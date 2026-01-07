Mrazivé počasí pokračuje. Podívejte se, kde bude ve čtvrtek ještě chladněji než ve středu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČHMÚ, ČTK

Středa přinesla o něco teplejší ráno, než bylo to pondělní a zejména úterní. Trend velmi chladného počasí ale bude pokračovat ještě přinejmenším ve čtvrtek, teprve pátek bude znamenat lehké oteplení.

Teploty na jihu Čech na některých místech také ve středu po ránu klesly pod minus 20 stupňů Celsia. Ale mráz nebyl tak silný jako v pondělí a v úterý – hlavně proto, že chlad byl utlumený oblačností. Nejnižší hodnotu dnes naměřili ve Volarech na Prachaticku, kde bylo minus 21 stupňů Celsia.

Na šumavské stanici Perla u Kvildy na Prachaticku bylo ve středu minus 17,4 stupně Celsia. V pondělí tam mráz překonal hranici minus 30 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích naměřili meteorologové minus 8,1 stupně Celsia. V pondělí bylo ve městě po ránu téměř minus 15 stupňů Celsia.

Čtvrtek chladnější středy

Podle předpovědi Českého hydrometerologického ústavu se očekává, že ranní teploty budou ve čtvrtek ještě nižší než ve středu. Podívejte se, jaké hodnoty se předpokládají na sedmou ranní:

Už v pátek by se ale mělo oteplit a noční teploty by neměly klesnout pod minus 12 stupňů Celsia. Tato změna by ale měla přinést sněhové srážky, které by mohly vydržet i celý víkend. Další výhled je složitější, meteorologové o něm budou informovat, jakmile se předpovědi upřesní a ukáže se, který z mnoha scénářů je pravděpodobnější.

Výběr redakce

Prezident Turka ministrem nejmenuje, sdělil po novoročním obědě Babiš

Prezident Turka ministrem nejmenuje, sdělil po novoročním obědě Babiš

09:28Aktualizovánopřed 1 mminutou
Američané se zmocnili pronásledovaného tankeru

Američané se zmocnili pronásledovaného tankeru

10:15Aktualizovánopřed 5 mminutami
Zelenskyj vyjádřil po příletu na Kypr naději, že se blíží členství Ukrajiny v EU

Zelenskyj vyjádřil po příletu na Kypr naději, že se blíží členství Ukrajiny v EU

13:35Aktualizovánopřed 5 mminutami
Bílý dům od Venezuely požaduje omezení vztahů s Čínou i Ruskem

Bílý dům od Venezuely požaduje omezení vztahů s Čínou i Ruskem

15:29Aktualizovánopřed 21 mminutami
Saúdi útočí v Jemenu, na Sokotře uvázly stovky turistů

Saúdi útočí v Jemenu, na Sokotře uvázly stovky turistů

09:20Aktualizovánopřed 39 mminutami
Babiš čeká s vložením akcií Agrofertu do fondu na souhlasy ze zahraničí

Babiš čeká s vložením akcií Agrofertu do fondu na souhlasy ze zahraničí

před 54 mminutami
Armáda ostřeluje kurdské čtvrti v Aleppu, tisíce Syřanů prchají

Armáda ostřeluje kurdské čtvrti v Aleppu, tisíce Syřanů prchají

před 57 mminutami
USA by mohly obsadit Grónsko „do půl hodiny“. Cest je ale víc

USA by mohly obsadit Grónsko „do půl hodiny“. Cest je ale víc

15:08Aktualizovánopřed 59 mminutami

Aktuálně z rubriky Věda

Mrazivé počasí pokračuje. Podívejte se, kde bude ve čtvrtek ještě chladněji než ve středu

Středa přinesla o něco teplejší ráno, než bylo to pondělní a zejména úterní. Trend velmi chladného počasí ale bude pokračovat ještě přinejmenším ve čtvrtek, teprve pátek bude znamenat lehké oteplení.
před 1 hhodinou

Astronomové analyzovali signály z mezihvězdného objektu 3I/Atlas

Objekt 3I/Atlas, který odborníci poprvé zpozorovali v červenci teleskopem ATLAS v Chile, je teprve třetím mezihvězdným objektem, který astronomové ve Sluneční soustavě identifikovali. Jeho neobvyklá trajektorie naznačovala, že prolétá soustavou z neznámých oblastí. Vědci teď vyvrátili, že by mohlo jít o dílo inteligentní civilizace, jak se spekulovalo.
před 3 hhodinami

Češi popsali virus, který porušuje známá pravidla. Umí hackovat imunitu

Viry mají několik triků, jak se dostat hluboko do lidského těla. Obyčejně to mRNA viry dělají tak, že se chrání před imunitním systémem jakousi čepičkou. Jenže jeden virus ji nepotřebuje, popsala teď nová česká studie.
před 4 hhodinami

Naděje na existenci života na Europě klesla. Chybí klíčový faktor

Jupiterův měsíc Europa je na krátkém seznamu míst ve Sluneční soustavě, která jsou považována za slibná při pátrání po mimozemském životě, protože se pod jeho ledovou krustou pravděpodobně skrývá rozlehlý podzemní oceán. Nový výzkum ale podle agentury Reuters vyvolává otázky, jestli Europa skutečně disponuje podmínkami vhodnými pro život.
před 6 hhodinami

Teploty klesnou hluboko pod nulu. Mapa ukazuje, jak bude u vás

Pro středeční ráno platí výstraha před mrazem. Nejchladněji by podle meteorologů mělo být těsně před východem Slunce, tedy kolem sedmé hodiny ranní.
včera v 14:06

Vědci popsali, proč rakovina prsu metastazuje do mozku. Otevřeli cestu k léčbě

Rozsáhlá mezinárodní studie vedená vědci z Telavivské univerzity odhalila mechanismus, který umožňuje rakovině prsu metastazovat do mozku – což je vysoce smrtelný jev, pro který v současné době neexistuje účinná léčba. Podle autorů by to mohlo umožnit vývoj nových léků a také zlepšit schopnost včas metastázy odhalit.
včera v 12:40

Oběti domácího násilí mají silně poškozené mozky, ukázala studie

Ženy, které jejich partner opakovaně udeřil do hlavy nebo je škrtil, trpí poruchami paměti a řeči, nebo dokonce záchvaty. Zjistila to australská studie, která ukázala, jak vážné mohou být tyto dopady.
včera v 10:54

Spojené státy vyškrtly několik vakcín pro děti ze seznamu doporučovaných

Spojené státy snížily počet doporučených vakcín pro americké děti. Nově teď rodičům neposkytují žádné jasné pokyny například u očkování proti chřipce nebo rotavirům. Informovala o tom agentura AP, která krok označila za dosud nevídaný. Podle amerického ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho tento krok posiluje transparentnost očkovacího procesu.
včera v 10:17
Načítání...