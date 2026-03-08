Paliva v Česku dál zdražují, cena nafty stoupla od středy o tři koruny za litr


Konflikt na Blízkém východě dál tlačí nahoru ceny paliv, od středy vystoupaly ceny pohonných hmot v Česku o další koruny. Nafta se v sobotu prodávala za průměrných 38,01 koruny za litr, což je o tři koruny více než ve středu. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se od středy do soboty zvýšila v průměru o 1,24 koruny na 35,92 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Vláda chce situaci řešit monitorováním marží u čerpacích stanic, ministerstvo financí to uvedlo v pátek.

Předseda ODS Martin Kupka kritizoval vládu Andreje Babiše (ANO), že zdražování dostatečně neřeší a dosud nepřišla se skutečným řešením. „Některé naše pumpy zdražily ještě dřív, než jim dorazila dražší ropa. Prodávají zásoby nakoupené za staré ceny, ale účtují už ceny nové. Marže tak rychle rostou. A vláda Andreje Babiše? Téměř ohlušující ticho,“ napsal Kupka ČTK.

Podle Kupky je nyní potřeba jednat se zástupci čerpacích stanic a jejich řetězců, důsledně sledovat pohyb cen a marží a dočasně snížit spotřební daň na pohonné hmoty. „Před čtyřmi lety tyto kroky vedly ke zkrocení cen. Následně jsme měli jedny z nejnižších cen pohonných hmot v celé EU,“ dodal Kupka.

Ministerstvo financí začne monitorovat výši marží u čerpacích stanic
Benzinová stanice

Resort financí začne monitorovat výši marží

Ministerstvo financí v pátek oznámilo, že začne monitorovat výši marží u čerpacích stanic. Chce zabránit jejich neúměrnému zvyšování v souvislosti s vývojem cen ropy, které na světových trzích zdražují po začátku konfliktu v Íránu.

Provozovatelé čerpacích stanic budou ministerstvu denně posílat údaje o cenách. Předávání dat začne 16. března, bude se ale týkat i cen za předchozí měsíc, takže informace bude možné srovnat se situací před vypuknutím konfliktu v Íránu.

„Růst nákupních cen pohonných hmot na burze se nesmí stát záminkou k umělému a neúměrnému navyšování marží, zejména u takto strategických komodit. Pokud se ukáže, že marže letí nahoru neúměrně, jsme připraveni využít všech nástrojů. Krajním řešením je i vydání cenového výměru o fixní výši marže,“ uvedla v pátek ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila
Čerpací stanice (ilustrační foto)

Bývalý poslanec Jiří Janeček (Přísaha) navrhl, aby stát využil vlastní síť čerpacích stanic společnosti Čepro, která provozuje značku EuroOil jako přirozený stabilizátor trhu. „Pokud státní síť nastaví dlouhodobě nízké a transparentní ceny, vznikne silný konkurenční tlak. Soukromí provozovatelé totiž nemohou ceny výrazně překračovat bez rizika ztráty zákazníků,“ uvedl Janeček ve vyjádření.

Prudké zdražování pohonných hmot v Česku bude podle analytiků, které ČTK už dříve oslovila, pokračovat. Výraznější zdražování očekávají u nafty.

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Rusnok: Snižovat kvůli drahé ropě spotřební daň by bylo nebezpečné

Válka na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu už zvyšují ceny ropy na světových trzích. Podle bývalého guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, který byl hostem Otázek Václava Moravce, se může situace promítnout do vyšší inflace i pomalejšího ekonomického růstu. Varoval také před snahou reagovat na dražší pohonné hmoty snížením spotřební daně, které by podle něj bylo nešťastným krokem.
před 2 hhodinami

VideoDokončení páteřní dálniční sítě je prioritou, říká Bednárik

Lepší propojení mezi regiony, s evropskými zeměmi i kratší cestovní vzdálenosti – to vše přinese dokončení páteřní dálniční sítě. Právě to označil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v Událostech, komentářích z ekonomiky za jednu z největších priorit. Nejdůležitější je podle něj dobudování páteřní sítě dálnic a silnic prvních tříd. „Když už nedokončit do konce volebního období, tak aspoň je připravit tak, aby se daly dokončit do roku 2035,“ klade si za cíl Bednárik. Senátor Ondřej Lochman (STAN) považuje za prioritní práci na dálnici D0 označované jako Pražský okruh a dálnici D52 a D3. Dokončená dálniční síť bude mít podle obou diskutujících pozitivní vliv na českou ekonomiku. „Investice do toho, že budeme mít novou dálniční síť, která nám přinese vyšší HDP, znamená, že stát bude mít reálně více peněz a potom se bude lépe žít občanům,“ uvedl Lochman. Debatou provázeli Jakub Musil a Hana Vorlíčková.
před 5 hhodinami

VideoVyužijte jaro k revizi kotlů, vyzývají spotřebitele servisní firmy

Servisní firmy vyzývají k tomu, aby lidé s končící zimou nezapomněli na pravidelné revize kotlů a dalších spotřebičů. Podle jejich zkušeností se zákazníci ozývají hlavně během záruční doby zařízení, pak zájem často opadá.
před 11 hhodinami

Vláda neplánuje zvyšovat výdaje na obranu

Koalice už letos nebude zvyšovat výdaje na obranu nad plánovaných 155 miliard. Částka odpovídá 1,73 procenta HDP. Před finálním hlasováním o státním rozpočtu se na tom shodují všechny vládní strany. Poslanci budou rozhodovat ve středu. Nic na tom nemění ani apel amerického velvyslance. Nicholas Merrick v týdnu řekl, že Česko riskuje nesplnění svých závazků vůči NATO.
před 22 hhodinami

VideoJe úlohou vlády se ke zdražování pohonných hmot postavit, říká Pokorná Jermanová

Válka na Blízkém východě trvá již týden. I v pátek Izrael a USA bombardovaly íránské cíle. Naproti tomu Írán znovu vyslal rakety na Izrael a státy Perského zálivu. Kvůli ochromení dopravy v Hormuzském průlivu pak cena ropy roste a pociťují to i lidé u čerpacích stanic. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanova (ANO) a europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou shodly, že déletrvající růst ceny pohonných hmot by se odrážel také ve zdražování dalšího zboží. „Bude to v České republice úloha vlády se k tomu postavit a s tím pracovat,“ uvedla Pokorná Jermanová. Nerudová varovala před případným zastropováním cen – to by podle ní mohlo vést k nedostatku benzinu a nafty.
včera v 13:51

Sankce na ruskou ropu by se daly dál zmírnit, uvedl americký ministr financí

Sankce na ruskou ropu by se vzhledem k napjaté situaci na trhu kvůli válce v Íránu mohly dál zmírnit. Stanici Fox Business to řekl americký ministr financí Scott Bessent. Spojené státy už ve čtvrtek povolily indickým rafinériím nakupovat po omezenou dobu ruskou ropu, která už je naložená na tankerech.
včera v 03:37

Ministerstvo zahraničí: Čtvrteční let z Ammánu do Prahy byl plně hrazen státem

Cestující, které ve čtvrtek dopravilo letadlo Smartwings pronajaté státem z Ammánu do Prahy, nemuseli za dopravu nic uhradit. ČTK to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő, podle něhož byl let z Jordánska plně hrazený státem. Lidé, které ve čtvrtek po příletu oslovila redakce, ale uvedli, že museli podepsat závazek, že za let uhradí patnáct tisíc korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu tvrdil, že nikdo nic platit nebude. Ministr Petr Macinka (Motoristé) později v pátek sdělil, že Česko požádá o refundaci EU.
6. 3. 2026Aktualizováno6. 3. 2026
