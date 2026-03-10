Konflikt s Íránem by neměl zastínit Ukrajinu, shodli se prezidenti Česka a Lotyšska

Česko a Lotyšsko sdílejí podle lotyšského prezidenta Edgarse Rinkévičse podobný pohled na konflikt na Blízkém východě. Neměl by ale zastínit situaci na Ukrajině, řekl v úterý v Rize po jednání se svým českým protějškem Petrem Pavlem. Podle české hlavy státu bude mít blízkovýchodní konflikt přímý dopad na Evropu, a je tudíž v jejím zájmu o důsledcích diskutovat a hledat společný přístup.
Prezidenti hovořili i o pokračování podpory Ukrajiny, která již více než čtyři roky čelí plnohodnotné ruské invazi. Pavel zopakoval, že výsledek války bude zásadní pro evropskou bezpečnost, a proto je nutné Kyjev podporovat všemi možnými prostředky. Rinkévičs ocenil tuzemské zapojení do mise Severoatlantické aliance v Lotyšsku. Zmínil se také o české iniciativě zajišťující munici pro ukrajinskou armádu, která podle něj byla pro Kyjev důležitá v kritickém čase.
Tématem jednání obou hlav států byla rovněž obchodní spolupráce. Příležitosti pro tuzemské firmy jsou podle Pavla především v oblasti bezpečnosti, obrany či dopravy. V obranném sektoru podle něj obě země mohou stavět na zkušenostech vojáků vlastních armád, ale i na poznatcích z války na Ukrajině.