Sněhové jazyky a závěje hrozí až do nedělního odpoledne


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČHMÚ

Kvůli kombinaci prachového sněhu a silnějšího větru se budou do nedělního odpoledne v části republiky místy nadále tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.

Aktuální výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) potrvá do nedělního odpoledne, kdy začne vítr výrazně slábnout.

Varování před sněhovými jazyky platí do neděle 15:00 zejména v horských pohraničních oblastech, na Českomoravské vrchovině i na Příbramsku ve středních Čechách.

Meteorologové upozornili na to, že některé vozovky mohou být nesjízdné. Řidiči by měli být maximálně opatrní a sledovat dopravní zpravodajství. Návštěvníci hor mají dodržovat pokyny Horské služby. Sněžení a sněhové jazyky komplikovaly dopravu v části země i v sobotu ráno.

Aktuálně z rubriky Počasí

Sněžku zasáhl orkán, v Krkonoších platí lavinové nebezpečí

Sněžku zasáhl v pátek vítr o síle orkánu. Vítr měl podle údajů z měřicí stanice na vrcholu hory krátce po 07:00 v nárazu rychlosti přes 123 kilometrů v hodině. Hranice orkánu je 117,7 kilometru v hodině. Horní úsek lanovky na Sněžku zřejmě kvůli silnému větru celý den nepojede, sdělil vedoucí provozu lanovky Jiří Špetla. Dolní úsek na Růžovou horu je v provozu. Aktuální informace o provozu lanovky jsou na webu, situace se může změnit. Ostatní krkonošské lanovky v kraji vítr neomezil.
včera v 11:42

Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo nehody i zpoždění autobusů

Sněžení ve středu na mnoha místech zkomplikovalo dopravu, na kluzkých a zasněžených cestách se stala řada nehod. V Jihlavě najelo auto, které dostalo smyk, do chodců a několik jich lehce zranilo. Ve Středočeském kraji nabíraly zpoždění autobusy. Kvůli výstraze meteorologů, kteří očekávají další sněžení a mráz, uzavřeli silničáři pro nákladní auta hlavní tah z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Řidiči by měli být na cestách opatrní.
31. 12. 2025Aktualizováno31. 12. 2025

Sněhové bouře zkomplikovaly v Polsku dopravu, sněží i na Slovensku

Sněhové bouře a silný vítr zasáhly během úterý a středy severní Polsko, což zkomplikovalo silniční, železniční i leteckou dopravu. Sněhová bouře, která se v noci na středu přehnala Varšavou a okolím, zkomplikovala situaci zejména na rychlostních silnicích v okolí metropole. Ty pokryl sníh a místy se na nich tvořila vrstva uježděné kluzké sněhové břečky, popsal server Onet.
31. 12. 2025

Na přelomu roku bude sněžit, na horách má připadnout až 15 centimetrů sněhu

Během Silvestra a prvního dne nového roku má napadnout na severozápadě a severu Čech a v části Českomoravské vrchoviny kolem osmi centimetrů sněhu, na horách až patnáct centimetrů. Od středečního večera se mají zejména od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky. Od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne bude ve středních a západních Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku foukat vítr s nárazy kolem sedmdesáti kilometrů v hodině, uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
30. 12. 2025

Silvestr bude doprovázet sníh a silný vítr

Hory v Česku v tomto týdnu zasype sníh, sněžit bude i jinde, v nižších polohách mohou být srážky smíšené nebo dešťové. V noci bude mrznout, teploty i přes den budou kolem nuly. Od úterý meteorologové čekají silnější vítr, ve středu s nárazy až o rychlosti sedmdesát kilometrů v hodině. Budou se tak tvořit sněhové jazyky, na horách závěje a v noci hrozí náledí, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
29. 12. 2025

Na silnicích v celém Česku hrozí až do pondělka náledí

V celém Česku se může od nedělního večera na silnicích tvořit náledí. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) s nízkým stupněm nebezpečí platí od nedělních 20:00 do pondělních 10:00. Řidiči by tak měli být opatrní. Meteorologové také avizovali, že v příštím týdnu bude v tuzemsku hodně sněžit.
28. 12. 2025Aktualizováno28. 12. 2025

Na severu Čech platila výstraha před ledovkou

Na severu Čech se mohla v sobotu večer při mrznoucím mrholení nebo dešti tvořit slabá ledovka. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ten varoval před úrazy a komplikacemi v dopravě. Během noci na neděli má riziko mrznoucích srážek pominout.
27. 12. 2025Aktualizováno27. 12. 2025
