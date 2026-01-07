Mrazivé počasí pokračuje. Podívejte se, kde bude ve čtvrtek ještě chladněji než ve středu

Středa přinesla o něco teplejší ráno, než bylo to pondělní a zejména úterní. Trend velmi chladného počasí ale bude pokračovat ještě přinejmenším ve čtvrtek, teprve pátek bude znamenat lehké oteplení.
Teploty na jihu Čech na některých místech také ve středu po ránu klesly pod minus 20 stupňů Celsia. Ale mráz nebyl tak silný jako v pondělí a v úterý – hlavně proto, že chlad byl utlumený oblačností. Nejnižší hodnotu dnes naměřili ve Volarech na Prachaticku, kde bylo minus 21 stupňů Celsia.
Na šumavské stanici Perla u Kvildy na Prachaticku bylo ve středu minus 17,4 stupně Celsia. V pondělí tam mráz překonal hranici minus 30 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích naměřili meteorologové minus 8,1 stupně Celsia. V pondělí bylo ve městě po ránu téměř minus 15 stupňů Celsia.
Čtvrtek chladnější středy
Podle předpovědi Českého hydrometerologického ústavu se očekává, že ranní teploty budou ve čtvrtek ještě nižší než ve středu. Podívejte se, jaké hodnoty se předpokládají na sedmou ranní:
Už v pátek by se ale mělo oteplit a noční teploty by neměly klesnout pod minus 12 stupňů Celsia. Tato změna by ale měla přinést sněhové srážky, které by mohly vydržet i celý víkend. Další výhled je složitější, meteorologové o něm budou informovat, jakmile se předpovědi upřesní a ukáže se, který z mnoha scénářů je pravděpodobnější.