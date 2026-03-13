Poslanci na mimořádné schůzi jednají o úpravě zákona o podpoře bydlení. Vládní novela počítá mimo jiné s tím, že podpora lidem ohroženým bytovou nouzí bude víc zacílená na lidi s vazbou na konkrétní region. Samotný zákon platí od 1. ledna, v účinnost mají opatření vstoupit v červenci. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) jsou ale v dokumentu technické nedostatky. Opoziční Piráti tvrdí, že avizované úpravy omezí potřebným přístup k pomoci.
Předloha omezuje poradenství v bydlení jen na lidi s vazbou ke správnímu obvodu kontaktního místa. Jde o ty, kteří mají ve správním obvodu trvalý pobyt, dva roky bydliště, nebo tam nejméně dva roky pracují či studují. Nárok na konzultaci mají mít navíc jen lidé, kteří pomoc státu potřebují. Budou muset prohlásit, že mají nevyhovující bydlení, či jim tento stav v příštích třech měsících hrozí, a sami si nezvládnou najít lepší bydlení.
Vládní novela už neobsahuje odklad spuštění podpory z července na září, jak původně navrhovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Kabinet tuto část z novely vypustil.
Zákon o podpoře bydlení přijatý v minulém volebním období je platný od ledna. Opatření mají fungovat od července. Zákon zřizuje nová kontaktní místa poskytující poradenství proti ztrátě bydlení. Jádro má podle podoby schválené minulou vládou tvořit 115 obvodů, ve kterých je bytová nouze v Česku nejhorší. Zároveň se má také zavést dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů, takzvané bydlení s ručením, a finanční příspěvky pro obce, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi.