Írán tvrdí, že zadržel třicet podezřelých ze špionáže pro USA a Izrael

Íránské ministerstvo informací a bezpečnosti oznámilo zadržení třiceti osob včetně jednoho cizince. Tvrdí, že jsou podezřelí ze špionáže ve prospěch Izraele a Spojených států. Cizinec, jehož státní příslušnost nebyla zveřejněna, byl zatčen na severovýchodě Íránu.
Agentura Mízán, která spadá pod íránskou justici, tvrdí, že cizinec prováděl špionáž pro dvě nejmenované země Perského zálivu, a to ve prospěch „americko-sionistického nepřítele“. Zadržený podle íránských úřadů předával informace o umístění a pohybu bezpečnostních vojenských složek a také informace o vojenských zařízeních.
Teherán dlouhodobě oznamuje zatčení íránských občanů, kteří podle úřadů prováděli výzvědnou činnost ve prospěch Izraele, USA či dalších zemí.
Írán také v minulosti zadržel a věznil několik občanů západních zemí či osob s dvojím občanstvím, které využíval k vytváření diplomatického nátlaku. V mnoha případech byli tito lidé obviněni z protistátních aktivit. Několik západních občanů režim nadále zadržuje.
Od 28. února, kdy Izrael a Spojené státy zahájily útoky proti Íránu, vyzývají tamní úřady obyvatelstvo k ostražitosti a k hlášení podezřelého chování, jako například pořizování fotografií či videozáběrů objektů důležitých pro národní bezpečnost.