících nocích klesnou až k minus šestnácti stupňům

Nadcházející noci v Česku budou velmi mrazivé. Minimální teploty mohou místy klesnout dvanáct až šestnáct stupňů Celsia pod nulu. Výstraha meteorologů na silné mrazy platí od pondělního do čtvrtečního rána pro většinu republiky.
včera v 11:53

Sněhové jazyky a závěje hrozí až do nedělního odpoledne

Kvůli kombinaci prachového sněhu a silnějšího větru se budou do nedělního odpoledne v části republiky místy nadále tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.
3. 1. 2026

Sněžku zasáhl orkán, v Krkonoších platí lavinové nebezpečí

Sněžku zasáhl v pátek vítr o síle orkánu. Vítr měl podle údajů z měřicí stanice na vrcholu hory krátce po 07:00 v nárazu rychlosti přes 123 kilometrů v hodině. Hranice orkánu je 117,7 kilometru v hodině. Horní úsek lanovky na Sněžku zřejmě kvůli silnému větru celý den nepojede, sdělil vedoucí provozu lanovky Jiří Špetla. Dolní úsek na Růžovou horu je v provozu. Aktuální informace o provozu lanovky jsou na webu, situace se může změnit. Ostatní krkonošské lanovky v kraji vítr neomezil.
2. 1. 2026

Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo nehody i zpoždění autobusů

Sněžení ve středu na mnoha místech zkomplikovalo dopravu, na kluzkých a zasněžených cestách se stala řada nehod. V Jihlavě najelo auto, které dostalo smyk, do chodců a několik jich lehce zranilo. Ve Středočeském kraji nabíraly zpoždění autobusy. Kvůli výstraze meteorologů, kteří očekávají další sněžení a mráz, uzavřeli silničáři pro nákladní auta hlavní tah z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Řidiči by měli být na cestách opatrní.
31. 12. 2025Aktualizováno31. 12. 2025

Sněhové bouře zkomplikovaly v Polsku dopravu, sněží i na Slovensku

Sněhové bouře a silný vítr zasáhly během úterý a středy severní Polsko, což zkomplikovalo silniční, železniční i leteckou dopravu. Sněhová bouře, která se v noci na středu přehnala Varšavou a okolím, zkomplikovala situaci zejména na rychlostních silnicích v okolí metropole. Ty pokryl sníh a místy se na nich tvořila vrstva uježděné kluzké sněhové břečky, popsal server Onet.
31. 12. 2025

Na přelomu roku bude sněžit, na horách má připadnout až 15 centimetrů sněhu

Během Silvestra a prvního dne nového roku má napadnout na severozápadě a severu Čech a v části Českomoravské vrchoviny kolem osmi centimetrů sněhu, na horách až patnáct centimetrů. Od středečního večera se mají zejména od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky. Od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne bude ve středních a západních Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku foukat vítr s nárazy kolem sedmdesáti kilometrů v hodině, uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
30. 12. 2025
Načítání...