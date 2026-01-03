Sněhové jazyky a závěje hrozí až do nedělního odpoledne

Kvůli kombinaci prachového sněhu a silnějšího větru se budou do nedělního odpoledne v části republiky místy nadále tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.
Aktuální výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) potrvá do nedělního odpoledne, kdy začne vítr výrazně slábnout.
Varování před sněhovými jazyky platí do neděle 15:00 zejména v horských pohraničních oblastech, na Českomoravské vrchovině i na Příbramsku ve středních Čechách.
Meteorologové upozornili na to, že některé vozovky mohou být nesjízdné. Řidiči by měli být maximálně opatrní a sledovat dopravní zpravodajství. Návštěvníci hor mají dodržovat pokyny Horské služby. Sněžení a sněhové jazyky komplikovaly dopravu v části země i v sobotu ráno.