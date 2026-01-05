Česko sevřely silné mrazy, na Šumavě teploty klesly pod minus třicet

Česko čeká mrazivý týden, mrznout bude i přes den. V noci a k ránu teploty klesnou i k minus šestnácti stupňům Celsia, v mrazových lokalitách ještě níže. V pondělí ráno bylo nejchladněji zřejmě na stanici Perla na šumavské Kvildě, kde k ránu naměřili minus 30,6 stupně. Nad nulu se nejvyšší teploty dostanou v pátek, na Moravě a ve Slezsku zřejmě až v dalších dnech, vyplývá z týdenní předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové na silné noční mrazy, kdy teploty klesnou pod minus dvanáct stupňů, vydali výstrahu. Platí do čtvrtečního rána pro většinu republiky s výjimkou středních Čech, Prahy a východní Moravy. Ojediněle se podle ČHMÚ mohou k ránu objevit také mrznoucí mlhy a námraza.
Na většině území v pondělí teploty klesly k pěti až patnácti stupňům pod nulou, například v Šumperku bylo kolem minus sedmnácti stupňů Celsia a Černá v Pošumaví hlásila víc než 22 stupňů pod nulou. Naměřené nejnižší teploty se ještě mohou měnit, protože k ránu se stále ochlazovalo. „Nejchladnější stanicí zůstane s velkou pravděpodobností Kvilda, Perla, jen je otázkou s jakou hodnotou. Nad ránem zde zatím bylo minus 30,6 stupně Celsia,“ informovali ráno meteorologové. Tepleji bylo podle meteoroložky ČT Milady Křížové v Děčíně nebo Žatci, kde ráno byly teploty kolem minus dvou stupňů.
V příštích dnech bude většinou svítit slunce, teploty se ale nedostanou přes nulu, což meteorologové označují za ledové dny.
„Silný mráz ještě očekáváme i ve čtvrtek,“ poznamenala Křížová. „Do střední Evropy se začne přesouvat teplá fronta. Přinese k nám více oblačnosti a dokonce už ve čtvrtek můžeme v Čechách místy očekávat sněžení,“ uvedla. Teploty jsou podle ní zatím hůře předpověditelné. „Vypadá to, že v Čechách už by se mohly dostat nad nulu,“ přiblížila a doplnila, že na Moravě a ve Slezsku budou teploty zůstávat nízké.
„Velká změna počasí přijde v pátek, kdy očekáváme přechod frontálního systému,“ avizovala Křížová, podle níž se to projeví tím, že srážky v nižších a středních polohách se postupně budou měnit v dešťové. „Ale tam, kde teploty budou stále pod nulou, mohou být srážky i mrznoucí a místy se může vytvářet i ledovka,“ dodala meteoroložka.
Víkend bude podle aktuální předpovědi oblačný až zatažený, občas bude sněžit nebo pršet, nejvyšší teploty se budou pohybovat od nuly do plus pěti stupňů, na Moravě a ve Slezsku se maxima dostanou jen těsně nad nulu.