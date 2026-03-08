Paliva v Česku dál zdražují, cena nafty stoupla od středy o tři koruny za litr

Konflikt na Blízkém východě dál tlačí nahoru ceny paliv, od středy vystoupaly ceny pohonných hmot v Česku o další koruny. Nafta se v sobotu prodávala za průměrných 38,01 koruny za litr, což je o tři koruny více než ve středu. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se od středy do soboty zvýšila v průměru o 1,24 koruny na 35,92 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Vláda chce situaci řešit monitorováním marží u čerpacích stanic, ministerstvo financí to uvedlo v pátek.
Předseda ODS Martin Kupka kritizoval vládu Andreje Babiše (ANO), že zdražování dostatečně neřeší a dosud nepřišla se skutečným řešením. „Některé naše pumpy zdražily ještě dřív, než jim dorazila dražší ropa. Prodávají zásoby nakoupené za staré ceny, ale účtují už ceny nové. Marže tak rychle rostou. A vláda Andreje Babiše? Téměř ohlušující ticho,“ napsal Kupka ČTK.
Podle Kupky je nyní potřeba jednat se zástupci čerpacích stanic a jejich řetězců, důsledně sledovat pohyb cen a marží a dočasně snížit spotřební daň na pohonné hmoty. „Před čtyřmi lety tyto kroky vedly ke zkrocení cen. Následně jsme měli jedny z nejnižších cen pohonných hmot v celé EU,“ dodal Kupka.
Resort financí začne monitorovat výši marží
Ministerstvo financí v pátek oznámilo, že začne monitorovat výši marží u čerpacích stanic. Chce zabránit jejich neúměrnému zvyšování v souvislosti s vývojem cen ropy, které na světových trzích zdražují po začátku konfliktu v Íránu.
Provozovatelé čerpacích stanic budou ministerstvu denně posílat údaje o cenách. Předávání dat začne 16. března, bude se ale týkat i cen za předchozí měsíc, takže informace bude možné srovnat se situací před vypuknutím konfliktu v Íránu.
„Růst nákupních cen pohonných hmot na burze se nesmí stát záminkou k umělému a neúměrnému navyšování marží, zejména u takto strategických komodit. Pokud se ukáže, že marže letí nahoru neúměrně, jsme připraveni využít všech nástrojů. Krajním řešením je i vydání cenového výměru o fixní výši marže,“ uvedla v pátek ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Bývalý poslanec Jiří Janeček (Přísaha) navrhl, aby stát využil vlastní síť čerpacích stanic společnosti Čepro, která provozuje značku EuroOil jako přirozený stabilizátor trhu. „Pokud státní síť nastaví dlouhodobě nízké a transparentní ceny, vznikne silný konkurenční tlak. Soukromí provozovatelé totiž nemohou ceny výrazně překračovat bez rizika ztráty zákazníků,“ uvedl Janeček ve vyjádření.
Prudké zdražování pohonných hmot v Česku bude podle analytiků, které ČTK už dříve oslovila, pokračovat. Výraznější zdražování očekávají u nafty.