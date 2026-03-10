Nedostatek míst ve speciálních třídách je problém, říká Krejčí

Vláda Andreje Babiše (ANO) avizuje „zásadní revizi“ inkluze. Zrušení inkluze neznamená, že děti se zdravotním postižením přestanou chodit do běžných tříd, řekl místopředseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport Miroslav Krejčí (za Motoristy) v Interview ČT24 moderovaném Barborou Kroužkovou. Krejčí uvádí jako problém nedostatek míst ve speciálních třídách, podle něj zejména v Praze. Děti s mentálním postižením, které potřebují speciálního pedagoga, pak končí v běžných třídách. Přitom dětem s lehkou mentální retardací je podle Krejčího lépe ve speciálních třídách. Krejčí zdůrazňuje, že resort školství teď musí zanalyzovat data z přihlášek na střední školy, aby se zjistily chybějící kapacity ve speciálních třídách. Krejčí chce, aby děti, které mají zájem chodit do speciálních tříd, do nich mohly nastoupit.
VideoNěkteří se vyhýbají placení za parkování zakrytím registrační značky. Hrozí za to pokuta
Někteří řidiči se snaží vyhnout placení za parkování, jednoduše překryjí registrační značku. I za to jim ale hrozí pokuta. „Zakrývání nebo jakákoliv manipulace s registrační značkou vozidla je v silničním provozu nepřípustná. Řidič je tedy povinen ji mít umístěnou na předepsaném místě tak, aby byla dobře čitelná,“ vysvětluje mluvčí Policie ČR Violeta Siřišťová. Městský úřad pak může takovému šoférovi uložit pokutu od dvou do pěti tisíc korun. Tvrdší tresty hrozí za jízdu v takovém autě – pokuta až deset tisíc korun, ale také zákaz činnosti až na osmnáct měsíců. Ani zakrytím části registrační značky se navíc často placení nevyhnou, strážníci totiž dokážou její zbývající část dohledat. Také monitorovací auta s kamerami si dokážou poradit s neúplnými značkami.
VideoNedostatek míst ve speciálních třídách je problém, říká Krejčí
Jen žádost nestačí. U Nové zelené úsporám teď bude potřeba renovační pas
Nová zelená úsporám (NZÚ) bude pokračovat, program se ale dočká změn. Zájemci třeba budou potřebovat takzvaný renovační pas. Odborníci v tomto dokumentu popíší, jaký je stav budovy a co s ní udělat. Stát již většinově nebude energeticky úsporné přestavby dotovat, pouze zajistí bezúročný úvěr. Na dotace budou mít nárok jen nízkopříjmové domácnosti.
Poslankyně Šichtařová se vzdává mandátu
Poslankyně z klubu SPD Markéta Šichtařová (Svobodní) oznámila, že se vzdává mandátu. Zdůvodňuje to tím, že nemá možnost pokračovat v plnění slibů voličům při stávajícím složení dolní komory. Reagovala tak na rozhodnutí sněmovny, která pustila do druhého čtení unijní zákon o digitálních službách, což označila za obrovské zklamání.
VideoDosud nepopsané osudy obětí holocaustu Romů a Sintů představuje nová databáze
Lidé si v pražské Ruzyni připomněli 83 let od hromadného transportu Romů a Sintů do koncentračního tábora v Osvětimi. Nacisté tam vyhladili většinu romské populace Čech a Moravy. Osudy obětí představuje také aktualizovaná databáze, která nově nabízí sto dosud nepopsaných příběhů.
Trumpova slova o brzkém konci války srazila ceny ropy i plynu
Ceny ropy po výstupu na více než tříletá maxima prudce klesají. Severomořský Brent odepisuje přes deset procent a vrátil se tak pod 90 dolarů za barel. Jde o reakci na slova prezidenta USA Donalda Trumpa, že válka na Blízkém východě by mohla brzy skončit. Zmírnily se tak obavy z dlouhodobého narušení dodávek suroviny na světové trhy kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Dolů jde i cena plynu pro Evropu. V tuzemsku v důsledku války výrazně zdražila nafta i benzin, uvedla společnost CSS.
Sněmovna posunula zákon o digitální ekonomice do dalšího kola projednávání
Sněmovna propustila do dalšího kola projednávání vládní návrh zákona o digitální ekonomice, který má přinést bezpečnější on-line prostředí. Reaguje na evropské nařízení DSA o digitálních službách a upravuje třeba pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě a má i víc chránit děti. Předloha odolala návrhu na zamítnutí, který vznesla Markéta Šichtařová (Svobodní, klub SPD). Šichtařová se později vzdala mandátu.
Hackeři získali gigabajty citlivých dat Slavia pojišťovny
Hackeři získali asi 150 gigabajtů citlivých dat Slavia pojišťovny, jedná se například o pojistné dokumenty, lékařské záznamy či přímou komunikaci s klienty. Za únik může chyba dodavatelské společnosti, informoval mluvčí instituce Václav Bálek. Slavia pojišťovna patří mezi významné české pojišťovny, je součástí skupiny SPGRoup.
