Škoda Auto zůstává hvězdou poblikávajícího koncernu Volkswagen

Automobilka Škoda Auto v úterý oznámila, že v loňském roce zvýšila provozní zisk o 8,5 procenta na 2,5 miliardy eur (60,85 miliardy korun). Naopak její mateřský koncern Volkswagen reportoval propad provozního zisku o 53 procent na 8,9 miliardy eur (216,6 miliardy korun) a čistého zisku o 44 procent na 6,9 miliardy eur (167,9 miliardy korun).
Tuzemská automobilka informovala i o dalších svých příznivých hospodářských výsledcích. Tržby jí stouply na 30,1 miliardy eur (732,7 miliardy korun) z 27,8 miliardy eur předloni. V loňském roce dodala také více vozů: celosvětově 1 043 900, což meziročně byl nárůst o 12,7 procenta. V Evropě byla Škoda třetí nejprodávanější značkou. Celosvětově pak vyrobila 1,065 milionu vozů, meziročně o 15 procent více. Hranici milionu vyrobených aut společnost překonala poprvé za šest let.
Škoda celosvětově zaměstnává zhruba 40 tisíc lidí, v Česku má tři výrobní závody. Výrobní kapacity má také v dalších zemích, například v Číně, Indii a na Slovensku. V současnosti nabízí zákazníkům dvanáct modelových řad: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq, Slavia, Kylaq a Kushaq.
Volkswagen má stále potíže
Vedle zisku klesly loni koncernu Volkswagen i tržby: o 0,8 procenta na 321,9 miliardy eur. Počet vozů dodaných zákazníkům globálně klesl o půl procenta na 8,98 milionu. V Evropě koncern zaznamenal nárůst prodeje, ten však nevyrovnal pokles odbytu v Číně a Severní Americe.
Důvodem potíží byly především náklady dceřiné společnosti Porsche v souvislosti se změnou strategie prodloužení životnosti spalovacích motorů, které se promítly do výsledků mateřské společnosti. Tyto náklady Volkswagen vyčíslil na 4,7 miliardy eur. Dopady amerických cel pak automobilka stanovila na 2,9 miliardy eur, z toho 1,2 miliardy eur ve druhém čtvrtletí.
Loňská situace do určité míry kopíruje rok 2024, kdy se také dařilo tuzemské dceřiné automobilce, zatímco mateřský německý koncern měl trable. Škoda Auto tehdy provozní zisk zvýšila, zatímco Volkswagenu klesl. O patnáct procent se mu tenkrát meziročně snížil provozní zisk a čistý klesl dokonce o třicet procent. Zvažoval tehdy i zavření některých svých německých závodů, hrozily stávky.