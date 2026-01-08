Mrazy a sníh svírají Evropu, navíc se blíží bouře Goretti

7 minut
Mráz a sníh působí dál potíže hlavně v dopravě v mnoha zemích Evropy. Další potíže se čekají kvůli bouři Goretti, která sílí nad Atlantikem, v některých částech jihozápadní Anglie platí výjimečné nejvyšší varování před nepříznivým počasím. Úřady poslaly výstrahu asi půl milionu lidí. Bouře by se v pátek mohla dostat až do Belgie a Nizozemska, kde sice fungují místní letiště, ta ale varují před dalším možným zpožděním nebo rušením letů. Také Německo a Polsko se připravují na zhoršení situace na silnicích a železnicích kvůli sněhu. Polsko dokonce využívá kvůli nedostupnému terénu koně k ostraze hranic. Potíže mají kvůli mrazům také mnozí řidiči v Česku.