Konflikt s Íránem by neměl zastínit Ukrajinu, shodli se prezidenti Česka a Lotyšska


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Česko a Lotyšsko sdílejí podle lotyšského prezidenta Edgarse Rinkévičse podobný pohled na konflikt na Blízkém východě. Neměl by ale zastínit situaci na Ukrajině, řekl v úterý v Rize po jednání se svým českým protějškem Petrem Pavlem. Podle české hlavy státu bude mít blízkovýchodní konflikt přímý dopad na Evropu, a je tudíž v jejím zájmu o důsledcích diskutovat a hledat společný přístup.

Prezidenti hovořili i o pokračování podpory Ukrajiny, která již více než čtyři roky čelí plnohodnotné ruské invazi. Pavel zopakoval, že výsledek války bude zásadní pro evropskou bezpečnost, a proto je nutné Kyjev podporovat všemi možnými prostředky. Rinkévičs ocenil tuzemské zapojení do mise Severoatlantické aliance v Lotyšsku. Zmínil se také o české iniciativě zajišťující munici pro ukrajinskou armádu, která podle něj byla pro Kyjev důležitá v kritickém čase.

Válka proti Íránu je téměř u konce, tvrdí Trump
Donald Trump

Tématem jednání obou hlav států byla rovněž obchodní spolupráce. Příležitosti pro tuzemské firmy jsou podle Pavla především v oblasti bezpečnosti, obrany či dopravy. V obranném sektoru podle něj obě země mohou stavět na zkušenostech vojáků vlastních armád, ale i na poznatcích z války na Ukrajině.

Evropa se stala největším dovozcem zbraní, mezi státy vede Ukrajina
Zkouška rakety ATACMS

