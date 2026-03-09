Exploze poničila synagogu v Lutychu, starosta odsoudil antisemitismus

Budovou synagogy v belgickém Lutychu otřásl v pondělí nad ránem výbuch, který způsobil škody na její fasádě i domech v okolí. Nikdo neutrpěl zranění. Starosta města odsoudil čin jako násilný útok proti židům, informují belgická média. Policie uzavřela okolí synagogy a explozi vyšetřuje, podrobnosti zatím neuvedla.
„Co nejdůrazněji odsuzuji tento extrémně násilný antisemitský čin, který je v rozporu s tradičním lutyšským respektem k druhým,“ prohlásil podle televizní stanice RTBF starosta Willy Demeyer. Je nepřípustné, aby do města pronikal konflikt mající kořeny v zahraničí, uvedl v narážce na současnou situaci na Blízkém východě.
Podle jednoho ze svědků výbuch zničil hlavní okno synagogy a rozbil také okna protějších domů. Na místo dorazili policejní pyrotechnici a do vyšetřování se zapojilo také protiteroristické oddělení. Motiv ani další podrobnosti k výbuchu zatím nejsou známy.
V Belgii žije zhruba 30 tisíc židů, uvádí web think-tanku britského Institute for Jewish Policy Research. V zemi se od vypuknutí konfliktu mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás v roce 2023 výrazně zvýšil počet oznámení o antisemitských incidentech, vyplývá ze zprávy belgického antidiskriminačního orgánu Unia.