Česko sevřely silné mrazy, na Šumavě teploty klesly pod minus třicet


před 14 mminutami
Česko čeká mrazivý týden, mrznout bude i přes den. V noci a k ránu teploty klesnou i k minus šestnácti stupňům Celsia, v mrazových lokalitách ještě níže. V pondělí ráno bylo nejchladněji zřejmě na stanici Perla na šumavské Kvildě, kde k ránu naměřili minus 30,6 stupně. Nad nulu se nejvyšší teploty dostanou v pátek, na Moravě a ve Slezsku zřejmě až v dalších dnech, vyplývá z týdenní předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Meteorologové na silné noční mrazy, kdy teploty klesnou pod minus dvanáct stupňů, vydali výstrahu. Platí do čtvrtečního rána pro většinu republiky s výjimkou středních Čech, Prahy a východní Moravy. Ojediněle se podle ČHMÚ mohou k ránu objevit také mrznoucí mlhy a námraza.

Na většině území v pondělí teploty klesly k pěti až patnácti stupňům pod nulou, například v Šumperku bylo kolem minus sedmnácti stupňů Celsia a Černá v Pošumaví hlásila víc než 22 stupňů pod nulou. Naměřené nejnižší teploty se ještě mohou měnit, protože k ránu se stále ochlazovalo. „Nejchladnější stanicí zůstane s velkou pravděpodobností Kvilda, Perla, jen je otázkou s jakou hodnotou. Nad ránem zde zatím bylo minus 30,6 stupně Celsia,“ informovali ráno meteorologové. Tepleji bylo podle meteoroložky ČT Milady Křížové v Děčíně nebo Žatci, kde ráno byly teploty kolem minus dvou stupňů.

V příštích dnech bude většinou svítit slunce, teploty se ale nedostanou přes nulu, což meteorologové označují za ledové dny.

„Silný mráz ještě očekáváme i ve čtvrtek,“ poznamenala Křížová. „Do střední Evropy se začne přesouvat teplá fronta. Přinese k nám více oblačnosti a dokonce už ve čtvrtek můžeme v Čechách místy očekávat sněžení,“ uvedla. Teploty jsou podle ní zatím hůře předpověditelné. „Vypadá to, že v Čechách už by se mohly dostat nad nulu,“ přiblížila a doplnila, že na Moravě a ve Slezsku budou teploty zůstávat nízké.

„Velká změna počasí přijde v pátek, kdy očekáváme přechod frontálního systému,“ avizovala Křížová, podle níž se to projeví tím, že srážky v nižších a středních polohách se postupně budou měnit v dešťové. „Ale tam, kde teploty budou stále pod nulou, mohou být srážky i mrznoucí a místy se může vytvářet i ledovka,“ dodala meteoroložka.

Teploty v následujících nocích klesnou až k minus šestnácti stupňům
Víkend bude podle aktuální předpovědi oblačný až zatažený, občas bude sněžit nebo pršet, nejvyšší teploty se budou pohybovat od nuly do plus pěti stupňů, na Moravě a ve Slezsku se maxima dostanou jen těsně nad nulu.

Nadcházející noci v Česku budou velmi mrazivé. Minimální teploty mohou místy klesnout dvanáct až šestnáct stupňů Celsia pod nulu. Výstraha meteorologů na silné mrazy platí od pondělního do čtvrtečního rána pro většinu republiky.
Sněhové jazyky a závěje hrozí až do nedělního odpoledne

Kvůli kombinaci prachového sněhu a silnějšího větru se budou do nedělního odpoledne v části republiky místy nadále tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.
Sněžku zasáhl orkán, v Krkonoších platí lavinové nebezpečí

Sněžku zasáhl v pátek vítr o síle orkánu. Vítr měl podle údajů z měřicí stanice na vrcholu hory krátce po 07:00 v nárazu rychlosti přes 123 kilometrů v hodině. Hranice orkánu je 117,7 kilometru v hodině. Horní úsek lanovky na Sněžku zřejmě kvůli silnému větru celý den nepojede, sdělil vedoucí provozu lanovky Jiří Špetla. Dolní úsek na Růžovou horu je v provozu. Aktuální informace o provozu lanovky jsou na webu, situace se může změnit. Ostatní krkonošské lanovky v kraji vítr neomezil.
Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo nehody i zpoždění autobusů

Sněžení ve středu na mnoha místech zkomplikovalo dopravu, na kluzkých a zasněžených cestách se stala řada nehod. V Jihlavě najelo auto, které dostalo smyk, do chodců a několik jich lehce zranilo. Ve Středočeském kraji nabíraly zpoždění autobusy. Kvůli výstraze meteorologů, kteří očekávají další sněžení a mráz, uzavřeli silničáři pro nákladní auta hlavní tah z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Řidiči by měli být na cestách opatrní.
Sněhové bouře zkomplikovaly v Polsku dopravu, sněží i na Slovensku

Sněhové bouře a silný vítr zasáhly během úterý a středy severní Polsko, což zkomplikovalo silniční, železniční i leteckou dopravu. Sněhová bouře, která se v noci na středu přehnala Varšavou a okolím, zkomplikovala situaci zejména na rychlostních silnicích v okolí metropole. Ty pokryl sníh a místy se na nich tvořila vrstva uježděné kluzké sněhové břečky, popsal server Onet.
Na přelomu roku bude sněžit, na horách má připadnout až 15 centimetrů sněhu

Během Silvestra a prvního dne nového roku má napadnout na severozápadě a severu Čech a v části Českomoravské vrchoviny kolem osmi centimetrů sněhu, na horách až patnáct centimetrů. Od středečního večera se mají zejména od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky. Od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne bude ve středních a západních Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku foukat vítr s nárazy kolem sedmdesáti kilometrů v hodině, uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Silvestr bude doprovázet sníh a silný vítr

Hory v Česku v tomto týdnu zasype sníh, sněžit bude i jinde, v nižších polohách mohou být srážky smíšené nebo dešťové. V noci bude mrznout, teploty i přes den budou kolem nuly. Od úterý meteorologové čekají silnější vítr, ve středu s nárazy až o rychlosti sedmdesát kilometrů v hodině. Budou se tak tvořit sněhové jazyky, na horách závěje a v noci hrozí náledí, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
