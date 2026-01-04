Teploty v následujících nocích klesnou až k minus šestnácti stupňům


Nadcházející noci v Česku budou velmi mrazivé. Minimální teploty mohou místy klesnout dvanáct až šestnáct stupňů Celsia pod nulu. Výstraha meteorologů na silné mrazy platí od pondělního do čtvrtečního rána pro většinu republiky.

„Ve studeném vzduchu, při předpokládaném vyjasnění, uklidnění větru a místy sněhové pokrývce budou od následující noci na pondělí pravděpodobně do čtvrtečního rána minimální teploty místy klesat i pod minus dvanáct stupňů Celsia, nejčastěji v rozmezí minus dvanáct až minus šestnáct stupňů,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Na východě Moravy předpokládají meteorologové více oblačnosti, a proto zde bude kromě pondělního rána o něco tepleji. Varování neplatí také pro většinu území Středočeského kraje a Prahu.

Lidé by se ve velkých mrazech měli chránit teplým oblečením ve více vrstvách a vhodnou obuví. „Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku. Proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb,“ doporučuje ČHMÚ.

Do nedělního odpoledne platí také zejména ve vyšších polohách výstraha před sněhovými jazyky, na horách se mohou tvořit závěje. Opatrní by měli být zejména řidiči a návštěvníci hor.

Sněhové jazyky a závěje hrozí až do nedělního odpoledne
Sněhové jazyky a závěje hrozí až do nedělního odpoledne

