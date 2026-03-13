Banky poskytly v únoru hypotéky za 40,5 miliardy korun


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem a o 59 procent více ve srovnání s loňským únorem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o desetinu na 29,7 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru nepatrně klesly na 4,46 procenta z lednových 4,48 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na trhu.

„Poptávka po hypotékách je nadále extrémně vysoká, měsíční objem přes 40 miliard korun jsme naposledy zaznamenali na konci roku 2021. Není to překvapením, od 1. dubna začíná platit nová regulace ‚investičních hypoték‘. Chystané zpřísnění podmínek vždy vyvolá vlnu předzásobení. Poptávku přiživuje i vyšší zájem o refinancování, které tvoří už více než čtvrtinový podíl, což delší dobu nepamatujeme,“ uvedl produktový manažer půjček na bydlení Raiffeisenbank Milan Voldřich.

Počet nových hypoték v únoru narostl o 6,7 procenta meziměsíčně na 6414 kusů, což je o pětinu více než před rokem.

Banky poskytly v lednu hypotéky za 35,5 miliardy korun
Ilustrační snímek

Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v únoru stoupl na 10,8 miliardy korun. To je o 53 procent více než průměrných 7,1 miliardy refinancovaných v loňském roce. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték vzrostl na 26,7 procenta, což je nad loňským průměrem 20,7 procenta.

„V březnu očekáváme, že současný silný trend bude pokračovat, neboť se budou ještě zpracovávat žádosti podané v únoru. Nicméně do dalších měsíců by se již mohla negativně promítnout aktuální geopolitická situace, která jen za poslední dva týdny poslala například tříleté úrokové swapy o 60 bazických bodů výše“, upozornil produktový manažer půjček na bydlení Komerční banky Ondřej Šuchman.

Krize bydlení se prohlubuje, zdražují i panelové byty
Panelový dům

Průměrná úroková sazba u nových hypoték byla v únoru o 0,26 procentního bodu níže než sazba 4,72 procenta před rokem, což snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o 0,7 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 700 korun. Pro srovnání průměrná hodnota hypoteční sazby v roce 2025 dosáhla 4,58 procenta v porovnání se sazbou 5,07 procenta v roce 2024.

Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky v únoru 2026 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2025 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 2000 korun. Průměrná hodnota skutečně nově poskytnuté hypotéky v únoru stoupla na 4,63 milionu korun, tedy téměř o tři procenta meziměsíčně. Je tak o 16 procent vyšší, než byla před rokem.

Bydlení s novým partnerem přináší po padesátce víc štěstí než svatba, ukázal výzkum
Ilustrační foto

Výběr redakce

V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Česko končí s repatriačními lety z Blízkého východu, oznámilo ministerstvo

Česko končí s repatriačními lety z Blízkého východu, oznámilo ministerstvo

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Nový íránský vůdce vyzval v prvním prohlášení k uzavření Hormuzu

Nový íránský vůdce vyzval v prvním prohlášení k uzavření Hormuzu

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Izrael tvrdí, že udeřil na další zařízení íránského jaderného programu

Izrael tvrdí, že udeřil na další zařízení íránského jaderného programu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Írán a Hizballáh rozdrtíme, řekl Netanjahu. Promluvil poprvé od začátku úderů

Írán a Hizballáh rozdrtíme, řekl Netanjahu. Promluvil poprvé od začátku úderů

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Ceny ropy stouply nejvýš za téměř čtyři roky

Ceny ropy stouply nejvýš za téměř čtyři roky

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Velvyslanec USA při NATO sepsul Česko kvůli výdajům na obranu, Babiš se ohradil

Velvyslanec USA při NATO sepsul Česko kvůli výdajům na obranu, Babiš se ohradil

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Hrad Loket vznikl o sto let dříve, než se předpokládalo, odhalili archeologové

Hrad Loket vznikl o sto let dříve, než se předpokládalo, odhalili archeologové

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Banky poskytly v únoru hypotéky za 40,5 miliardy korun

Banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem a o 59 procent více ve srovnání s loňským únorem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o desetinu na 29,7 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru nepatrně klesly na 4,46 procenta z lednových 4,48 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
před 10 mminutami

SPD navrhne zrušení volby poštou. I když stížnosti na ni v podstatě nechodily

Hnutí SPD navrhne zrušit korespondenční volbu, její vládní partneři s otevřením této debaty souhlasí. Krok naopak kritizují opoziční zákonodárci, kteří novinku v minulém volebním období prosadili.
před 26 mminutami

Česko končí s repatriačními lety z Blízkého východu, oznámilo ministerstvo

Česko končí s repatriačními lety z Blízkého východu pro lidi, kterým návrat domů zkomplikovala íránská válka. Čtvrteční dvanáctý repatriační let byl poslední, oznámilo v podvečer ministerstvo zahraničních věcí (MZV). Celkem se těmito spoji z konfliktem zasažených oblastí vrátilo více než 1500 českých občanů, doplnil resort. Repatriační lety armádními letouny a letadly společnosti Smartwings stát spustil poté, co Izrael a USA koncem února vojensky napadly Írán.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Autům z Číny vjezd zakázán. Firmy či armáda se obávají možné špionáže

Společnost Orlen Unipetrol zakázala čínským autům vjezd do svých čtyř tuzemských areálů. Důvodem je obava z kybernetických a špionážních hrozeb. Také některé tuzemské úřady před čínskými vozidly varují. Moderní auta jsou neustále připojená k internetu a mapují pomocí senzorů i kamer svět kolem sebe. Například usnadňují řidiči parkování, nebo hlídají bezpečnost posádky. Tyto užitečné funkce se však můžou potenciálně proměnit v nástroj špionáže.
před 8 hhodinami

Velvyslanec USA při NATO sepsul Česko kvůli výdajům na obranu, Babiš se ohradil

Velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker zkritizoval na síti X Česko za nedostačující výdaje na obranu, příspěvek sdílela v českém překladu také americká ambasáda v Praze. Whitaker sdílel článek, v němž se píše, že tuzemský rozpočet na letošek nedosahuje závazku na obranu v rámci NATO. Podle velvyslance musí všichni spojenci nést svůj díl odpovědnosti „bez výmluv a výjimek“. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně ve sněmovně slíbil, že Česko závazky bude plnit. Později napsal, že obranné výdaje tuzemska letos dvě procenta HDP přesáhnou.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

VideoNATO vám dá úkol a čeká, že ho splníte, říká Žáček

„Byli jsme ležérní v naplňování těch dvou procent a mysleli jsme si, že nám to projde,“ hodnotí člen sněmovního výboru pro obranu Pavel Žáček (ODS) letité nedodržování závazků vůči NATO ohledně výdajů na obranu ze strany Česka, které je členem Severoatlantické aliance již rovných 27 let. Zároveň poslanec připomněl, že aktuální závazek už není dvě procenta HDP, ale tři a půl. „NATO vám dá úkol a čeká, že ho splníte,“ zdůraznil. V Interview ČT24 odpovídal na otázky Daniela Takáče mimo jiné ohledně funkčnosti a schopností NATO, pozice Česka v rámci Aliance, výdajů na obranu či hospodaření s nimi za minulých vlád.
před 10 hhodinami

Poslanci podpořili zákon o účetnictví, interpelovali premiéra i ministry

Poslanci na čtvrteční schůzi v prvním čtení podpořili návrh zákona o účetnictví, který má kromě jiného zjednodušit podnikům a podnikatelům odpisy. Návrh předložila po volbách ještě bývalá vláda Petra Fialy (ODS). Sněmovna podpořila také novelu, která má veřejnosti zpřístupnit víc údajů o dopravě. V úvodu schůze zákonodárci schválili pravidla, podle nichž budou poslanecké kluby dostávat ze sněmovního rozpočtu peníze na svůj provoz. Odpoledne v dolní komoře probíhaly ústní interpelace na členy vlády.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Paliva výrazně zdražila, dle ministerstva prodejci situaci nezneužívají

Cena nafty v Česku za týden podle společnosti CCS stoupla o 5,79 koruny. Od konce února, kdy začala válka na Blízkém východě, stoupla o 7,79 koruny, jen za poslední den se zvýšila o šedesátník. Benzin zdražuje také, ale ne tak výrazně. Podle ministerstva financí se zatím neukazuje, že by prodejci pohonných hmot zneužívali konfliktu v Íránu k nepřiměřenému zvyšování marží.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Načítání...