Banky poskytly v lednu hypotéky za 35,5 miliardy korun

Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu hypoteční úvěry za 35,5 miliardy korun, což je o 4,4 procenta méně než před měsícem, ale o 57 procent více ve srovnání s loňským lednem. Nové úvěry bez refinancování klesly meziměsíčně o pět procent na 27,2 miliardy korun. Úrokové sazby nepatrně klesly na 4,48 procenta z prosincových 4,49 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
„Lednová čísla ukazují více než padesátiprocentní meziroční růst a hypoteční trh tak pokračuje v pozitivním trendu z minulého roku, který byl druhým nejúspěšnějším v celé jeho historii. Úrokové sazby se již čtvrtý měsíc po sobě drží na stejné úrovni lehce pod 4,5 procenta a výraznou změnu neočekáváme ani v únoru,“ uvedl produktový manažer hypoték Komerční banky Ondřej Šuchman.
Počet nových hypoték v lednu klesl o 5,5 procenta meziměsíčně na 6015 kusů, což je o 26 procenta více než před rokem.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v lednu klesl na 8,3 miliardy korun. To je ovšem stále o 17 procent více než průměrných 7,1 miliardy refinancovaných v loňském roce a o 112 procent nad 3,9 miliardy refinancovanými v roce 2024. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték vzrostl na 23,4 procenta, což je nad loňským průměrem 20,6 procenta.
Průměrná úroková sazba
Průměrná úroková sazba u nových hypoték tak zůstává víceméně stabilní od října loňského roku. Její lednová úroveň je tak o 0,3 procentního bodu níže než před rokem. Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky v lednu 2026 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2025 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 1400 korun.
Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v lednu mírně stoupla na 4,51 milionu korun, tedy téměř o jedno procento meziměsíčně. Její velikost je tak o 15 procent vyšší než 3,92 milionu korun před rokem.
„Lednový silný výsledek odráží jak sílu hypotečního trhu ze závěru loňského roku, tak i pravděpodobně plán České národní banky z listopadu zpřísnit kritéria pro takzvané investiční hypotéky od dubna letošního roku. Ten by měl společně s pokračujícím růstem cen nemovitostí nad příjmy domácností spíše tlumit hypoteční trh, zatímco hypoteční úroková sazba optikou růstu příjmů zůstane pro něj spíše podpůrná,“ upozornil ekonom asociace Jaromír Šindel.