Slovenský úřad uložil českým a slovenským výrobcům kabelů rekordní pokutu


před 50 mminutami

Slovenský antimonopolní úřad uložil desítce českých a slovenských výrobců a dodavatelů kabelů a jejich asociaci rekordní pokutu v celkové výši 97,4 milionu eur (2,4 miliardy korun) za kartelovou dohodu při stanovování cen zboží. Rozhodnutí v případu zatím není pravomocné.

Mezi potrestanými subjekty jsou například společnosti Prysmian Kabely, Kablo Vrchlabí, Tele–Fonika Kabely CZ, Kabelovna Kabex, ale také Asociace výrobců kabelů a vodičů České republiky a Slovenské republiky. Dalším dvěma firmám včetně podniku Prakab Pražská Kabelovna úřad pokutu neuložil. Zdůvodnil to tím, že mu jako první poskytly důkazy o existenci kartelové dohody, na jejichž základě úřad provedl inspekci.

Uvedení podnikatelé podle instituce spolupracovali při stanovování konečné ceny kabelů s obsahem mědi či hliníku, čímž omezovali cenovou konkurenci. To mohlo vést k vyšším cenám pro zákazníky. Úřad uložení pokuty oznámil v tiskové zprávě.

Zmíněné kabely se využívají ve stavebnictví, energetice, automobilovém a telekomunikačním sektoru. Na Slovensku má značný vliv na trh s výrobou a dodávkami kabelů automobilový průmysl, který je hnací silou ekonomiky země.

Antimonopolní úřad potrestal taxislužby z pražského letiště
