Ceny nemovitostí loni vzrostly průměrně o dvanáct procent

Ceny nemovitostí stouply loni v Česku v celorepublikovém průměru meziročně o dvanáct procent, nájemní bydlení v některých regionech až o deset procent. Aktivitu na realitním trhu táhne Praha, u starší zástavby i Ústecký kraj. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace a společnosti Flat Zone.
Tempo růstu bylo loni nejvýraznější u starších, zejména panelových bytů, nejpomalejší pak u novostaveb, sdělil jednatel Flat Zone Milan Roček.
Ceny nemovitostí v posledních letech v tuzemsku výrazně vzrostly a dostupnost bydlení se pro mnohé obyvatele dlouhodobě snížila. Podle analýz poradenských, realitních či developerských společností jsou nejdražší nemovitosti v Praze, kde převyšují průměr České republiky.
Například starší byty v Praze a Brně jsou přibližně dvakrát dražší než v ostatních větších městech. Malá města s méně než deseti tisíci obyvateli Praha a Brno cenově převyšuje v průměru třikrát. Naopak mezi nejlevnější kraje patří například Ústecký, Karlovarský či Moravskoslezský kraj.
Staví se málo
Podle Ročka by sice rychlejší výstavba mohla zvýšit dostupnost bydlení, musí být ale koncentrována v místech, kde je vysoká poptávka. „Také v roce 2025 byla základním problémem českého bytového trhu skutečnost, že se staví málo v místech, kam dlouhodobě směřuje velká poptávka. Tedy v Praze, Brně a okolí těchto dvou metropolí a v krajských městech,“ uvedl Roček.
Realitní trh v Česku si v loňském roce udržel růstové tempo a meziročně prodeje vzrostly o jedenáct procent. I přes růst cen nemovitostí se v Česku poměrně daří prodejům bytů. „Trh byl aktivní. Neustále nám rostou počty prodaných bytů a rodinných domů někdy od začátku roku 2023. A loňský rok byla ta dynamika skoro stejná jako v předcházejících dvou letech,“ komentoval vývoj Roček.
V tuzemsku se loni prodalo o 6500 více bytů a domů než v roce 2024. Nejvíce starších bytů se prodávalo v Praze a Ústeckém kraji. O nové byty byl největší zájem v hlavním městě a v Jihomoravském a Středočeském kraji. Starší byty loni zdražily nejvýrazněji ze všech typů vlastnického bydlení, a to o 18 procent.
O stejnou hodnotu zdražoval tento typ nemovitostí v Praze, o procentní bod nižší byl nárůst v regionech. Ceny novostaveb vzrostly u prvoprodejů o devět procent a u následných prodejů zánovních novostaveb o 13 procent. O stejná procenta rostly ceny nových bytů i v Praze. Rodinné domy v průměru zdražily o 14 procent.
Podle dat Flat Zone byly loni v Česku v osobním vlastnictví téměř dva miliony bytů a přes 2,1 milionu rodinných domů. Přes 614 tisíc bytů bylo v cihlových domech, kterých bylo zhruba 133 tisíc. Více než milion bytů v osobním vlastnictví bylo ve zhruba 70 tisících panelových domech, které se nachází především ve velkých městech.
Podražily i nájmy
V regionech vyjma Prahy bylo loni k dlouhodobému pronájmu nabízeno přes 18 500 bytů. Bylo to o téměř sedm tisíc více než v roce 2024. V hlavním městě se k dlouhodobému pronájmu nabízelo pět tisíc bytů, což je zhruba o pět set méně než v roce 2024.
Nájemní bydlení v tuzemsku zdražovalo vloni meziročně nejčastěji o čtyři až šest procent, v některých regionech to ale bylo i až o desetinu. Nejrychleji zdražovalo nájemné v Moravskoslezském kraji. V Praze nájmy rostly oproti roku 2024 o čtyři až dvanáct procent podle lokality.
Hypotéky jsou v kurzu
Zájem o hypotéky loni rostl. Podle statistik České bankovní asociace Hypomonitor poskytly banky a stavební spořitelny loni hypoteční úvěry za 406 miliard korun, což byl meziroční nárůst o 48 procent. Jednalo se o druhý největší objem za třicet let hypotečního trhu v Česku, nejvyšší byl v roce 2021.
Nové úvěry bez refinancování stouply loni o 41 procent na 321 miliard korun, což znamenalo také druhý nejsilnější rok. Úrokové sazby v prosinci zůstaly v průměru pod 4,5 procenta. Podle posledních dat pak banky a stavební spořitelny poskytly v letošním lednu hypoteční úvěry za 35,5 miliardy korun, což je o 4,4 procenta méně než v prosinci, ale o 57 procent více ve srovnání s loňským lednem.
„Tak, jak nám rostou ceny nemovitostí, tak nám rostou i hypotéky. Když se na to podíváme z pohledu meziročního srovnání na panelovém bytě v Brně, tak splátka na hypotéku nám vzrostla zhruba o 5500 korun na průměrný třeba 75metrový starší byt v paneláku, ačkoli klesly úrokové sazby,“ uvedl Roček.
