Banky poskytly v únoru hypotéky za 40,5 miliardy korun

Banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem a o 59 procent více ve srovnání s loňským únorem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o desetinu na 29,7 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru nepatrně klesly na 4,46 procenta z lednových 4,48 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
„Poptávka po hypotékách je nadále extrémně vysoká, měsíční objem přes 40 miliard korun jsme naposledy zaznamenali na konci roku 2021. Není to překvapením, od 1. dubna začíná platit nová regulace ‚investičních hypoték‘. Chystané zpřísnění podmínek vždy vyvolá vlnu předzásobení. Poptávku přiživuje i vyšší zájem o refinancování, které tvoří už více než čtvrtinový podíl, což delší dobu nepamatujeme,“ uvedl produktový manažer půjček na bydlení Raiffeisenbank Milan Voldřich.
Počet nových hypoték v únoru narostl o 6,7 procenta meziměsíčně na 6414 kusů, což je o pětinu více než před rokem.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v únoru stoupl na 10,8 miliardy korun. To je o 53 procent více než průměrných 7,1 miliardy refinancovaných v loňském roce. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték vzrostl na 26,7 procenta, což je nad loňským průměrem 20,7 procenta.
„V březnu očekáváme, že současný silný trend bude pokračovat, neboť se budou ještě zpracovávat žádosti podané v únoru. Nicméně do dalších měsíců by se již mohla negativně promítnout aktuální geopolitická situace, která jen za poslední dva týdny poslala například tříleté úrokové swapy o 60 bazických bodů výše“, upozornil produktový manažer půjček na bydlení Komerční banky Ondřej Šuchman.
Průměrná úroková sazba u nových hypoték byla v únoru o 0,26 procentního bodu níže než sazba 4,72 procenta před rokem, což snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o 0,7 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 700 korun. Pro srovnání průměrná hodnota hypoteční sazby v roce 2025 dosáhla 4,58 procenta v porovnání se sazbou 5,07 procenta v roce 2024.
Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky v únoru 2026 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2025 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 2000 korun. Průměrná hodnota skutečně nově poskytnuté hypotéky v únoru stoupla na 4,63 milionu korun, tedy téměř o tři procenta meziměsíčně. Je tak o 16 procent vyšší, než byla před rokem.