USA a Izrael podnikají další útoky na Írán, podle svědků jsou dosud nejhorší


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Pokračující izraelsko-americké útoky na Írán zabily podle dostupných informací desítky lidí. Izraelská armáda oznámila, že zahájila novou vlnu úderů na Teherán. Podle agentury AFP se ve městě ozývaly silné exploze. Stanice al-Džazíra píše, že útok na obytnou budovu ve východní části města zabil nejméně čtyřicet lidí, dalších pět lidí zahynulo ve městě Arák. Útoky přicházejí ve stejný den, kdy americký ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že Írán čekají nejintenzivnější údery od začátku ofenzivy.

Podle některých svědků patřily noční útoky na Teherán a západně od něj ležící město Karadž k nejhorším za dosavadních jedenáct dní trvající války, píše deník The New York Times (NYT). „Vypadá to, že útočí všude – na domy, školy, mešity i nemocnice. Pokud budou Teherán takhle bombardovat dalších deset dní, nic z něj nezbude,“ uvedl podle NYT tamní obyvatel Džavád.

Íránská organizace na ochranu lidských práv Human Rights Activists News Agency (HRANA), sídlící ve Spojených státech, v pondělí potvrdila útok na zdravotní centrum v Teheránu, sportovní stadion ve městě Jazd a dvě muzea v Isfahánu.

Každý izraelsko-americký útok na hustě osídlenou metropoli s téměř deseti miliony obyvatel si vyžádá civilní oběti, uvedl server Deutsche Welle (DW). Mezi důvody zmínil nedostatek možností, jak se chránit, protože íránské úřady nespouštějí poplachové sirény a lidé velmi často nemají možnost schovat se v krytech.

Trumpova slova o brzkém konci války srazila ceny ropy i plynu
Ropné pole společnosti Saudi Aramco v Saúdské Arábii, ilustrační snímek

Izraelsko-americké útoky poničily letiště ve městě Kermán na jihu země. Podle agentury Tasním útoky zničily dvě stará letadla, která již byla mimo provoz. Deník L'Orient-Le Jour upozornil, že Washington a Jeruzalém od začátku války zasáhly již několik mezinárodních letišť, včetně jednoho v Mehrábádu a Teheránu.

Izraelská armáda uvedla, že v noci na úterý zaútočila na Teheránskou univerzitu imáma Husajna. Tvrdí, že univerzita sloužila jako vojenské zařízení íránských revolučních gard, což z ní podle armády činilo „legitimní cíl“.

Izraelské útoky z minulého týdne na ropné rafinerie v Teheránu způsobily nad městem silný černý déšť, jehož toxicity se mnozí obyvatelé obávají. Videa z místa zachycují obrovské plameny a valící se kouř nad ropnými sklady. Obavy z vážných následků války vyjádřilo také UNESCO, do jehož seznamu světového dědictví patří Golestánský palác v Teheránu, který byl kvůli útokům poškozen.

Čína ztrátu ropy z Íránu pocítí, za ajatolláhy ale válčit nebude
Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí na návštěvě Číny v roce 1989

BBC: Přes 119 útoků na Írán

Stanice BBC v úterý potvrdila více než 119 útoků na Írán, včetně nejméně 56 z nich cílených na Teherán. Body vyznačené na mapě ukazují izraelsko-americké útoky napříč celým Teheránem, včetně měst Tabríz, Isfahán, Jazd, Natanz a dalších.

Důkazy ověřené pomocí satelitních snímků, které BBC zkoumala od začátku války zahájené 28. února, ukazují poškození jaderného zařízení v Natanzu. Nejméně jedenáct íránských námořních plavidel bylo poškozeno nebo zničeno při útocích na námořní základny Konárak a Bandar-Abbás. USA podle BBC uvedly, že jich potopily více než třicet.

Údaje o počtech mrtvých se různí. Íránský Červený půlměsíc oznámil, že počet obětí izraelsko-amerických útoků na Írán vzrostl na 1332. Organizace HRANA v pondělí uvedla, že počet obětí útoků v Íránu je 1761, včetně 194 dětí. Většina mrtvých jsou civilisté. Organizace také v pondělí zaznamenala 285 útoků v sedmnácti provinciích. V Izraeli dosud při íránských útocích zahynulo jedenáct civilistů a sedm amerických vojáků při íránském úderu v Kuvajtu a Saúdské Arábii, píše agentura Reuters.

NATO nad Tureckem zničilo íránskou balistickou raketu
Na Izrael mířily íránské rakety (9. 3. 2026)

Výběr redakce

Hackeři získali gigabajty citlivých dat Slavia pojišťovny

Hackeři získali gigabajty citlivých dat Slavia pojišťovny

před 39 mminutami
Ředitelé národních parků podpořili odvolaného šéfa toho krkonošského

Ředitelé národních parků podpořili odvolaného šéfa toho krkonošského

13:24Aktualizovánopřed 40 mminutami
Trumpova slova o brzkém konci války srazila ceny ropy i plynu

Trumpova slova o brzkém konci války srazila ceny ropy i plynu

10:41Aktualizovánopřed 43 mminutami
USA a Izrael podnikají další útoky na Írán, podle svědků jsou dosud nejhorší

USA a Izrael podnikají další útoky na Írán, podle svědků jsou dosud nejhorší

před 1 hhodinou
Reportéři ČT zmapovali kartelové dohody na české železnici

Reportéři ČT zmapovali kartelové dohody na české železnici

před 1 hhodinou
Merz poděkoval Babišovi za zachování muniční iniciativy pro Ukrajinu

Merz poděkoval Babišovi za zachování muniční iniciativy pro Ukrajinu

13:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Poslanci mají jednat o digitální ekonomice a potenciálně i o svých platech

ŽivěPoslanci mají jednat o digitální ekonomice a potenciálně i o svých platech

14:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
V Otrokovicích hořel sklad, z okolí se evakuovaly stovky lidí

V Otrokovicích hořel sklad, z okolí se evakuovaly stovky lidí

12:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trumpova slova o brzkém konci války srazila ceny ropy i plynu

Ceny ropy po výstupu na více než tříletá maxima prudce klesají. Severomořský Brent odepisuje přes deset procent a vrátil se tak pod 90 dolarů za barel. Jde o reakci na slova prezidenta USA Donalda Trumpa, že válka na Blízkém východě by mohla brzy skončit. Zmírnily se tak obavy z dlouhodobého narušení dodávek suroviny na světové trhy kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Dolů jde i cena plynu pro Evropu. V tuzemsku v důsledku války výrazně zdražila nafta i benzin, uvedla společnost CSS.
10:41Aktualizovánopřed 43 mminutami

USA a Izrael podnikají další útoky na Írán, podle svědků jsou dosud nejhorší

Pokračující izraelsko-americké útoky na Írán zabily podle dostupných informací desítky lidí. Izraelská armáda oznámila, že zahájila novou vlnu úderů na Teherán. Podle agentury AFP se ve městě ozývaly silné exploze. Stanice al-Džazíra píše, že útok na obytnou budovu ve východní části města zabil nejméně čtyřicet lidí, dalších pět lidí zahynulo ve městě Arák. Útoky přicházejí ve stejný den, kdy americký ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že Írán čekají nejintenzivnější údery od začátku ofenzivy.
před 1 hhodinou

Merz poděkoval Babišovi za zachování muniční iniciativy pro Ukrajinu

Německý kancléř Friedrich Merz (CDU) poděkoval premiérovi Andreji Babišovi (ANO) po úterním jednání v Berlíně za to, že zachoval muniční iniciativu pro Ukrajinu. Babiš vyzval Merze, aby Německo investovalo do přípojky dálnice k hranici u Chebu a kritizoval emisní povolenky. Merz se systému emisních povolenek zastal, připustil ale, že možná bude muset doznat změn.
13:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Írán tvrdí, že zadržel třicet podezřelých ze špionáže pro USA a Izrael

Íránské ministerstvo informací a bezpečnosti oznámilo zadržení třiceti osob včetně jednoho cizince. Tvrdí, že jsou podezřelí ze špionáže ve prospěch Izraele a Spojených států. Cizinec, jehož státní příslušnost nebyla zveřejněna, byl zatčen na severovýchodě Íránu.
před 2 hhodinami

Konflikt s Íránem by neměl zastínit Ukrajinu, shodli se prezidenti Česka a Lotyšska

Česko a Lotyšsko sdílejí podle lotyšského prezidenta Edgarse Rinkévičse podobný pohled na konflikt na Blízkém východě. Neměl by ale zastínit situaci na Ukrajině, řekl v úterý v Rize po jednání se svým českým protějškem Petrem Pavlem. Podle české hlavy státu bude mít blízkovýchodní konflikt přímý dopad na Evropu, a je tudíž v jejím zájmu o důsledcích diskutovat a hledat společný přístup.
12:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Evropský odklon od jádra byla chyba, přiznala na summitu von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila v úterý na pařížském summitu o civilním využití nukleární energie evropský odklon od jaderné energie z nedávné minulosti za chybu. Jaderná energie je klíčem k dosažení evropské energetické nezávislosti, řekl na úvod akce francouzský prezident Emmanuel Macron. Evropa podle něj musí sjednotit své standardy, lépe propojit energetický trh a konsolidovat rámec státní podpory. Pro podporu jádra se vyslovil i slovenský premiér Robert Fico (Smer).
14:25Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Izrael bombardoval Libanon, Hizballáh útočil na židovský stát i Sýrii

Izraelská letadla v noci na úterý bombardovala několik cílů na jihu a východě Libanonu, podle agentury AFP šlo o sídla proíránského teroristického hnutí Hizballáh. Izraelská armáda pak opět vyzvala k evakuaci oblastí Libanonu jižně od řeky Lítání a varovala před dalším úderem. Hizballáh v ranních hodinách podle televize al-Džazíra naopak zaútočil na sever židovského státu a jeho vojáky v Libanonu. Sýrie navíc obvinila toto hnutí z odpálení střel na svou základnu.
09:16Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Čína ztrátu ropy z Íránu pocítí, za ajatolláhy ale válčit nebude

Blízkovýchodní válka znervózňuje Čínu, která odebírá ve velkém ropu z Íránu a v regionu má své ekonomické i strategické zájmy. Podle expertů se ale Si Ťin-pching pragmaticky odmítá vojensky angažovat na straně Teheránu, aby udržel stabilní vztahy s USA. Někteří analytici se domnívají, že v krátkodobém horizontu může konflikt nahrát Tchaj-wanu, protože Pekingu ukázal, čeho jsou Američané schopni.
11:38Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...