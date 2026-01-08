Mrazy a sníh svírají Evropu, navíc se blíží bouře Goretti


Mráz a sníh působí dál potíže hlavně v dopravě v mnoha zemích Evropy. Další potíže se čekají kvůli bouři Goretti, která sílí nad Atlantikem, v některých částech jihozápadní Anglie platí výjimečné nejvyšší varování před nepříznivým počasím. Úřady poslaly výstrahu asi půl milionu lidí. Bouře by se v pátek mohla dostat až do Belgie a Nizozemska, kde sice fungují místní letiště, ta ale varují před dalším možným zpožděním nebo rušením letů. Také Německo a Polsko se připravují na zhoršení situace na silnicích a železnicích kvůli sněhu. Polsko dokonce využívá kvůli nedostupnému terénu koně k ostraze hranic. Potíže mají kvůli mrazům také mnozí řidiči v Česku.

Mráz a led komplikují pohyb chodců ve městech. Přibývá úrazů
Starší žena jde po zledovatělém chodníku

Od pátku bude sněžit a mírně se oteplí, v neděli se vrátí mrazy

V příštích dnech bude v Česku sněžit, na horách mohou napadnout až desítky centimetrů sněhu. V pátek a sobotu se mírně oteplí, denní teploty se mohou pohybovat i nad nulou. Poté se opět vrátí mrazivé dny, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ten později uvedl, že noc na čtvrtek byla nejchladnější nocí této zimy.
08:13Aktualizovánopřed 10 hhodinami

Mráz dál komplikuje dopravu v Evropě, ruší se i letecká spojení s Prahou

Zimní počasí opět narušilo dopravu v některých evropských zemích, na něž udeřila první letošní zimní bouře Goretti. Amsterdamské letiště Schiphol zrušilo stovky letů, v Paříži nejezdily autobusy a nevyjely i některé vlaky Eurostar z Londýna. Ruzyňské letiště hlásí zrušení všech spojů s Nizozemskem a zpoždění letů mezi Francií a Českem.
včeraAktualizovánovčera v 18:11

Mrazivé počasí pokračuje. Podívejte se, kde bude ve čtvrtek ještě chladněji než ve středu

Středa přinesla o něco teplejší ráno, než bylo to pondělní a zejména úterní. Trend velmi chladného počasí ale bude pokračovat ještě přinejmenším ve čtvrtek, teprve pátek bude znamenat lehké oteplení.
včera v 14:58

Teploty klesnou hluboko pod nulu. Mapa ukazuje, jak bude u vás

Pro středeční ráno platí výstraha před mrazem. Nejchladněji by podle meteorologů mělo být těsně před východem Slunce, tedy kolem sedmé hodiny ranní.
6. 1. 2026

Nízké teploty ohrožují hlavně nemocné, seniory či malé děti

Lidské tělo se lépe adaptuje na nízké teploty než na vysoké. Současné mrazy však přesto podle přednosty Kardiologické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Miloše Táborského dopadají na některé rizikové skupiny. Patří mezi ně zejména chronicky, kardiovaskulárně a onkologicky nemocní. Ale také senioři a děti nízkého věku by se měli mít na pozoru před velmi nízkými teplotami.
6. 1. 2026

Změny klimatu byly zodpovědné za nejhorší extrémy počasí v roce 2025

Klima roku 2025 ochlazoval přirozený globální klimatický jev La Niňa, přesto patřil k těm nejteplejším v dějinách měření. To přineslo podle nové zprávy vědecké organizace World Weather Attribution (WWA) extrémní povětrnostní jevy, jež neúměrně zasáhly chudé komunity. Výzkumníci varují, že loňské katastrofy způsobené teplejším klimatem odhalily nerovnosti mezi chudými a bohatými státy, ale také limity adaptace lidstva.
5. 1. 2026

V úterý nad ránem očekávají meteorologové extrémní mrazy. Podívejte se, jak bude u vás

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na silné noční mrazy, kdy teploty klesnou až pod minus 12 stupňů. Platí do čtvrtečního rána pro většinu republiky s výjimkou středních Čech, Prahy a východní Moravy. Vizualizace ukazuje nejnovější předpověď pro jednotlivé stanice.
5. 1. 2026
